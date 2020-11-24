新光三越信義韓國展湧12萬人次　「必吃韓味TOP 5」大公開

▲新光三越信義韓國商品展。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越韓國商品展巡迴已到第4年，即起至12／6在信義新天地A11 6樓正式登場，祭出最大規模81間在地商家，韓式小吃包括辣炒年糕、魚板、炸醬麵、炸雞等全部不出國就吃得到，還有28間初登場，像金守美系列小菜、海鮮吐司、起司熱狗等，讓民眾有新味可嚐，官方推薦道地韓味TOP 5快列入名單！

TOP 1 海鮮起司吐司 奶香濃郁

近期在南韓崛起、開出25間分店的釜山人氣店「晨月」，主打商品「海鮮起司吐司」使用莫札瑞拉起司，比一般起司味道更濃郁，紮實口感讓整體味道相當厚實飽足，起司控一定不能錯過。

▲釜山晨月海鮮起司吐司，原價140元，特價260元2份。

TOP 2 叔叔煎糖餅 樸實美味

煎糖餅為釜山古早味的小食，就像台灣一般的傳統糕點，具有濃厚的在地味，帶點脆度的外皮口感，融合Ｑ彈的餅皮，搭配甜醬般的內餡，無論佐咖啡或是濃茶都很搭。

▲叔叔煎糖餅原味，售價80元。

TOP 3 年糕香腸串、起司熱狗 口感加乘

南韓搞笑藝人李英子在節目上大推的平民美食「年糕香腸串」，結合紮實爽脆的香腸與Ｑ彈韓式年糕的對比口感，將兩種食材一起咬下，滋味相當絕妙；金黃色酥脆外皮包覆住熱狗的「起司熱狗」，多層次口感的外皮將熱狗大升級，擁有需要高咬勁的奇妙滋味。

▲南浦洞串燒起司熱狗，售價120元。

TOP 4 烤牛肉便當 豐富多汁

一向在韓國商品展熱買的烤牛肉便當，配菜豐富加上烤的軟嫩的牛肉，受到附近上班族的喜愛，除了飽足感十足，熱量也比炸物更低。

▲明洞館烤五花肉便當，售價299元。

TOP 5 現做魚板串 韓味十足

在南韓到處都能看到的街頭小吃魚板串，想要感受「類出國」一定要試一下！現做現煮熱騰騰吃下，再喝進甜甜濃郁的湯頭，就像到首爾街頭度假一樣。

▲哈霸釜山現做魚板，原價120元，特價300元3支。

SOGO百貨忠孝館12／4前，也舉辦南投物產展，集結55家精選美味，其中32家近6成為初登場品牌，包括南投限定版的「美人腿泡麵」、信義鄉農會梅子夢工廠海塩梅糖與紫蘇梅，以及碧綠農場梨山頂級雪梨、甜柿、蜜蘋果等。

▲南投美人腿泡麵。（圖／SOGO提供）

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