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LV最Q萌「撲克牌包」開箱！Neverfull內袋巨可愛　 三合一小包不再廢

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▲開箱LOUIS VUITTON「Game on」系列撲克牌包，滿滿細節超Q萌。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

近期愛上翻玩圖樣的LOUIS VUITTON女裝藝術總監Nicolas Ghesquière，在2021年早春推出「Game on」系列，以「時尚就是一場牌局」，將繽紛的四色撲克牌元素，注入品牌經典Monogram老花系列中，玩味性十足的模樣，很難叫人不心動，甚至直接將Q萌的撲克牌放上包身，成為暗袋的設計細節，吸睛值數破表，快往下滑看《ET FASHION》開箱多款新貨，趁機選出你的命定包款。

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV 2021早春將撲克牌元素注入Monogram老花系列，繽紛又趣味性十足。（圖 / 品牌提供）

近幾年小廢包當道，但大包還是必要的，超大容量的Game on Neverfull托特包，連鞋子都能裝得下，實用度不容分說，而外觀除了滿版經典的Monogram老花，簡約的包型輪廓，放滿撲克牌亮眼的紅心、黑桃、方塊、梅花等可愛花樣，一背出去就立馬成為矚目焦點，就連撲克牌中的「紅心1」都變成了包包暗袋，讓上班族女孩們可以放入悠遊卡、手機等小物，實用又搶眼，Neverfull最大的亮點之一，是包內另附了一個小包的「1+1」設計，放在包包裡方便收納東西，也可以單獨拿出來成為手拿包，都讓人有種一次入手兩包的高CP值感。

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Game on Neverfull MM包款，超大容量令人驚艷，NT$74,500。（圖 / 記者王蓁蓁攝、翻攝品牌官網）

女孩們最愛的Félicie Pochette鍊帶「三合一」小包，同樣出現在Game on系列，低調的黑色為底，加上撞色的Monogram以及撲克牌紅心老花，視覺上更加俏皮顯眼，置物空間更是讓人驚豔，一打開就能看見卡片長夾與相同花色的拉鍊小皮件，都能獨立取出使用，顛覆了「小包必廢」的刻板印象，不論是優雅的肩背、側背，還是收起金屬鏈帶背成時下最夯的腋下包，完美點綴整體穿搭，為造型大大加分。

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Félicie Pochette鍊帶「三合一」包，附有卡片夾與拉鍊小包，超高的CP值，顛覆「小包必廢」的刻板印象，NT$45,300。（圖 / 翻攝品牌官網、記者王蓁蓁攝）

LOUIS VUITTON Game on系列的各式配件也很精彩，其中最令人眼睛為之一亮的，是撲克牌與收納盒，不是第一次推出撲克牌的LV，此次將花色更升級，以搶眼的亮紅色為主，搭配金色滾邊，顯得更加討喜吉利，就連收納盒的內裡與側邊也以朱紅色拼接外側皮件的奶白色，氣質中不失活潑感，拿出撲克牌後，也可放入名片、信用卡等，別緻又多功能，不到兩萬元的價格，小資女們怎能不收呢？

▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）▲LV撲克牌包爆Q萌 開箱全新「三合一」Game on系列 小包不再廢 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲ARSÈNE 撲克牌&收納袋 奶白色拼接朱紅皮革，氣質中不失活潑感，拿出撲克牌後，也可放入名片、信用卡等，別緻又多功能，NT$19,000。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, Game on, 撲克牌, Neverfull, 包開箱
fashion.net

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