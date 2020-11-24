關羽、張飛成G-SHOCK主角　三國五虎將錶上秀霸氣魂

▲G-SHOCK x Jahan Loh打造五虎將英雄錶款。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK發表一系列色彩濃烈的「五虎將」錶款，操刀設計師為新加坡藝術家Jahan Loh，以歷史上代表義薄雲天的關羽、勇禮雙全的張飛、龍膽仁心的趙雲、智威並昭的馬超與忠信烈骨的黃忠為主角，結合「金木水火土」五行元素與「仁義禮智信」五常元素的意涵，引起熟悉歷史人物的錶迷共鳴。

▲G-SHOCK以關羽為發想、「木」字成為錶帶底紋的GA-110SGG-3A腕錶，5,900元。



▲靈感源自張飛、「水」字成為錶帶底紋的G-SHOCK GX-56SGZ-2腕錶，6,500元。

五虎將系列以G-SHOCK經典數位5600、雙顯錶GA-110與霸氣的GX-56為基礎錶款，透過不同顏色與裝飾符碼詮釋5位歷史英雄。例如最為人熟知的關羽，成為青色的GA-110SGG-3A錶款主角，細部紅色點綴來自他的青袍赤面之姿，錶背有塗鴉風格的「義」字，而錶帶以木字為飾紋，處處凸顯他的特色。

▲G-SHOCK「土」字當錶帶底紋的趙雲主題錶款GW-B5600SGZ-7，6,900元。



▲G-SHOCK代表馬超的GW-B5600SGM-1腕錶（左）7,900元，黃忠主題的GA-110SGH-4A腕錶5,900元。



Seiko也曾推出一系列熱血錶款，靈感源自格鬥對打遊戲《快打旋風5》，將其中隆（Ryu）、春麗（Chun-Li）、肯（Ken）、蓋爾（Guile）、布蘭卡（Blanka）及桑吉爾夫（Zangief）等6個角色的服裝特色與獨門招式融入Seiko 5 Sports聯名錶設計，讓《快打旋風5》粉絲一眼就能認出喜愛角色所代表的錶款。

▲Seiko 5 Sports與《快打旋風5》限量聯名錶款，分別以隆、春麗、肯、蓋爾、布蘭卡、桑吉爾夫6個角色進行設計，單只14,600元。（圖／SEIKO提供）

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