UNIQLO感謝祭11/27開跑「必買10樣」　羽絨大衣現省一千、毛毛外套超便宜

記者王則絲／台北報導

UNIQLO秋冬季節最強優惠「感謝祭」將於11月27日～12月3日登場，男、女、童裝眾多明星單品全數加入戰局，最低66折起，保暖有型的Hybrid羽絨大衣直接現省一千元，衣櫃必備HEATTECH系列更要趁此時入手，因應台灣多變的天氣，不只北部、南部溫差大，有時一週內即可體驗四季，因此優惠囊括全季節性單品，AIRism也列入清單，今日搶先預告本次感謝祭必買的10大單品，跟著買省最多！

▲Hybrid羽絨大衣、連帽外套，原價NT＄3,990，降至NT＄2,990，現省一千！（圖／品牌提供，以下同）

秋冬季節當然是從保暖外套開始下手，在天氣還沒變冷之前準備好才能及時應對，本季UNIQLO感謝祭最強單品非「Hybrid羽絨外套」系列莫屬，沒有一般羽絨衣一圈一圈的設計，平滑的表面與剪裁都特別符合時下潮流，首次降價整整一千元，絕對要把握住。

▲女裝 特級極輕羽絨背心，原價NT＄1,490，降至NT＄990，現省500元。

保暖輕便的特級極輕羽絨系列也有加入感謝祭優惠清單，其中特級極輕羽絨背心從1,490元降至990元，現省500元也相當划算，小朋友的外套也同步降價，全家大小一同購入最聰明。此外，最療癒可愛的「毛毛外套」也降價至590元，變得更易入手，包色處理或是跟男友一起穿都是不錯的選擇。

▲童裝輕暖空氣連帽外套，原價NT＄990，降至NT＄790。



▲女裝 長刷毛外套，原價NT＄790，降至NT＄590。



每個人衣櫃都必備的HEATTECH發熱系列這回也不例外的祭出優惠，男版、女版、童裝發熱衣、發熱褲都有折扣，且有多種顏色可以挑選，素面、簡約剪裁設計，即使直接外穿也不會尷尬。

▲男裝 HEATTECH 棉質圓領T恤，原價NT＄790，降至NT＄590。



▲嬰幼兒HEATTECH圓領T恤，原價NT＄290，降至NT＄190。



▲男裝 HEATTECH 保暖輕便長褲，原價NT＄1,290，降至NT＄990。



▲女裝特級彈性緊身褲，原價NT＄790，降至NT＄590。



女生們最愛的UNIQLO無鋼圈內衣系列本就是特價常客，這回也以74折優惠登場，女孩們不妨趁此時機補貨。

UNIQLO先前於10週年企劃時提到，往後AIRism夏季季節性商品將拉長至全季節販售，以應付台灣說變就變的天氣，透氣涼爽的服裝不再是只有夏天才穿得到，冬天時也可當作洋蔥式穿搭的第一層，所以本次感謝祭亦納入AIRism系列單品。

▲無鋼圈美型胸罩，原價NT＄790，降至NT＄590。



▲AIRism 圓領T恤（短袖），原價NT＄390，降至NT＄290。

感謝祭開跑11／27當天，UNIQLO 與芬蘭時尚品牌Marimekko的秋冬聯名系列同步上架，本次為雙方第四次的合作，精選暹羅愛心、罌粟花等9款高人氣印花，結合在UNIQLO明星機能保暖單品中，包括特級極輕羽絨外套、HEATTECH發熱衣，全系列涵蓋女裝、童裝、嬰幼兒裝與配件。

▲11/27於全台10家指定店舖同步上市全新UNIQLO X Marimekko 2020秋冬聯名系列。

於感謝祭11／27～12／3期間，UNQILO更加碼推出好康活動，不論是線上線下滿3,000元就送300元優惠券，且單筆消費只要滿2,000元，就送UNIQLO 10週年金句保溫杯，全台限量30,000個，送完為止。11／27～11／29首三日於實體店鋪消費不限金額，即可獲得全台17縣市不同的限定伴手禮一份。