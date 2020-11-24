fb ig video ETtoday search mobile

關羽、張飛成G-SHOCK主角　三國五虎將錶上秀霸氣魂

>

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x Jahan Loh打造五虎將英雄錶款。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK發表一系列色彩濃烈的「五虎將」錶款，操刀設計師為新加坡藝術家Jahan Loh，以歷史上代表義薄雲天的關羽、勇禮雙全的張飛、龍膽仁心的趙雲、智威並昭的馬超與忠信烈骨的黃忠為主角，結合「金木水火土」五行元素與「仁義禮智信」五常元素的意涵，引起熟悉歷史人物的錶迷共鳴。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以關羽為發想、「木」字成為錶帶底紋的GA-110SGG-3A腕錶，5,900元。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）
▲靈感源自張飛、「水」字成為錶帶底紋的G-SHOCK GX-56SGZ-2腕錶，6,500元。

五虎將系列以G-SHOCK經典數位5600、雙顯錶GA-110與霸氣的GX-56為基礎錶款，透過不同顏色與裝飾符碼詮釋5位歷史英雄。例如最為人熟知的關羽，成為青色的GA-110SGG-3A錶款主角，細部紅色點綴來自他的青袍赤面之姿，錶背有塗鴉風格的「義」字，而錶帶以木字為飾紋，處處凸顯他的特色。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK「土」字當錶帶底紋的趙雲主題錶款GW-B5600SGZ-7，6,900元。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK代表馬超的GW-B5600SGM-1腕錶（左）7,900元，黃忠主題的GA-110SGH-4A腕錶5,900元。

Seiko也曾推出一系列熱血錶款，靈感源自格鬥對打遊戲《快打旋風5》，將其中隆（Ryu）、春麗（Chun-Li）、肯（Ken）、蓋爾（Guile）、布蘭卡（Blanka）及桑吉爾夫（Zangief）等6個角色的服裝特色與獨門招式融入Seiko 5 Sports聯名錶設計，讓《快打旋風5》粉絲一眼就能認出喜愛角色所代表的錶款。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports與《快打旋風5》限量聯名錶款，分別以隆、春麗、肯、蓋爾、布蘭卡、桑吉爾夫6個角色進行設計，單只14,600元。（圖／SEIKO提供）

►小心毒蛙錶！　G-SHOCK重現彩虹蟾蜍外觀

►G-SHOCK電路板錶CP值激升　多附1錶圈、2條錶帶玩變身


 

關鍵字：

G-SHOCK, SEIKO
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

70歲的小鳥胸針好萌！　梵克雅寶端古董說流行

70歲的小鳥胸針好萌！　梵克雅寶端古董說流行

香奈兒線上組合出夢幻錶　繽紛色錶帶自由換

香奈兒線上組合出夢幻錶　繽紛色錶帶自由換

SEIKO復刻經典潛水錶　抗腐蝕白鋼打造超耐用

SEIKO復刻經典潛水錶　抗腐蝕白鋼打造超耐用

玄彬被歐米茄包了！　電眼、微笑露一手帥錶 亮・珠寶／圓臉、方臉有救了　靠這款耳環修飾、還打上溫柔光 LV雙巨鑽坐鎮台中　60億珠寶領買家神遊外太空 明年日內瓦實體錶展取消！　疫情不樂觀改線上展 隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」 寶格麗精品級乾洗手只捐不賣　貼心小瓶裝助抗疫醫護 李棟旭戴婚戒！　《九尾狐傳》與趙寶兒撒糖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面