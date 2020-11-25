孫芸芸上班辣腿全露　網友「員工穿這樣，直覺效率不高」

▲孫芸芸穿約2500元的Frankie Shop墊肩背心搭配單寧熱褲上班，美腿全都露。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸分享上班的穿搭，坐在自創飾品品牌YUN YUN SUN工作室窗台上，張張都是時尚大片，因為她口中的「隨興穿搭」其實超時髦，以約2500元的黑色大墊肩無袖上衣搭配短到不能再短的丹寧熱褲，招牌美腿全都露，再短一些就有滑出屁股蛋的風險了，火辣指數破表，讓網友直言「員工穿這樣，直覺效率不高」。

▲孫芸芸搭配自創品牌YUN YUN SUN的聖誕節系列新墜飾。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸透露她很愛穿黑色，而且每一件都很像，此次她所穿黑色上衣出自在巴黎與紐約都設店的極簡風品牌Frankie shop，加上誇張的大墊肩設計，讓整體更有型，她同時搭丹寧熱褲、Artifacts購得的巴黎品牌Elleme黑色繫帶涼鞋，讓一雙玉腿更顯修長，她不忘戴上自家項鍊宣傳，是將於12月上市的聖誕節新作。

▲潔西卡俐落的黑色行頭，全出自巴黎名牌GIVENCHY。（圖／翻攝jessica.syj IG）

黑色服裝顯然是名媛明星老闆娘們的「戰袍」，南韓國女星潔西卡（Jessica鄭秀妍）到自創品牌Blanc & Eclare辦公室上班，也是一身黑，從頭到腳的行頭均出自巴黎名牌GIVENCHY，拎著品牌近日主打的ANTIGONA大容量黑色手袋，氣勢十足，難怪讓網友直喊「總裁好」。

▲潔西卡拎GIVENCHY近期主打的ANTIGONA大容量黑色手袋。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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