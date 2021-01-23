2021新年限定美妝盤點！小棕瓶、粉持久氣墊出奢華版、OPERA唇膏限量色

▲2021新年限定美妝正陸續釋出，又是個品牌鐵粉收藏的好時機。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出各種特殊設計的新年限定款包裝及限量商品，而隨著2020年倒數中，已有不少品牌開始搶先釋出「2021新春限定美妝」，像是熱賣超過10年的黛珂「小紫瓶」、始祖級神仙水SK-II青春露、嬌蘭紅寶之吻唇膏到BOBBI BROWN「五花肉高光」，各家明星商品換上大紅新衣，甚至搭上金色、亮粉等搶眼元素，氣派又華麗，重點是限量！快來看看有沒有你的愛。

Melvita蜜葳特



為迎接農曆新年和情人節的到來，法國有機保養品牌Melvita將於2/1~2/24限定推出多款節慶美肌香氛禮盒和2大明星商品加購優惠，集結暢銷臉部、身體香氛經典熱賣商品，最低優惠68折起。還有一上市就被搶購一空的紅心蘋果香唇油，也緊急從日本空運來台，加入精選組合中，活動期間內都可以最優惠的價格入手新年第一個有機好運禮，獲得新年開運好彩頭。

▲Melvita 粉光透好氣色組，限定新春價NT$2,180。



▲Melvita 粉紅胡椒潤澤美體組，限定新春價NT$3,180。



粉光透彈力雙效露 50ml＋玫瑰花粹 200ml，原價NT$2,660，以82折優惠價就能帶回家。而超熱賣的明星商品粉紅胡椒美體油100ml則搭配粉紅胡椒美體霜170ml推出美體禮盒，原價NT$3,760。

▲Melvita 花蜜潔淨舒敏組，限定新春價NT$1,680。



▲Melvita 最愛玫瑰香氛組，限定新春價NT$1,980。



花蜜潔淨舒敏組內含杏花萊姆花蜜沐浴膠 200ml＋三重花蜜舒敏柔適身體乳200ml，原價NT$2,060。最愛玫瑰香氛組則打包許多女生喜愛的玫瑰香味明星商品，包含玫瑰槐花花蜜沐浴皂 100g＋紅心蘋果香唇油(玫瑰粉) 7ml＋玫瑰花粹 200ml，原價NT$2,360。

▲Melvita 蜂王乳密集復活霜，50ml，原價NT$3,280；薰衣草舒壓好眠按摩油，100ml，原價NT$1,480。



Melvita還獻上2款超值加價購，包含「蜂王乳密集復活霜50ml」，不限消費金額可享75折加購；「薰衣草舒壓好眠按摩油100ml」則是不限消費金額都可以68折NT$999超優惠價格加購。

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此外，Melvita更於2/1～2/24推出洋溢著濃濃節慶氣息的超限量法式手繪燙金紅包袋，凡會員過卡即可免費領取，非會員消費滿NT$888即可獲得。活動期間內，消費滿NT$1,500還可參加「開運骰骰樂」活動，點點都有獎，還能再享現折回饋，最高折抵NT$600現金折抵！

IPSA



IPSA在2021金牛年春節到來前，為「開肌精華」淨化歸0前導精萃換上簡約俐落又喜氣應景的紅色新包裝，推出新春限定版，讓你為肌膚提前大掃除。

▲IPSA 淨化歸0前導精萃 新春限定版，50ml，NT$3,000。

▲IPSA 淨化歸0前導精萃 新春限定版，50ml，NT$3,000。

此外，IPSA更加碼獻上新春滿額贈禮，只要購買淨化歸0前導精萃 新春限定版乙瓶，即可將超值福袋帶著走。福袋海洋礦物皂30g＋角質發光液30ml＋美膚保濕噴霧30ml等IPSA熱門口碑好物，更有一張新春好禮刮刮卡，最大獎有淨化歸0前導精萃30ml與彩妝師大推的極光亮采棒，等於有機會免費再拿一瓶正貨。

