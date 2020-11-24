韓藝瑟火辣半球現形加碼秀「胸下刺青」　側身全空S曲線太驚人

記者王則絲／台北報導

韓女星韓藝瑟以性感凍齡的形象著稱，今年剛滿39歲的她臉蛋、身材都保養得宜，近期登上韓版雜誌《COSMOPOLITAN》12月號，與珠寶品牌合作拍攝一系列時尚大片，其中穿著一件超深V澎袖連身褲套裝，讓兩邊半球輪廓現形，同時也讓較少曝光在螢光幕前的「胸下刺青」清晰露出，性感至極，粉絲們群起激動刷留言：「姐姐太美了！」、「這不是要40的女人吧？說20幾歲我也會相信！」

韓藝瑟此次登上雜誌為精準演繹DIDIER DUBOT珠寶，運用大片的肌膚去襯托，並用本身的性感與氣勢加持，效果滿分。美照圖輯中這張穿著FENDI設計感澎袖壓紋連身褲的造型最為吸睛，同一套服裝像是木村光希等許多明星早已穿過，不過韓藝瑟可說是駕馭起來最性感的女星之一，盡顯胸前傲人上圍好身材，特殊的向下挖空設計幾乎到了「胃」的位置，因此也讓韓藝瑟胸下的隱密「三把劍刺青」現形，性感指數更上一層樓。

其實韓藝瑟身上擁有大大小小共12個刺青，胸下的「三把劍刺青」是去年刺上的，算是身上較新的刺青，分別代表著力量、勇氣以及盾牌，期許自己能夠透過這三個特質活出真實的自我。

本次其他造型也多以性感主題為主，韓藝瑟穿著另一套黑色緞面光澤的斜肩禮服，其中一側近乎全空，僅靠細細的繩線繫著，露出大面積的肌膚，韓藝瑟亦大方擺出撩人姿態，用長髮與手巧妙地擋住部分視線，若隱若現下依然不難看出驚人的Ｓ曲線，意圖使人噴鼻血，讓粉絲們大飽眼福。

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