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【奧斯塔羅】未來三個月投資運勢如何？

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▲塔羅。（圖／奧斯塔羅提供）

對於理財的規劃
大家都不同
有些人不擅長投資
就選擇乖乖存錢

那你呢？
你是選擇投資的人嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看
你未來三個月的投資運勢如何吧！

＜＜直覺選一張牌＞>

牌l

選擇到這組牌的朋友，最近如果有投資的打算，那奧斯老師會建議你可要多考慮一下不要太過躁進的入場投資，這樣的牌組多半代表的是盲從及盲目跟隨的意思！比較有可能入場投資就被套牢的意思，所以如果有打算投資的朋友，奧斯老師會建議你多觀望一下，畢竟錢都是辛苦賺來的，還是保守一點會比較好。另外奧斯老師會建議你，如果真想投資的話，可以多請教一下年紀稍長於你有在投資的朋友，這樣的牌組多少暗示你的財運貴人來自這個方向，所以不要盲目進場了。

牌ll

選擇到這組牌的朋友，最近如果有投資的打算，那奧斯老師會說準備好就可以入場投資了，這樣的牌組多半代表的是金錢的入帳及經濟的出發！所以在投資運勢方面來說，還算是挺理想的，而金錢上的入帳尤其在投資這方面更顯明顯，所以奧斯會說如果你早就觀望許久或是做了挺久的功課，但就怕自己的投資有去無回，那最近的投資運勢還算不錯，可以準備籌資。當然這樣的牌組會比較適用有做好功課以及觀望挺久的朋友，如果你只是剛開始的新手，那奧斯老師會建議你再思考一下會比較好。

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選擇到這組牌的朋友，如果真想要投資的話，奧斯會說你可要再考慮一下，這樣的牌組就是一個尷尬，代表的是遲疑及錯過！多半暗示就是「你投不會賺，不投它就賺」，標準的就是和你作對的牌組，所以當然在投資運勢方面就顯得比較不理想了。因次奧斯會建議，如果你目前正想要做些投資的話，還是可以聽一些比較專業人士的建議，這樣的尷尬投資狀況，會因專業人士的幫助，而獲得挺大的改善，所以正想投資的朋友，奧斯老師會說你可要等等，先去和專業人士討教幾招，再回來投資。

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選擇到這組牌的朋友，最近的投資運勢老實說還算是有及格，這樣的牌組多半代表的是小額金錢的入帳或是小甜頭的投資回報！奧斯會說這樣的牌組，如果你想投資是還算可以的，只是在獲利方面不會太過理想，不會是那種一夜致富或是進場後就飆漲的那種獲利方式，比較像是穩健的成長，算是比較適合風險較低的標的，不會有那種風險太大的狀況出現。當然奧斯老師還是要理性地說「投資有賺有賠」自己還是要多花點時間做功課，只是最近的投資運勢算還挺可以的，有機會幫你賺點小錢，讓自己嘗到點甜頭。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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