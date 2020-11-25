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工作常讓你感到身心俱疲？有助緩解「職場疲勞感」的6個小秘訣

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▲▼ 有助緩解「職場疲勞感」的6個秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

你是否常一早才開始工作沒多久，就覺得感到疲乏無力、提不起勁，或是工作常忙到覺得一刻不得閒，還容易焦慮煩躁，晚上甚至會緊張失眠？或許你還不到過勞的程度，但一定累積了不少「職場疲勞」！快試試下面這6個能幫助緩解疲勞的小方法，讓工作疲憊感離你遠一點。

1.別過於追求完美

有些人覺得工作很有負擔感、常覺得累，其實不一定是工作量的關係，有時候是因為太過追求完美。對於有完美主義的人來說，工作上每一個細節他們都會力求盡善盡美，不知不覺中使工作變得更繁雜或麻煩，進而加重自己工作負擔，而一旦哪個部分沒有做好，又會陷入自責和懷疑自己的負面情緒裡。

制定切合實際情況的合理目標，盡量努力做，別事事苛求結果，出現負面想法時，先深呼吸、放慢動作，逃離完美主義的陷阱。

▲▼ 有助緩解「職場疲勞感」的6個秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.適時安排休息時間

預防過勞有個關鍵小妙招就是避免疲勞感的不停堆積，就算再忙，一天當中都要適時抽出一點時間讓自己稍微放鬆一下，就像是「中場休息」的概念。比如可以盡量在午休時間最後留個10～15分鐘，趴下小睡片刻或至少閉目養神也好，讓身體、思緒都稍微休息一下，中斷疲勞感的堆積，也能幫助稍微恢復精神。

3.每週運動至少3次20分鐘

美國喬治亞大學研究發現，久坐不動反而容易讓人感到疲累，因此每週盡量安排3天運動，每次運動至少20分鐘，有助於趕走疲勞感。

▲▼ 有助緩解「職場疲勞感」的6個秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.休息時做「相反姿勢」

不管是站著或坐著，長時間維持同一種姿勢會使肌肉緊繃痠痛，所以工作中稍微休息時，可利用與工作時相反的姿勢幫助放鬆、伸展肌肉。像是工作時大多是坐在電腦前的人，休息時可站起來走一走，把手臂舉高放鬆一下肩膀肌肉；而工作時是站著的人，休息時就可以坐下或平臥一下，減輕腿部肌肉壓力。

▲▼ 有助緩解「職場疲勞感」的6個秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.每天至少喝水1500c.c.

水喝太少加上水分流失，會讓身體脫水，即使只是輕微脫水也會使血液變得黏稠，進而降低血液輸送氧氣和營養物質的能力，而讓人容易昏昏沉沉、感到疲勞。而成人一天所需要補充的水分約為1500～2000c.c.，大概6～8杯水。

6.避免複雜的職場關係

雜亂的人際關係也會引發心理疲憊所以，學會簡化工作場合的人際關係對於降低工作負擔感也很重要。讓與同事、主管或客戶之間的關係盡量簡單化，讓自己在工作時處於相對平衡的狀態，能幫助維持平和穩定的心態。

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關鍵字：

工作, 職場, 疲勞, 疲憊, 倦怠, 舒壓, 舒緩
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