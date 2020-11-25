數字上升不是變胖！網揭「體重浮動」原因，原來重訓後也會增加

▲運動後肌肉修復過程中，可能導致體重增加。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

正在瘦身的你，肯定對體重斤斤計較，一天總量好多次體重，有時候明明健康吃，數字卻不減反增，問題出在哪？除了吃太多，還有5個原因都可能讓體重上下浮動。

許多人覺得今天大吃大喝，擔心一不小心就胖了2kg，就生理學角度而言，一天內浮動2kg是不可能的，因為需要吃下15400卡才會增加如此多的體重，一般人根本無法吃下那麼多，換句話說，幾天內減掉數公斤，也不算是真的瘦了。

#喝水太少

正常來說，每攝取1000cc水分，體重就會增加1kg，經由體內運作代謝，會使水分達到正常平衡，但是若是身體水分不足，身體就會啟動保護機制，開始存水來維持生命，這也就是為什麼喝水太少反而會變重的原因。

#重訓過後

做了有一定強度的重訓或運動之後，若肌肉纖維撕裂，身體修復雞肉時會儲存水分，這就是重訓後，會發現某部位會出現水腫現象，這時候體重就會變重。

#口味太重

常吃重口味或是較鹹食物時，身體便會儲存更多水分，反之若恢復正常飲食，身體就會啟動代謝將多餘水分排出。要知道適量的鈉是人體必需，不需要過分戒除，只要不過量即可。

#攝取碳水化合物比例偏高

研究指出，若是飲食中攝取較高的碳水，也會促使身體儲存水分，因為身體得要有充足水分才能儲存碳水化合物中的醣類，就像適當攝取鈉含量一樣，碳水不需要戒除，適量就好。

#生理期作用

女性每個月生理期，肚子都會出現脹氣、身體浮腫現象，因生理期女性對碳水需求提高，導致身體存下更多水分，導致體重浮動增加，一般來說大概到生理期第4天左右就會恢復正常。