花香控注意！特搜「玫瑰保養香氛」，一抹舒心超療癒

▲玫瑰富含花植能量，香味更是一種享受。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多女生都喜歡玫瑰香氣，一聞到整個療癒舒心，更多日常護膚保養也添加玫瑰成分，幫助維持緊緻肌膚，想要被香氣縈繞，那麼香水和蠟燭絕對是你最佳選擇。

TOM FORD 私人調香系列 LOST CHERRY高級訂製香氛蠟燭 ，3,600元。

以酒釀櫻桃香調為主題，結合土耳其玫瑰與阿拉伯茉莉，讓人回想起令人臉紅心跳的第一次，以秘魯香脂、烘焙零陵香豆、雪松木與岩蘭草作為結尾，溫暖的煙燻木質餘韻，讓人細細品味。

diptyque 2020聖誕限量香氛蠟燭 玫瑰，600g，5,900元。

首次推出3顆燭芯規格，將白如雪片的香蠟，置於玫瑰圖案的陶瓷燭杯中，猶如隆冬盛開的清新玫瑰，聞起來相當療癒舒服。

香緹卡 五月玫瑰按摩潔淨霜，75ml，3,450元。

潔淨霜注入五月玫瑰精華，能對抗肌膚老化因子，多重植萃成分使肌膚煥發光芒。香緹卡五月玫瑰華蘊含完整的玫瑰能量，有提振心情，舒緩神經緊張和壓力，長期使用能使身心愉悅，卸妝同時舒緩身體疲勞，搭配穴點的按摩更能達到睡前放鬆、緩解失眠的效果。

BYREDO 初瀾狂花淡香精，100ml，7,000元。

以甜美大馬士革玫瑰為主調，搭配黑醋栗與柑橘的前調香氣增添明亮感，再以番紅花溫暖的香氣帶來安撫感受，並融入略為陽剛的皮革香氣，也是香氛核心。 金色木香、琥珀與香草，在香氛後調裡交織出穩定紮根的氣韻。

Dior 精萃再生玫瑰微導精露，30ml，8,800元。

擁有92%天然來源5成份，蘊含岡維拉玫瑰22種微營養素，與全新萃取自玫瑰花液的高效修護力，能全面因應肌膚健康失衡問題，全方位提升保養修護力，使膚觸更細緻、輪廓更緊實。

►換季必看！肌膚不穩謹守「3字訣」，敏感、脫屑不再來