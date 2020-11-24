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「別讓他人看法成為你的現實」　韓劇《Start-Up》金句給正在追夢的你

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▲▼盤點韓劇《我的新創時代》金句 。（圖／翻攝自tvN drama FB）

▲《我的新創時代》金句醍醐灌頂，引起網友共鳴。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯/ Lily

韓劇《Start-Up我的新創時代》熱播中，由高顏值秀智、南柱赫主演，內容描述一群年輕人熱血創業的追夢故事，除了引人關注的感情線，其中對於創業奮鬥更多所著墨，也在追尋夢想的你，以下金句值得筆記再筆記。

「別讓他人的看法成為你的現實」

這話出自美國著名演講家Les Brown，鼓勵大家別太在乎他人的想法，不需受他人影響而左右自己，別讓世界定義你，堅定地走自己的路就對了。

▲▼盤點韓劇《我的新創時代》金句 。（圖／翻攝自tvN drama FB）

「 如果每天都是晴天的話，全世界都會變成沙漠，偶爾也要下雨、下雪，地上才會長出草來，才能收成這種好吃的橘子啊。」

經過挑戰困難的人生，才能懂得成功的可貴，有時候繞點遠路又如何，或許正是磨練身心的好機會。

「你是波斯菊，現在還是春天，只要你耐心等待，你將是秋天開得最美的花，所以別太心急。」

成功不是不到，只是時間還沒到，就耐著性子繼續往前走，豐碩的果實就在不遠處。

▲▼盤點韓劇《我的新創時代》金句 。（圖／翻攝自tvN drama FB）

「我從來不曾對我的選擇感到後悔， 因為我會竭盡全力去做。」

下定了決心，就盡最大的努力去做，即便失敗了也不需要後悔，世界上沒有後悔藥，只要無愧於心就好。

「展開沒有地圖的航行也不錯」

成功道路本沒有規則可循，凡事多看、多試、多錯，總有一天能找到而邁向理想目標。

▲▼盤點韓劇《我的新創時代》金句 。（圖／翻攝自tvN drama FB）

「我們總不能堅持錯誤的答案，不如去尋找其他的解答。」

當走到死路，就換一條路走，堅持在這裡只是浪費時間，繞一條路或許有不同的風景。

►「你不是一無所有，至少還有病」　這些超毒金句讓人瞬間清醒

關鍵字：

我的新創時代, 韓劇, 金句, 夢想, 創業
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