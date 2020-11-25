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niko and...彩妝支線太可愛！tiny tiny主打超迷你口紅、睫毛膏必包色

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▲niko and...推出彩妝品牌tiny。（圖／翻攝自IG）

▲日本品牌niko and...將推出全新彩妝品牌「tiny tiny」。（圖／翻攝自IG@tinytiny_official，以下同）

記者王則絲／台北報導

日本生活雜貨品牌niko and…以販售日系風格男、女裝以及質感文創生活用品、文具為主，在台灣頗受年輕人們的歡迎，近日於官方驚喜宣佈將推出首個彩妝支線「tiny tiny」，並釋出首波商品形象，粉嫩色系的包裝維持一貫簡約質感，將於11月27日正式於網路上展開預售，消息一出日妞們已開始蠢蠢欲動。

▲niko and...推出彩妝品牌tiny。（圖／翻攝自IG）

niko and…本就是主打多元面向的複合式生活品牌，以服裝出發，從頭到腳包括手袋、飾品、鞋款全包辦，店內也有引進非常多具有特殊設計感的日常生活小物、文創類商品，總是讓人忍不住手滑，特定店點甚至還提供飲料以及三明治販售，再加上現在又準備要推出美妝支線tiny tiny，將成為更全方位的品牌。

▲niko and...推出彩妝品牌tiny。（圖／翻攝自IG）

全新的「tiny tiny」彩妝支線，延續niko and…可愛、簡單、質感的設計，以粉嫩色調包裝為品牌打頭陣，簡單的字體、配色、線條與圖案，瞄準女孩們的喜好，與一般的化妝品品牌不同，tiny tiny希望每個人的妝容就像是換衣服一樣，可以輕鬆地隨著心情做改變，並呼應「tiny」的名稱，所以將所有品項的容量、體積做得更微小，不只是看起來更可愛了，也讓人能夠更輕易的入手多樣顏色，足夠每天做變化，同時還能減少彩妝品的浪費，讓「把化妝品用完」不再是一件難事。

▲niko and...推出彩妝品牌tiny。（圖／翻攝自IG）

官方現階段釋出的照片並不多，不過目前可知的彩妝單品包括底妝、唇膏、睫毛膏以及指甲油等，而在色調上看起來十分清新自然，是日常裡絕對實用的顏色，一切都非常美觀且充滿日系的乾淨感，令人相當期待。

▲niko and...推出彩妝品牌tiny。（圖／翻攝自IG）

▲niko and...推出彩妝品牌tiny。（圖／翻攝自IG）

除了niko and...以外，早在先前日系服裝GU也宣布將推出美妝系列；西班牙快時尚品牌ZARA亦擁有自家的美妝產品，更不用說許多精品也都設有自己的美妝線部門，反映了服裝與美妝之間密不可分的關係。而近期令人期待的消息還包括了華裔設計師JASON WU（吳季剛）日前於IG上發布，即將在2021年1月，正式推出彩妝系列，目前已有少許商品亮相，像是眼影盤、唇膏、唇線筆等產品，以優雅的裸膚色系呈現，還沒上市就已經話題度爆表。

▲JASON WU,吳季剛,TOM FORD,彩妝,。（圖／IG）

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關鍵字：

niko and, tiny tiny, 彩妝
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