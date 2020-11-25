白襯衫怎麼搭配唇膏？學LISA選「黏膜色」看起來年輕又韓系

記者李薇／綜合報導

很多女子上班都會穿著白襯衫，這時候要怎麼搭配唇彩，才能展現出與眾不同的潮流感和時尚風格呢？快來學BLACKPINK成員LISA的穿搭，運用透明感十足的粉紅「黏膜色」，展現出專屬於少女的青春以及好氣色。

▲ LISA示範白襯衫穿搭。（圖／品牌提供）



BLACKPINK成員LISA身穿一套白色襯衫式洋裝，眼睛利用眼線帶出俐落的眼神，雙唇塗抹的就是M.A.C全新推出的水漾果凍潤唇膏，裡面含有3大植萃保養油配方，一抹就可以展現出果凍般的雙唇效果，輕盈又不黏膩。

▲Melvita也推出Redlove紅色之愛頂級香唇油。（圖／品牌提供）

想要打造出性感俐落的果凍雙唇，Melvita也推出Redlove紅色之愛頂級香唇油，這款100%純天然植物油製成的紅心蘋果香唇油，裡面蘊含了大量的有機蘋果油，還添加了具有絕佳保濕力的篦麻油，不只香味誘人，連保濕力與修護力也非常優秀。

重點是這款純油可是經過歐盟認證純素食配方，顏色完全來自於100%天然礦物色素，而且還經過歐盟有機認證，連孕期哺乳媽咪都可以安心擦，輕薄的質地薄寶塗一層就相當滋潤，非常適合現在口罩不離身的後疫情時代，連日本櫻花妹都人手一支愛不釋手。

▲Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護唇膏。（圖／品牌提供）

秋冬來臨，嘴唇乾裂、脫皮是男女皆有的困擾，隨身必備一支長效滋潤不黏膩的護唇膏，兼具潤色提昇好氣色更是加分，Bobbi Brown「晶鑽桂馥潤色護唇膏」，無論是百貨的彩妝師、美妝編輯、KOL，及各大美妝論壇，皆大推的愛用好物，絕對是內行人才懂得好貨，用過一次此生再也無法離開它。

今年11/17更推出限量版的升級晶瑩雪花包裝，總共3款色選(冰晶薄荷、冰晶水藍、冰晶銀白)，充滿節慶感氛圍的耶誕雪花包裝，讓護唇膏也跟著換冬妝！晶鑽桂馥潤色護唇膏添加諸多奢華植物油萃取成分：深層滋潤不黏膩、維他命C & E：長效修護柔嫩唇紋，膚溫變色科技：自然透潤變色，讓雙唇展現水嫩令人想啾的雙唇。