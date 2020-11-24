PRADA首推「毛孩」寵物袋、狗衣服　水壺兩千能入手、包套野餐組好吸睛

記者王則絲／台北報導

年末將至，聖誕節慶氛圍早已開始在生活週遭慢慢醞釀了，PRADA今年推出的假日系列除了大家最熱愛的精品桌遊類品項，還首次帶來了毛小孩專屬的寵物系列，包括寵物背包、項圈、與衣服，此外，派對上必備的家飾用品、餐具也全印上經典圖騰印花，不鏽鋼水壺兩千元可入手，若是喜歡戶外大自然派對的朋友，整套的野餐套組肯定更讓你失心瘋！

▲PRADA首次推出寵物假日系列。（圖／翻攝自IG@prada）



為迎接聖誕佳節，PRADA即日起已經開始販售2020 Holiday 假日系列，今年首次推出的寵物系列比起男、女士配件包款來得更吸睛，官方IG釋出的形象照中以可愛的小臘腸狗當作示範模特，立刻讓人融化，本次假日系列推出的寵物包同樣是由Re-Nylon材質打造，有提袋與後背包兩種款式，同時還有多種寵物項圈、吊牌、服裝可以挑選，每一款都太可愛。

▲Prada Re-Nylon 寵物袋NT＄68,000、寵物後背包NT＄77,000。（圖／品牌提供，以下同）



▲PRADA 拋光皮革寵物項圈 NT＄13,500、拋光皮革寵物吊飾NT＄6,300。

▲Prada 尼龍寵物連帽羽絨外套NT＄19,000、尼龍寵物雨衣 NT＄15,000。

現在越來越多人喜歡戶外活動，找個乾淨自然的綠地野餐、到山裡露營都是時下最夯的朋友聚會型式，今年PRADA假日系列亦推出了戶外野餐系列，外形簡約的黑色後背包中設置了專屬的隔層放置便當盒、水壺、餐具，「尼龍野餐背包組」中提供2個不鏽鋼水壺、2個三明治盒、2個餐具組合、2張亞麻布餐巾，全套包辦售價NT＄82,000。全部一起入手最是方便，每個單品也能夠單獨購買，尤其不鏽鋼水壺絕對是必敗單品之一，只要台幣兩千元起即可入手，送禮自用都超有面子。

▲Prada 尼龍野餐背包組NT＄82,000（包含2個不鏽鋼水壺 、2個三明治盒、2個餐具組合、2張亞麻布餐巾）。

▲【Black + Blum 聯名】Prada 三明治盒 NT＄3,700、Prada 餐具組合NT＄1,800 。



▲PRADA假日系列幾何瓷器，漂亮的餐瓷是野餐要素之一，當作居家擺設也賞心悅目。

▲Prada 三角圖紋瑜珈墊 NT＄58,000、籃球，價格店洽。



▲Prada 不鏽鋼幾何圖紋水壺NT＄3,100。

▲Prada 不鏽鋼水壺NT＄2,500。

▲Prada 不鏽鋼水壺 NT＄2,000。

精品界除了服裝配件之外，近年將觸角伸及日常生活用品上已不是新鮮事，像是東方人逢年過節最愛玩的「麻將」各大精品都出過一輪，一個比一個更天價，雖然買不起卻仍是話題連連，PRADA今年的假日系列也讓先前就曾曝光過的黑色皮革麻將換裝重出江湖，在桌遊方面，還有撲克牌、井字遊戲等選擇。

▲Prada Saffiano 皮革麻將組合NT＄115,000。

▲Prada Saffiano 皮革撲克組合NT＄21,500。



▲Prada Saffiano 皮革井字遊戲組合 NT＄38,000。

不久前才和大家介紹過，珠寶精品品牌Tiffany & Co.今年亦加入「麻將」行列，推出經典的Tiffany藍配色麻將套組，也乘著影集《后翼棄兵》帶來的風潮，同步帶來了西洋棋組合，都掀起一波話題。

▲Tiffany & Co.推出麻將、西洋棋。（圖／翻攝自官網）

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