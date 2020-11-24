史上最美玫瑰唇！GA 2020最熱賣5大唇彩　Top1韓妞IG狂洗版一推出就秒殺

▲Giorgio Armani公布今年度熱賣唇彩排行，光是「復古玫瑰系列」就有4支進榜。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

每到年底，除了聖誕節、跨年等節日讓人期待，各大品牌的年度熱賣排行也是不少美妝控關注的重點。在許多女生心中擁有極高地位的精品美妝Giorgio Armani就公布了2020年度最熱賣唇彩Top 5名單，前5名不僅全都是液態唇彩，其中更有4支都是來自經典「紅管」奢華絲絨訂製唇萃，今年年初才堆出的「復古玫瑰系列」新色，就連剩下的另一支也是玫瑰色，堪稱「最美玫瑰唇」軍團。

Top 5：Giorgior Armani 奢華絲絨訂製唇萃，#524枯木玫瑰，NT$1,280。

被譽為「人生不能沒有的完美唇彩」的奢華絲絨訂製唇萃，不僅是備受GA鐵粉喜愛的經典唇彩，連許多彩妝師、國際女星人名都愛用。2020年初更推出「亞曼尼復古玫瑰系列」，首度將粉色調加入棕紅色調調配出11款比裸粉系更襯膚色，比土色唇彩更顯白的全新玫瑰色。

其中#524枯木玫瑰是帶有復古感的濃郁玫瑰色，搭配精緻的絲絨霧光，優雅又有氣場，看膩淺色玫瑰唇的人可以試試看這支。

Top 4：Giorgior Armani 奢華絲絨訂製唇萃，#415楓紅玫瑰，NT$1,280。



#415楓葉玫瑰則是氣場超強的楓葉紅色，偏暖色調的紅更襯亞洲人膚色，一擦秒有女神感，就連「口紅一哥」李佳琦都大讚是「復古玫瑰系列」最值得收的色號之一。

Top 3：Giorgior Armani 奢華訂製鏡光水唇釉，#503濃色玫瑰，NT$1,350。



2020最熱賣前5名中唯一一支來自不同唇彩系列的Top 3是今年5月才推出的「黑管」奢華訂製鏡光水唇釉，有著猶如唇露般的輕盈水感質地，卻有如唇膏般的飽和顯色和超美水鏡光。

尤其帶點煙燻調的#503濃色玫瑰，一擦顯白又提亮，更被讚為「韓系溫柔妝容必備唇彩」。

Top 2：Giorgior Armani 奢華絲絨訂製唇萃，#523暖陽玫瑰，NT$1,280。



#523暖陽玫瑰是很溫柔的氣質玫瑰粉色，是系列中公認最不容易出錯、任何膚色都能完美駕馭的玫瑰色，就算淡妝、素顏擦都不會突兀，堪稱日常最百搭的一支，想成為溫柔小姊姊絕對必備。

Top 1：Giorgior Armani 奢華絲絨訂製唇萃，#206紅棕玫瑰，NT$1,280。



「復古玫瑰系列」在韓國一上市被韓妞IG瘋狂洗版、成為熱賣冠軍的#206紅棕玫瑰，是在這兩年超夯的紅棕色加入點玫瑰粉色的溫柔紅棕色，一擦立刻顯白，厚擦有氣勢，薄擦又超有仙氣，，連李佳琦都邊試邊大讚「真的很美！」，還被小紅書網友稱為「超仙氣紅棕玫瑰」，在台灣人氣也超高，難怪成為最熱賣冠軍色。

▲GA 2020最熱賣5大唇彩手上試色，由左至右為Top 1～Top 5。（圖／記者張毓容攝）

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YSL 情挑誘光水唇膏，#91撒嬌蜜桃，NT$1,900。



有著「乾唇人救星」之稱的YSL情挑誘光水唇膏，柔滑不乾澀又亮澤顯色，本來就是YSL的人氣熱賣唇膏，尤其是今年目前為止的唇彩熱賣Top 1色號「#91撒嬌蜜桃」，一抹水潤光澤，搭配溫柔蜜桃色，看起來潤嫩超好親，不僅女生愛，連男生都看得懂，更創下單月銷售破1000支的紀錄。

LANCOME 絕對完美鑽石霧光唇膏，#274，NT$1,200。



說到蘭蔻唇彩，絕對不能不提被譽為「人間最美奶茶色」的#274，帶暖橘色調的奶茶色，黃皮人擦起來也顯齒白又襯膚，被譽為「人間最美奶茶色」，一上市即成為蘭蔻賣量最高唇膏色號！從絕對完美唇膏、水唇釉、鑽石霧光唇膏到今年最新的水蜜光唇膏全都熱賣到不行，堪稱唇彩界神級色號。

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迷戀輕吻唇膏擁有極輕盈滑順的質地、透潤微霧妝感，薄擦自然輕透、疊擦柔美微霧，更有高達8小時持妝度，而自上市以來，平均每1小時售出2支的#Cranberry不僅是第1名色號，也是南韓彩妝大神PONY的最愛。近來就連國民男友許光漢都被迷倒，拍攝短片展現男生擦#Cranberry也很可以。

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