「迫降CP」粉絲要失望了！韓國PD爆料玄彬與吳漣序熱戀中

文／柯夢波丹 圖／VAST Ent、tvN、IG@ohvely22、@binjindiary

《愛的迫降》CP粉絲們要失望了！玄彬和孫藝珍最近被韓國演藝圈人士在網路上爆料不僅各有各的交往對象，更直指玄彬和 33 歲女星吳漣序正在熱戀中，孫藝珍還和穩交多年的男友固定每周都會一起約會打高爾夫球，讓兩人撲朔迷離的感情狀態又再次引起注目！

即使《愛的迫降》都已經播畢將近一年了，但玄彬和孫藝珍的超強 CP 感依舊稱霸韓劇圈，拍戲期間屢次傳出曖昧情的兩人，還曾經被目擊在美國一起現身超市甜蜜購物，雖然對戀情打死不認，但雙方無論在年紀、外型、或個性的完美搭配，仍讓無數觀眾粉絲堅信他們私底下就是一對！甚至之前傳出玄彬和宋慧喬復合的消息，也讓不少網友大為光火，認為玄彬只能是孫藝珍的，一直到後來雙方經紀公司出面嚴正否認交往的傳聞，才平息了沸沸揚揚的八卦討論。

但沒想到最近卻有韓國演藝圈知情人士在網路上爆料，指出玄彬和孫藝珍其實真的沒有在一起，孫藝珍早就已經有個交往多年的圈外男友，兩人感情非常穩定，而且每個禮拜都會一起打高爾夫球約會！而玄彬的爆料更是驚人，內容指出他其實早就和《花遊記》女主角吳漣序秘密交往了一陣子，再度引起了粉絲們的熱議！

根據韓網報導，這位爆料者是韓國演藝圈的PD，他先是在網上透露了孫藝珍有固定男友的消息，幾天後玄彬也被爆出新戀情，對象不是孫藝珍也不是宋慧喬，而是大家意想不到的女星吳漣序，但當晚這個爆料就被刪除了。

之所以這個爆料值得相信的原因，是因為玄彬和吳漣序曾在 2016 年有過短暫交集成為朋友，2016年玄彬公開和姜素拉交往，但戀情僅維持了一年就破局，而吳漣序則和《九尾狐傳》金汎在 2018 年公開戀情，同樣交往短短 10 個月就宣布和平分手，雙方單身的時間點恰巧對得上，而且玄彬和吳漣序還住在同一個社區，不難想像他們會日久生情，從朋友變成戀人的可能性。

加上玄彬和孫藝珍之間的戀情一直沒有進展，也從來沒有被拍到過任何約會照，還有經紀公司多次的否認，讓網友們漸漸失去幻想，相信他們或許真的只是很好的朋友罷了。

對於這位演藝圈人士的爆料，玄彬和孫藝珍目前都沒有出面回應，但也因為少了具體證據，大部分網友依然抱持著懷疑的態度，畢竟迫降CP的組合實在是太夢幻了，誰都無法輕易取代孫藝珍在玄彬身旁的位置啊！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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