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鞋底噴愛心！「霧灰奶白」帆布鞋超燒　PUMA瑪利歐磚塊、吊牌全到齊

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記者鮑璿安／綜合報導

由日本潮流教父NIGO創立的Human Made，在秋冬與adidas Originals再度合作，此次聯名以復古潮流背景展開，不光誕生了屬於該系列的專屬Logo，更在鞋款中底上佈滿愛心，簡直可愛破表。而同一時間PUMA也迎來了「超級瑪利歐」鞋款，一口氣將磚塊、翅膀等元素注入其中，意圖使人荷包破洞！

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲兩款Nizza Hi 鞋款以帆布鞋面和橡膠鞋底製成，NT$3,690，於11月25日開賣。（圖／品牌提供）

adidas Originals於今年（2020年）冬天再度與NIGO合作，推出Human Made最新聯名單品，此次帶來兩款Nizza Hi 鞋款，以帆布鞋面和橡膠鞋底製成，鞋身內側的拉鍊則以日本片假名寫出「adidas by NIGO」的文字細節，更增添收藏價值，而潮流迷最愛的Human Made獨家心型標誌則滿佈於中底，搭配灰藍與米白兩種鞋身配色，小細節也洋溢可愛氛圍。

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲背心 NT$5,690 ；丹寧西裝外套 NT$10,800。（圖／品牌提供）

除了鞋款，服裝也成為本次一大亮點，在夾克和背心中，左胸內側暗藏一個管子，可以透過管子將衣服充氣，展現蓬鬆立體結構設計；左胸處亦標示NIGO聯名的專屬心型logo，正面拉鍊則印製片假名日文標語，結合雙方標誌性特色。

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲Future Rider Super Mario 64 NT$3,080（上）、RS-Dreamer Super Mario Galaxy NT$4,280（中）、Clyde Super Mario Sunshine NT$2,980（下），將於 11 月 27 日開賣。（圖／品牌提供）

而今年正值《超級瑪利歐》35 週年，PUMA二度攜手任天堂合作推出全新 SUPER MARIO™ 3D 收藏輯系列，以經典鞋型 Clyde、Future Rider、RS-Fast 及 J.Cole 經典簽名籃球鞋 RS-Dreamer 進行聯名創作。像是鞋中底的磚塊設計、鞋跟的翅膀裝飾，充分療癒遊戲場景，另也有可愛的F.L.U.D.D.水槍、Shine Spirit 陽光星星、及水紋波浪細節；鞋款 Future Rider Nintendo Entertainment System™則是掛上形似經典 NES™ 控制器的吊牌，讓人超想入手。

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關鍵字：

NIGO, Human Made, 秋冬, Adidas Originals, PUMA, 超級瑪利歐
fashion.net

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