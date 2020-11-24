噶瑪蘭威士忌相遇江賢二　滿載「台灣滋味」藝術大師系列限量上市

▲噶瑪蘭威士忌與藝術家江賢二合作，推出藝術大師系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

受到國際肯定的台灣威士忌噶瑪蘭，近期攜手藝術家江賢二，首度推出藝術大師系列，以海洋、空氣、陽光、大地為發想元素，詮釋邦穹桶、橡木新桶、法國葡萄酒桶、煙燻泥煤4款威士忌，搭配江賢二的藝術畫作，將在地之美灌注進品牌之內，凸顯噶瑪蘭的特色之處，就是台灣土地的馨香。

金車噶瑪蘭今（11／24）宣佈推出自家首款聯名威士忌「噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二」，將海洋、空氣、陽光、大地為名，與藝術家江賢二的四幅重要畫作《比西里岸之夢（海洋晨星）》、《乘著歌聲的翅膀》、《對永恆的冥想》、《金樽／夏》呼應，呈現在外盒與瓶身酒標上，各款僅限量1千瓶在台上市，單瓶售價12,000元。

「海洋 - 邦穹桶單一麥芽威士忌原酒」帶點現烤杏仁餅香味，隨後則有柔和香草及甜美白桃，伴隨楓糖甜感的甘果香，口感滑順甜味高，具有香草、甜蜜太妃糖與堅果香氣，是一款熱帶水果香的威士忌，女性也能輕易入口。

▲江賢二作品《比西里岸之夢（海洋晨星）》（局部）。

▲海洋 - 邦穹桶單一麥芽威士忌原酒，售價12,000元。

「空氣 - 橡木新桶單一麥芽威士忌原酒」則有煙燻烏梅、紫葡萄的氣味，口感帶點橡木辛辣，帶點蜂蜜餘韻，最後以果香結尾；「陽光 - 法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」則以莓果與黑醋栗香氣為主，口感飽滿，透出熱帶水果、野莓及乾果風味，與「大地 - 煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒」的泥煤尾韻、濃郁奶油糖果加上辛香口感，都很適合在寒冷冬夜裡獨飲。

▲江賢二作品《乘著歌聲的翅膀》（局部）。

▲空氣 - 橡木新桶單一麥芽威士忌原酒，售價12,000元。

▲江賢二作品《對永恆的冥想》。

▲陽光 - 法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒，售價12,000元。

▲江賢二作品《金樽／夏》（局部）。

▲大地 - 煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒，售價12,000元。

為方便藏家收藏，另也推出典藏組盒，以藝術家油畫核桃木箱，收納4瓶 700ml 酒款，另含藝術家江賢二的絹印版畫《比西里岸之夢》或《臺灣山脈》，版畫上有江賢二親筆簽名與編號，每幅作品僅有99張，限量共198組，每組都有編號識別，售價88,000元。

▲噶瑪蘭威士忌藝術大師系列典藏組。

另一品牌百富，近期也推出今年單一酒桶系列的「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」，強調每一支21年單一酒桶皆為限量酒款，瓶身標籤清楚可見蒸餾日期、裝瓶日期與陳年桶號，並直接以接近原桶強度裝瓶，每個酒桶僅能熟成最多300瓶，帶有陳年威士忌的濃郁口感，交疊出太妃糖、蜂蜜和蜜餞風味，並散發出淡淡的橙皮與絲絨般的黑糖甜味，酒精濃度達47.8，每瓶售價7,700元。

▲百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌。

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