Jennie穿ZARA擺拍！「拼布針織衫」1500元有找　網驚：以為是精品

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie深受各大時尚品牌喜愛，每每有新造型曝光必定引領風潮，近期Jennie在個人IG上PO出美照，她身穿白綠色「拼布針織衫」俏皮擺拍，驚喜的是，原來Jennie穿著的針織衫出自快時尚品牌ZARA，只要台幣1500元有找。

▲Jennie 身穿白綠色拼布針織衫擺拍，搭配NIEEH黑色風衣。（圖／翻攝自IG Jennie）

BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」之稱，天然高級臉備受粉絲喜愛，日前她PO出一系列美照，因氣溫下降，Jennie私服穿上了白綠色「拼布針織衫」搭配格紋圍巾，學院風的裝扮看上去相當保暖；而針織衫以不敗的V領設計，再加上拼接手法點綴，一白一綠交織十分耐看，最後腳踩adidas白色球鞋收尾，畫面短短曝光3日就吸引近400萬粉絲按讚。

▲Jennie穿著的拼布針織衫出自快時尚品牌ZARA，NT$1,490。（圖／翻攝自IG Jennie）

驚喜的還在後頭，Jennie身上的「拼布針織衫」其實並非高不可攀的精品，而是出自快時尚品牌ZARA，售價相當好入手，僅台幣1490元，而Jennie如此親民的穿搭也引發網友驚呼：「Jennie穿起來竟然像精品」、「還以為是名牌」、「Jennie同款必買。」

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