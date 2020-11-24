fb ig video ETtoday search mobile

「迫降CP」粉絲要失望了！韓國PD爆料玄彬與吳漣序熱戀中

>

文／柯夢波丹　圖／VAST Ent、tvN、IG@ohvely22、@binjindiary

《愛的迫降》CP粉絲們要失望了！玄彬和孫藝珍最近被韓國演藝圈人士在網路上爆料不僅各有各的交往對象，更直指玄彬和 33 歲女星吳漣序正在熱戀中，孫藝珍還和穩交多年的男友固定每周都會一起約會打高爾夫球，讓兩人撲朔迷離的感情狀態又再次引起注目！

▲玄彬 。（圖／柯夢波丹提供）

即使《愛的迫降》都已經播畢將近一年了，但玄彬和孫藝珍的超強 CP 感依舊稱霸韓劇圈，拍戲期間屢次傳出曖昧情的兩人，還曾經被目擊在美國一起現身超市甜蜜購物，雖然對戀情打死不認，但雙方無論在年紀、外型、或個性的完美搭配，仍讓無數觀眾粉絲堅信他們私底下就是一對！甚至之前傳出玄彬和宋慧喬復合的消息，也讓不少網友大為光火，認為玄彬只能是孫藝珍的，一直到後來雙方經紀公司出面嚴正否認交往的傳聞，才平息了沸沸揚揚的八卦討論。

但沒想到最近卻有韓國演藝圈知情人士在網路上爆料，指出玄彬和孫藝珍其實真的沒有在一起，孫藝珍早就已經有個交往多年的圈外男友，兩人感情非常穩定，而且每個禮拜都會一起打高爾夫球約會！而玄彬的爆料更是驚人，內容指出他其實早就和《花遊記》女主角吳漣序秘密交往了一陣子，再度引起了粉絲們的熱議！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

根據韓網報導，這位爆料者是韓國演藝圈的PD，他先是在網上透露了孫藝珍有固定男友的消息，幾天後玄彬也被爆出新戀情，對象不是孫藝珍也不是宋慧喬，而是大家意想不到的女星吳漣序，但當晚這個爆料就被刪除了。

▲玄彬 。（圖／柯夢波丹提供）

之所以這個爆料值得相信的原因，是因為玄彬和吳漣序曾在 2016 年有過短暫交集成為朋友，2016年玄彬公開和姜素拉交往，但戀情僅維持了一年就破局，而吳漣序則和《九尾狐傳》金汎在 2018 年公開戀情，同樣交往短短 10 個月就宣布和平分手，雙方單身的時間點恰巧對得上，而且玄彬和吳漣序還住在同一個社區，不難想像他們會日久生情，從朋友變成戀人的可能性。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加上玄彬和孫藝珍之間的戀情一直沒有進展，也從來沒有被拍到過任何約會照，還有經紀公司多次的否認，讓網友們漸漸失去幻想，相信他們或許真的只是很好的朋友罷了。

▲玄彬 。（圖／柯夢波丹提供）

對於這位演藝圈人士的爆料，玄彬和孫藝珍目前都沒有出面回應，但也因為少了具體證據，大部分網友依然抱持著懷疑的態度，畢竟迫降CP的組合實在是太夢幻了，誰都無法輕易取代孫藝珍在玄彬身旁的位置啊！

2020韓劇最佳配角TOP 10票選出爐！「這位大叔」竟打敗《夫婦的世界》最強小三搶下第一名

「雷神」克里斯漢斯沃60歲媽媽凍齡美貌嚇瘋網友！曝光母子同框照「還以為是兄妹 」

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 玄彬, 吳漣序, 孫藝珍
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢11/23-11/29　金牛感情運大好、巨蟹四處踩地雷

安格斯12星座一周運勢11/23-11/29　金牛感情運大好、巨蟹四處踩地雷

雞排妹首曝閨房「整潔像飯店」！傳授斷捨離心法，網：寫給高嘉瑜看？

雞排妹首曝閨房「整潔像飯店」！傳授斷捨離心法，網：寫給高嘉瑜看？

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

泫雅的巴黎世家包被亂塗鴉？6萬塊瞬間變成無價之寶 SEIKO復刻經典潛水錶　抗腐蝕白鋼打造超耐用 Jennie穿ZARA擺拍！「拼布針織衫」1500元有找　網驚：以為是精品 38歲Rain居家大片「裡面沒穿」！肌肉炸裂撐爆袖口　網：不科學 「微精品小包」TOP 7大容量超划算！直接鎖定絕美霧灰藍、櫻花粉 楊丞琳、瘦子減肥都靠「168斷食」！初學者入門有訣竅　1個月甩4公斤 臉紅紅的「害羞動物」來了！貓咪小肉球遮臉讓人完全沒有抵抗力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面