Estee Lauder雅詩蘭黛



雅詩蘭黛每年新春都會推出不同主題的新年限定產品一起迎接新年好運，2021金牛年特別以代表貴氣、圓滿的百花之王—牡丹為概念，結合傳統經典窗花和福氣紅、優雅金，為全新升級版「小棕瓶」、粉持久氣墊粉餅和絕對慾望潤唇膏等3款經典人氣商品換上「花開富貴限定版」包裝，精緻奢華的設計，完美呈現花開富貴、好運連連的意象。

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 花開富貴限定版，50ml，NT$3,950。



雅詩蘭黛最經典「小棕瓶」去年推出全新升級版特潤超導全方位修護露，不僅質地更輕盈，能快速吸收，更強化肌膚對外界傷害的防禦力，新年限定版除了變身為喜氣「小紅瓶」，更附有盛開牡丹圖騰的可愛造型鑰匙環。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 花開富貴限定版，#504，NT$1,250。



經典「藍管系列」絕對慾望奢華潤唇膏也將帶點藍調的貴氣紅#540換上花開富貴新衣，搭配一擦就顯白的優雅紅唇，從裡到外完美呼應新年喜氣。

▲雅詩蘭黛 粉持久超級無瑕氣墊粉餅 SPF50/PA++++ 花開富貴限定版，NT$1,950。

今年雅詩蘭黛更首度推出粉持久氣墊粉餅的新年限定版，大紅色外殼搭配金色牡丹圖騰，就像個精緻的小珠寶盒，拿出來補妝超有面子。

▲雅詩蘭黛今年更推出會員專屬好禮，有超萌的零錢包和牡丹圖騰圓包。



今年雅詩蘭黛更推出會員專屬活動，鑽石/金卡會員凡於1/28～2/21活動期間前往專櫃，即可免費領取「花開富貴紅包袋」；鑽石會員於活動期間靠櫃，更能兌換超可愛的金牛造型「牛轉乾坤零錢包」或以窗花牡丹圖騰設計的「2021花開富貴圓滿包」，數量有限，要搶要快。



OPERA

獲選日本女生最愛唇膏寶座的「花嫁唇膏」OPERA渲漾水色唇膏，不僅在日本超紅，在台灣也擁有大批愛用粉絲，一直以來都是藥妝店的銷售排行榜上常客，在2021年開春特別推出新春限定色「#105夜暉紅」，以微冷調的桃紅揉合蔓越莓紅，加上潤澤菁華由帶來的透潤質地，呈現出低調細膩的光澤，兼具俐落與柔和的反差魅力，不管是日常、約會或工作場合都能完美搭配，將於1月28日於屈臣氏限定販售。

▲OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏，#105夜暉紅，NT$1,000。

LUNASOL



被譽為「大地色之王」的日系美妝品牌LUNASOL，今年首次為農曆春節&情人節推出限定版唇膏，不僅為「魅力豐潤艷唇膏」打造3款限定新色，更將以往霧光金外殼，換上代表愛戀感的紅色，從全新唇膏色彩到時髦搶眼外殼都超吸睛，不管是收來過新年或情人節約會都很適合。

▲LUNASOL 魅力豐潤艷唇膏，NT$1,400。

魅力豐潤艷唇膏本來就以一觸肌膚就如融化般的柔滑質地加上透潤又顯色的色澤大獲好評，這次共推出3款限定新色，包含時髦有個性得靚紅色#EX06 Heartbeat、成熟優雅的栗子色#EX07 Forever&Ever和溫柔感十足的焦糖奶茶色#E08 Hug。

▲手上試色由左至右為#EX06、#EX07、#EX08。

▲model唇色以#EX06和#EX08疊擦。



BIOTHERM碧兒泉



為歡慶即將到來的農曆新年，碧兒泉特別將專為年輕人打造的抗老精華「奇蹟特嫩精華」推出限量紅瓶包裝，更是75ml加大容量版，買起來更划算，將於1月25日起於全台專櫃販售，而且數量超少，限量500瓶，愛用粉絲要搶要快。

