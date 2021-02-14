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減肥不用戒酒！選對種類小酌一杯　自製三款調酒越喝越瘦

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在減肥的朋友們，你可能會視酒為敵人，愛喝酒但為了身材只好放棄！其實只要喝對酒，甚至養成易瘦體質不是夢，根本就是酒鬼們的終極心願啊～（喂）。今天儂編就要告訴正在減肥的你到底可以喝那些酒，怎麼樣喝都能保持苗條身材！掌握以下重點，喝酒不但不會胖，反而還可能讓你"越喝越瘦"！

醣分比熱量更重要

▲▼喝酒也能養成易瘦體質？只要喝對酒，從此減肥不需再忌酒，掌握這個原則就能越喝越瘦！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／《無法成為野獸的我們》劇照，下同）

熱量或許是眾多正在減肥的男女最重視的部分，但其實醣分也是你需要注意的。例如雖然威士忌是熱量高的酒類，每100g就有高達250 kcal的熱量，2杯威士忌就等同於一碗白飯的熱量！但是它不含醣，適量飲用的話，是不容易胖起來的。熱量相對於醣更容易被身體消耗，但醣分會使血糖上升，過多的醣會轉化成脂肪，造成肥胖！

這些酒類都零醣分

▲▼喝酒也能養成易瘦體質？只要喝對酒，從此減肥不需再忌酒，掌握這個原則就能越喝越瘦！（圖／Bella儂儂提供）

那究竟那些酒類是減肥人士也能放心飲用的呢？在酒精的世界中，高醣分的酒包含吃燒烤必備的啤酒、水果酒以及清酒；而蒸餾酒是零醣分的，像是燒酒、威士忌、白蘭地、伏特加，只要選擇正確的酒類，每天小酌一杯是不會讓你變胖的！另外，如果前一晚飲用低醣的酒類，有助於降低隔天早上的血糖，可以幫助燃燒更多的脂肪，練成易瘦體質。

在家自製經典調酒

▲▼喝酒也能養成易瘦體質？只要喝對酒，從此減肥不需再忌酒，掌握這個原則就能越喝越瘦！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／eveningstandard）

不用為了減肥忌酒真是太棒了！儂編接下來就要告訴大家三款在家也能輕鬆製作的經典調酒作法，讓你不用出門也能享用到微醺的幸福，這三款調酒都是使用到零醣分的蒸餾酒，減肥的人敬請安心服用！

經典調酒作法

Highball

▲▼喝酒也能養成易瘦體質？只要喝對酒，從此減肥不需再忌酒，掌握這個原則就能越喝越瘦！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Michelin guide）

流行於日本的Highball，是以威士忌作為基酒的雞尾酒。只需要威士忌、氣泡水、薄荷葉（裝飾用），就能快速完成這一杯日本男女都喜愛的經典調酒。簡單兩步驟就完成這一杯風靡日本的Highball！這邊有一些小技巧提供給大家，冰塊可以選用體積較大的，較不容易融化。威士忌和氣泡水的比例約1：4，選用日本威士忌會更有日本風味～

Step 1.放入冰塊至7分滿，倒入威士忌攪拌
Step 2.加入氣泡水，最後放上薄荷葉裝飾

Gin Tonic

▲▼喝酒也能養成易瘦體質？只要喝對酒，從此減肥不需再忌酒，掌握這個原則就能越喝越瘦！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Bombaysapphire）

酒吧必備的琴通寧也能在家輕鬆完成！使用的基酒是以穀物發酵蒸餾的琴酒，以及帶有一點苦澀味的通寧水製作而成，也可以加入檸檬增添風味～有一個小技巧可以讓你的琴通寧更加好喝，冰塊如果事先「洗過」就能減緩融化的速度。那麼該怎麼洗冰塊呢？只要先用水淹沒裝冰塊的杯子，稍微快速攪拌再將水倒掉即可。洗過的冰塊不僅去除了冰箱的味道，也能減緩融化速度，讓你的調酒維持在剛製作好的濃度！

Step 1.在杯中放入冰塊，一旁將檸檬切塊
Step 2.將檸檬汁擠入杯中，可以用檸檬皮稍微在杯緣劃過
Step 3.依序倒入琴酒、通寧水（請務必先冰過）
Step 4.稍微攪拌

Mojito

▲▼喝酒也能養成易瘦體質？只要喝對酒，從此減肥不需再忌酒，掌握這個原則就能越喝越瘦！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／yogaofcooking.co）

麻煩給我的愛人一杯Mojito～這款調酒不管是在酒吧，還是餐廳裡都超熱門，帶有薄荷的清新香氣，與氣泡水的刺激感相融合，最適合炎熱的夏天來上一杯！所需材料有蘭姆酒、薄荷葉、氣泡水、檸檬汁和糖。雖然剛剛前面的Highball要加入大冰塊，但這邊的Mojito如果加入碎冰，口感會更加清爽！另外蘭姆酒的比例大約在10%，糖的份量可以加少許即可，控制好糖的份量，對於正在減肥的你們，才能喝得開心又放心！

Step 1.在杯中依序放入糖、檸檬汁
Step 2.將薄荷葉搗碎放入杯裡
Step 3.倒入氣泡水、蘭姆酒
Step 4.加入冰塊

編輯整理：楊佳穎

TEXT／Bella.tw儂儂

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂, 喝酒, 體質, 酒精, 肥胖, 啤酒肚, 瘦身, 減肥, 熱量, 啤酒

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