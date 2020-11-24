枕頭壽命最少1年就該換　最「耐用」材質大公開

▲枕頭依材質不同壽命也有差異。（圖／翻攝自pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

立委高嘉瑜近期公佈閨房「衣服山」引起熱議，網友除了討論堆積如山未整理的衣服之外，還有泛黃的枕頭也相當吸眼球，有30年精品寢具代理經驗的日比家族表示，枕頭是有使用壽命的，一般依材質來決定使用年限，一般而言，最耐用的枕頭材質應是乳膠枕，最多可以用到5年。

▲高嘉瑜日前曝光閨房照片，泛黃枕頭成為焦點。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

許多人都會忽略每天都要使用的枕頭，但其實枕頭的清潔相當重要，因為多數人一天至少要跟它相處6小時，如果不重視衛生，很容易成為細菌、塵蟎孳生的溫床，頭的重量約是體重的1／10，體重60公斤的人，頭部重量就大約是6公斤，枕頭使用一久就會塌陷、變型，沒有枕頭是永遠不會變型的。

▲枕頭一定會變形，無法給予足夠支撐時也就喪失主要功能。（圖／翻攝自pixabay）

適時的更換枕頭不但給予頭部支撐性，也能維持潔淨度，根據不同材質，枕頭壽命也會不同，在正常情況下，纖維枕大約1至2年，羽絨枕約2至3年、品質好的可維持3至5年，記憶枕使用壽命約3年，天然乳膠枕約使用3至5年，就必須更換。

▲依不同材質使用壽命也不同，購買前也要考量進去。（圖／翻攝自pixabay）

此外，專家建議枕頭材質大多不可整個水洗，因為內部濕氣無法完全乾透，反而容易孳生黴菌，想要保持乾淨，可搭配枕頭保潔墊使用，加上要勤於換洗枕頭套，最好是每周都能換枕套。

▲勤換枕套是維持枕頭清潔的方式。（圖／翻攝自pixabay）

針對台灣亞熱帶潮濕高溫的天氣，日比家族也建議，從橡膠樹蛋白乳汁而成的天然乳膠，擁有不易斷裂和不易變形的特點，選擇透氣、彈性好的產品，支撐度好且耐用不易變形，是較適合台灣天氣的枕頭材質。

▲選擇適合環境材質的枕頭，最好有抗菌防蟎可預防過敏。（圖／翻攝自pixabay）

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