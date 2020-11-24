fb ig video ETtoday search mobile

Jennie穿ZARA擺拍！「拼布針織衫」1500元有找　網驚：以為是精品

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie深受各大時尚品牌喜愛，每每有新造型曝光必定引領風潮，近期Jennie在個人IG上PO出美照，她身穿白綠色「拼布針織衫」俏皮擺拍，驚喜的是，原來Jennie穿著的針織衫出自快時尚品牌ZARA，只要台幣1500元有找。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲Jennie 身穿白綠色拼布針織衫擺拍，搭配NIEEH黑色風衣。（圖／翻攝自IG Jennie）

BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」之稱，天然高級臉備受粉絲喜愛，日前她PO出一系列美照，因氣溫下降，Jennie私服穿上了白綠色「拼布針織衫」搭配格紋圍巾，學院風的裝扮看上去相當保暖；而針織衫以不敗的V領設計，再加上拼接手法點綴，一白一綠交織十分耐看，最後腳踩adidas白色球鞋收尾，畫面短短曝光3日就吸引近400萬粉絲按讚。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲ZARA 。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲Jennie穿著的拼布針織衫出自快時尚品牌ZARA，NT$1,490。（圖／翻攝自IG Jennie）

驚喜的還在後頭，Jennie身上的「拼布針織衫」其實並非高不可攀的精品，而是出自快時尚品牌ZARA，售價相當好入手，僅台幣1490元，而Jennie如此親民的穿搭也引發網友驚呼：「Jennie穿起來竟然像精品」、「還以為是名牌」、「Jennie同款必買。」

►38歲Rain居家大片「裡面沒穿」！肌肉炸裂撐爆袖口　網：不科學

►蔡依林驚喜化身「糖果皇后」！　平口裙包覆超殺S曲線根本少女

關鍵字：

Jennie, BLACKPINK, ZARA, 拼布針織衫
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

雞排妹首曝閨房「整潔像飯店」！傳授斷捨離心法，網：寫給高嘉瑜看？

雞排妹首曝閨房「整潔像飯店」！傳授斷捨離心法，網：寫給高嘉瑜看？

安格斯12星座一周運勢11/23-11/29　金牛感情運大好、巨蟹四處踩地雷

安格斯12星座一周運勢11/23-11/29　金牛感情運大好、巨蟹四處踩地雷

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

泫雅的巴黎世家包被亂塗鴉？6萬塊瞬間變成無價之寶 SEIKO復刻經典潛水錶　抗腐蝕白鋼打造超耐用 38歲Rain居家大片「裡面沒穿」！肌肉炸裂撐爆袖口　網：不科學 「微精品小包」TOP 7大容量超划算！直接鎖定絕美霧灰藍、櫻花粉 楊丞琳、瘦子減肥都靠「168斷食」！初學者入門有訣竅　1個月甩4公斤 臉紅紅的「害羞動物」來了！貓咪小肉球遮臉讓人完全沒有抵抗力 哆啦A夢立體便條紙爆可愛！　誠品網購全台首賣12／1正式上線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面