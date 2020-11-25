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自然大眼正夯！《小紅書》「無眼影眼妝」爆紅，引萬人收藏

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▲▼「無眼影眼妝」爆紅，引萬人收藏 。（圖／翻攝自小紅書、Jisoo IG）

▲BLACKPINK的Jisoo也是無眼影妝的愛好者。（圖／翻攝小紅書/小鹿醬、IG/sooyaaa__，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來「無眼影妝」大熱，顧名思義就是不畫眼影的意思，反而以眼線和睫毛膏取代眼神，畫出極自然的大眼，不少女孩發現這個畫法不僅是省事，妝後眼睛有神且純真，以下6個步驟趕快學起來！

▲▼「無眼影眼妝」爆紅，引萬人收藏 。（圖／翻攝自小紅書、Jisoo IG）

#修容色幫眼睛打底

不上眼影，並不代表眼皮要全裸，可選擇比膚色深一號的修容色，刷拭上眼皮，目的是使眼皮消腫，增加雙眼立體感。

#霧面淺色局部打亮

做出眼皮的陰影後，也要在局部打光，像是眉骨下方、下眼頭、眼周暗沉處，輕輕抹一層即可。

#粉底液提亮下眼尾

不畫眼影，眼周明亮感更要講究，使用粉底液或是高狀修容遮拭下眼尾三角區，能幫助拉提眼型。

▲▼「無眼影眼妝」爆紅，引萬人收藏 。（圖／翻攝自小紅書、Jisoo IG）

#黑色畫眼尾，棕色畫內眼線

眼睛的力度就靠眼線做出來，以黑色做出眼尾線條，棕色填補內眼線打造自然深邃感。

#夾出捲翹睫毛

睫毛是放大眼神的秘密武器，刷睫毛膏前建議先夾翹再使用底膏打底，讓後續睫毛膏又濃又翹。

#刷出根根分明睫毛

為了講求睫毛的自然感，不要選擇太濃或是太濕的膏體，刷出根根分明才有偽素顏效果。

▲▼「無眼影眼妝」爆紅，引萬人收藏 。（圖／翻攝自小紅書、Jisoo IG）

所謂的無眼影妝，並不是真的素眼，而是藉由眼線和睫毛膏的力道帶出眼神，上眼尾可以微微上揚，但下眼線眼尾需要留白，不要塗滿是整體精髓。

▲▼「無眼影眼妝」爆紅，引萬人收藏 。（圖／翻攝自小紅書、Jisoo IG）

▲「無眼影妝」重點解析，不畫眼影讓眼神更放電。

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關鍵字：

無眼影, 眼妝, 小紅書, 示範, 教學
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