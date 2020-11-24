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70歲的小鳥胸針好萌！　梵克雅寶端古董說流行

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▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶將首次於台灣展出橫跨1920至1990年代的典藏系列珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

收藏珠寶有不少考量，包括是否保值、搭配性、情感連結與藝術美感，可能是單一因素讓人動心，也可能是綜合多個原因納為收藏，法國百年珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）12月初將首度引進可銷售的Heritage典藏系列，50件橫跨1920至1990年代的古董作品猶如百年時尚風格演變的縮影，正是迷人之處，當中50年代的Pic Vert小鳥胸針，相隔70年的今日看起來依然超萌。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1922年的Nœud胸針，鉑金與白K金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1950年鑲嵌兩顆重10.51克拉的凸圓形切割祖母綠與鑽石的Pic Vert胸針。

 梵克雅寶幾十年來積極搜羅1920年代至1980 年代所創作的作品，希望為珠寶收藏家再次展現各時期的精湛設計，例如20年代的裝飾藝術風格、1950年代的La Boutique系列動物胸針、60年代受遠東和印度影響的彩色寶石及貴重金屬等設計，每一件作品均經過專家進行檔案研究並附上證明書，給予買家實質保障。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1963年鑲紅寶石、藍寶石、祖母綠的Ramure胸針（左），1972年的Morgins胸針及吊墜。

同屬歷峰（Richemont）集團的卡地亞（Cartier），則於1983年創立典藏部門，專門負責整理及維護品牌歷史，並將古董作品分為卡地亞古董珍藏系列（Cartier Tradition） 以及卡地亞典藏系列（Collection Cartier），前者負責1970年之前所製作的精品之銷售與企劃，作品經品牌鑑定與修復，重新回到市場，今年8月在台舉辦頂級珠寶展，便展售20件古董珠寶與時計。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）                         ▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞1905年古董珍藏系列花環胸針（左）約5,550,000元，1930年紅寶石盾形戒約2,850,000元。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Cartier, 卡地亞
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