▲碧兒泉 奇蹟特嫩精華-新春紅瓶限定版，75ml，NT$4,200。

此外，碧兒泉更加碼推出新年限定回饋活動，於2月5日起至全台櫃位購買任一「日/夜奇蹟水」或特嫩精華50ml，即可獲得「奇蹟過夜包」，內含奇蹟日夜水14ml各一瓶和訂製化妝包（數量有限，送完為止）。

▲碧兒泉加碼推出「奇蹟過夜包」，活動期間消費贈。

Dior迪奧



Dior特別於農曆年節前夕，推出新年限定新品與包裝服務，陪伴大家歡欣迎接新年佳節，包含集結全新藍星唇膏人氣5色的唇膏禮盒，超限量的新春限定版花漾迪奧淡香水禮盒，更獻上運用高訂系列花卉圖騰打造的「花舞新春限量包裝服務」，不僅百貨專櫃有，「DIOR線上旗艦店」也同步推出。

▲Dior 經典藤格紋唇膏禮盒，NT$6,500。



新春限定的「迪奧經典藤格紋唇膏禮盒」以精品手拿包為設計靈感，在紅色皮革質感外盒繡縫上經典藤格紋車線，盒蓋中央更鑲嵌特霧正紅CD Logo，就像個時尚小包，裡面更放入5款今年初全新升級推出的藍星唇膏，色選包括經典正紅#999、藍調復古紅#760、鐵鏽紅#869、楓葉磚紅#840和紅棕玫瑰色#772，更涵蓋3種質地，想呈現個性、優雅或溫柔小姊姊，一盒就能搞定。

▲Dior 花漾迪奧淡香水-2021花舞新春限定版，NT$5,200。



Dior更首次推出超限量的「花漾迪奧淡香水-2021花舞新春限定版」，以高級訂製系列的枝葉圖騰，搭配金、紅、白三種色彩，描摹初花卉盛開的詩意景致，打造出精緻的三開式禮盒，盒內乘載著在亞洲銷售第一的花漾迪奧淡香水(100ml) ，讓你在新春時刻也隨時香氣逼人。於1月15日限量開賣，僅有6家指定櫃點獨家販售。

▲Dior更推出3款奢華感十足的新春限量禮盒。



Dior更運用高訂系列的花卉圖騰為元素打造3款精美禮盒，獻上「花舞新春限量包裝服務」。凡於全台櫃點消費滿額NT$5,000（需含香水與彩妝產品），即可獲得「花舞新春禮盒」包裝；購買任2支唇膏，即可享有「花舞新春唇膏袋」包裝。

ORBIS



ORBIS超熱賣的酵美人晚安面膜，至今累積銷售突破188萬罐，特別於上市10週年的2021年2月，以祭典或是慶祝時都不能缺少的“紅色”為主題，推出2021限定版。凝結4種天然紅色果實中萃取出的美容精華，再結合萃取自日本酒的米發酵精華，Q彈軟糯的質地一抹就化開，能浸透到肌底，滋養出明亮光澤、潤澤保濕與彈力充足的肌膚觸感，睡前薄擦一層讓美容精華集中呵護肌膚，隔天就能看到發光麻糬肌。

▲ORBIS 酵美人晚安面膜2021，60g，NT$1,000。

KOSE高絲雪肌精



去年適逢雪肌精35週年，KOSE重磅推出全新「漾活系列」，除了強調「肌膚的屏障功能」與雪肌精一貫的追求「肌膚的透明感」外，更強調環保概念。2021年1月，雪肌精漾活系列更因應新春節慶特別推出2款新春限定禮盒，禮盒材料也是使用再生環保紙張，送禮也不會增加地球的負擔。

