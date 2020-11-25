什麼樣特質的人與你最速配？選張牌，找出適合的另一半

文／柯夢波丹 圖／COSMO

我們在不同時期，可能遇到的對象會喜歡的類型都不同，什麼樣的特質與妳最速配呢？有的人總是覺得自己遇到不對的人，但有的人卻可以一進入交往就長長久久，到底什麼樣特質的人跟自己最速配呢？

先在心中默念一次問題，然後以直覺從牌中選一張出來（可複選）





選好了嗎？我們來看解牌吧

1.權杖十 ：喜歡互相交流的對象





當妳選到權杖十，代表著妳選擇伴侶的特質需著重在懂得給予空間和信任的對象，喜歡一起進行許多事，而不只是單方面給予的性格，那麼關係會有更多尊重和自在。

妳對感情是很認真付出的，但有時卻容易失衡，要妳不大量付出心中又會過不去，權杖十代表提醒著妳，關係中的雙向平衡是重要的，放下想要『被需要』的感受，也多接納對方的付出，才不會負擔過重。

2.魔鬼：﻿耐心和包容





妳確實很重視對方是否真心的往來，但卻容易讓自己在一個封閉的情感中觀察，等到妳覺得對方是認真的，才願意敞開，但這也非常考驗對方，讓彼此的距離拉近得很慢。

妳適合極度有耐心和包容的對象，或許過去對愛有個錯誤的認知，讓妳太害怕受傷而阻礙自己的付出，但只要你願意放下束縛的想法，才不會容易遇見只是尋找外在看似條件好的對象，但卻無法心意相通。

3.月亮：﻿對關係有承諾的人





妳容易喜歡上才華洋溢、或有著某方面專業魅力形象的人，但也容易陷入撲朔迷離的感情之中，或因為舊情人的出現而感到混亂，這樣的情感模式容易會有欺瞞的狀況出現，而累積對感情的不信任。

月亮牌在告訴妳，若真的要在感情中穩定下來，適合的對象是不喜歡曖昧太久，既然要談感情就是清清楚楚的對象，只要妳願意遠離那些爛桃花，適合妳的愛情才有空間現身，讓妳感到被疼愛。

4.星星：﻿喜歡心靈交流的個性





在妳內心渴望的感情是有審美觀、懂得傾聽彼此內心話語的對象，妳喜歡談心，在經歷之前的感情之後，開始重視相處上的自在和舒適，別為了只是要個陪伴而穩定下來，那會讓妳的內心感到枯槁。

星星牌的出現，意味著很有可能即將出現或已經出現這樣類型的對象，現在的妳開始懂得把焦點放在內心真正的需要，而不是去滿足外在的慾望，並有能力開啟愛情中心智交流的關係。

5.戰車：﻿穩健、忠誠的對象





妳的心思有時因為外在環境的影響，而容易搖擺不定，可能原本的決定，受到挫折時就容易更改，此時的妳真的很需要有個堅強有力的後盾，默默的支持，讓妳知道就算陷入低潮，他依然會在身邊。

妳適合個性穩健、對感情專一忠誠的對象，這樣的人看似會有些無聊，但當妳真的願意敞開心時，可能會發現彩蛋，這樣的人只是不會一開始顯露太多，但當真的熟悉之後，反而有許多有趣的地方。

6.寶劍國王：﻿專業務實的佼佼者





妳喜歡認真工作和生活，也喜歡這樣個性的人，妳認為兩人一起學習是很重要的，不能只是日復一日的度過生活，如果妳的伴侶沒有自己的興趣或嗜好，妳很快就會感到厭煩。

這樣的擇偶標準看起來是很高的，但對妳而言很基本，如果對方沒有一個智慧值得妳跟隨，那也容易在關係中失衡，因此有時也須留意是否會吸引來賣弄專業，但其實是空有外表的對象喔。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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