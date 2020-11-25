婚後秒變「賢內助」星座Top 3 ！　巨蟹娶到賺到、冠軍有超強幫夫運

▲婚後秒變賢內助星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）



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結婚不代表是相識的終點，其實婚後才是檢視另一半的開始，不少人婚前婚後落差極大，但也有某些星座婚後秒變「賢內助」，在家庭中反而散發比單身還耀眼的光芒，並且還有超強幫夫運，簡直娶到賺到，以下揭曉賢內助星座Top 3 ，一起來看看。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座絕對要上榜，賢妻良母的光環一直圍繞著她們，其實這都源自於巨蟹本身就把家庭放在第一優先，習慣先把家人的事情處理完，再去處理自己的事情，在責任心的催化之下打理好整個家，而且巨蟹也心甘情願成為男人背後的小女人，犧牲小我完成大我。

Top 2 金牛座

金牛座戀愛和結婚有很大差異，現實的金牛很清楚每個狀態下的自己，應該扮演什麼樣的角色，所以婚後就會努力成為好媽媽、好太太、好妻子，完全為老公思考，但是請注意前提是金牛心甘情願這麼做，若是有一天金牛失去了付出的意義，就會立刻變成對方不認得的樣子，依舊敢愛敢恨。

Top 1 天秤座

天秤座的幫夫運眾所周知，因為圓融的個性可以完美適應各個場合，在家當賢妻良母還太可惜，若是跟著另一半在職場中，也會發揮自己的社交實力，無意間幫助老公不少，當然聰明的天秤很懂得把風光留給別人，即便回到家裡，也能把一切打理好，這才是人才。

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