▲KOSE 雪肌精漾活 清春透亮組，NT$3,200。



主打「效能型」的新春限定禮盒「雪肌精漾活清春透亮組」裡包含了化粧水200ml＋保濕凝露90g搭配化粧水補充包170ml＋化粧水35ml＋保濕凝露20g。

▲KOSE 雪肌精漾活 低敏清春水漾組，NT$3,000。



主打「低敏型」的新春限定禮盒「雪肌精漾活低敏清春水漾組」則包含了低敏化粧水200ml＋低敏乳液140ml及化粧水補充包170ml＋化粧水35ml＋低敏乳液35ml。

氧顏森活



國際美妝大賞常勝軍─Forest Beauty氧顏森活於2021年1月開春推出新春限量「花若盛開漢方系列面膜」，針對肌膚狀況，結合中國古代美人漢方美容方帖，以現代技術自牡丹、桃花和蘭花萃取精華，打造3種養膚功效的限定款面膜。

▲氧顏森活 花若盛開漢方系列 牡丹淨痘面膜，單片NT$109，盒裝3片NT$319。



萃取自古代牡丹去痘方帖，為東漢漢明帝愛女沁水公主所使用的良方，搭配繖花醇、綠豆和知母成份，有效舒緩痘痘，疏通並淨化毛孔，擁有良好淨膚效果，並使肌膚平滑柔嫩。

▲氧顏森活 花若盛開漢方系列 桃花潔白面膜，單片NT$109，盒裝3片NT$319。



揭開太平公主的美麗秘方，以桃花和蜂蜜成份入帖，並添加美白成分熊果素和傳明酸，可改善肌膚暗沉瑕疵、活化肌膚，使肌膚細膩透亮。

▲氧顏森活 花若盛開漢方系列 蘭花紅潤面膜，單片NT$109，盒裝3片NT$319。



慈禧太后以神仙級凍齡保養聞名，蘭花紅潤面膜便是取自其御用護膚名帖「玉容散」，透過現代科技萃取蘭花成份，並添加亮顏成分珍珠精華和沒黑素，改善膚色不均困擾，幫助防止老化，擊退晦暗面色，增添光彩好氣色。

Shu uemura植村秀



繼年初搶先推出新年限定版的「流金棕紅系列」無色限唇膏後，植村秀再為2021新年限定「流金系列」推出3大經典明星商品，將#55刷、武士刀眉筆和全能潔顏油換上華麗搶眼的流金限量包裝，更首次推出超值新年福袋，只送不賣，裡面更包含正貨人氣商品，超有誠意的新年禮物，不搶不行！

►植村秀「流金版」棕紅唇來了！微金屬細閃#BR786小紅書狂讚「滿滿高級感」

▲植村秀 #55零刷痕粉底刷 流金限量版，NT$1,800。



「#55刷」的大名就算沒用過的人都一定聽過，堪稱植村秀近年來的人氣寵兒。運用18萬9000根細緻刷毛打造的#55零刷痕粉底刷，是連化妝新手、0技巧都能輕鬆上妝的人氣神刷，連美妝部落客、彩妝師都大讚好用。

▲植村秀 全能奇蹟金萃潔顏油 流金限量版，450ml，NT$3,650。



潔顏油也是植村秀長年熱賣的人氣王，其中最頂級的「全能奇蹟金萃潔顏油」蘊含日本豐島珍貴山茶花油等8種珍貴植物油，擁有柔滑細緻質地和療癒香氣，在網上備受好評熱推。

▲植村秀 武士刀眉筆 流金限量版，#灰棕、#橡棕，NT$820。



植村秀武士刀眉筆是許多彩妝師化妝箱裡必備的畫眉神器，新年限定流金限量版推出人氣最高最熱賣的灰棕色#SEAL BROWN和橡棕色#ACORN兩色。

▲首次推出新年福袋超澎湃，只送不賣。



除了新年限定版明星商品，植村秀也首次推出新年福袋「2021牛年開運福袋」，以新年限定流金系列的紅金配色作為包裝，打包彩妝、底妝、潔顏油等明星產品，總價值高達NT$1,775，裡面更有無色限唇膏或腮紅正貨乙個，只要消費滿額即可免費獲得，超值超驚喜的回饋活動，不搶會後悔！

▲百貨專櫃新年福袋有兩種內容物，腮紅或唇膏正貨將隨機組合。



滿額送新年福袋的回饋活動將於植村秀官網與百貨專櫃陸續登場，即日起於植村秀官網網站消費滿NT$2,021，即可免費獲贈新年福袋乙份，內含無色限唇膏乙支(黑管正貨)＋明星潔顏油15ml＋極保濕輕感防護乳7ml＋無極限粉底液5ml，數量有限，送完為止。

而百貨專櫃的新年福袋活動則將於2/11除夕～2/15大年初五開跑，消費滿NT$2,021，即可免費獲贈新年福袋乙份，內含植村秀腮紅或唇膏正貨＋明星潔顏油15ml＋極保濕輕感防護乳7ml＋無極限粉底液5ml（福袋內容物正貨將隨機贈送，不挑選）。



MAQuillAGE心機彩粧



告別混亂的2020，心機彩粧特別於2021開春推出新年限定「極光城市系列」，精選倫敦、紐約、東京等8個城市，利用不同城市的代表色系並擷取極光，為咖啡特調眼影和蜜光圈唇膏推出限定新色，讓你用彩妝到各城市旅行。

▲MAQuillAGE 心機星魅咖啡特調眼影 極光城市限定版，NT$950。



回購率超高的心機星魅咖啡特調眼影將「命定棕」融入不同城市光影，推出3款「極光城市限定版」新色，包含古典倫敦街景為靈感的磚紅色調「#RD302倫敦老磚紅」、紐約都會風格的銀灰色「#GY801紐約都會銀」和上海日落光影打造的暖色調「#BR303上海日落橘」。

▲MAQuillAGE 心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版，NT$980。



乾唇人用過都愛上的心機星魅蜜光圈唇膏，推出5色限定版，更變為雙層設計，外層是添加了5種豐潤美容純油並加入極光霓虹珠光的透明極光層，讓光澤感能隨著角度改變，唇膏中心的紅潤色澤能完美融合唇色，薄擦輕透光潤，也能厚塗打造濃郁蜜光唇。

▲依序為#10米蘭薔薇、#20柏林教堂棕、#30東京鐵塔紅。

▲依序為#40巴黎野玫瑰、#50夏威夷天堂鳥。



benefit



benefit為2021金牛年推出新年限定禮盒「驚奇4超牛」，一次打包4款benefit最熱賣明星商品，包含這細我的眉筆#4自然棕、嘖嘖稱齊毛孔隱形露、蒲公英蜜粉盒和熱吻加州水唇膏#22復古紅，一盒就能打造好氣色妝容，更加碼附贈紅絲絨化妝包，總價值破4千元，只要56折價格就能入手。

▲benefit 驚奇4超牛，NT$2,400。



香緹卡



被PTT網友、小紅書大熱推，還被譽為「吃土也要買的面膜」、「神級澎皮面膜」的香緹卡鑽石級面膜，在2021年開春特別推出「牛轉乾坤」新年限定版。以華人傳統紙雕文化為靈感，在限定版外盒上打造出活靈活現的精緻紅牛雕花，面膜瓶身包裝則以喜氣紅搭配開運金為設計，更棒的是，新年限定版更是比常態正裝多了25ml的加大版，原價NT$9,300但只要相當於8折的限定優惠價就能買到。

▲香緹卡 鑽石級面膜 牛轉乾坤限定加大版，75ml，限定價NT$7,800。

此外，香緹卡更同步推出超值優惠的「牛年限定面膜組」，集結新年限定「鑽石級面膜 牛轉乾坤限定加大版75ml」和同系列「鑽石級精華液+升級版30ml」再加贈「抗污染防護乳液8ml」，原價破2萬元的奢華組合也只要8折就能入手，即日起～1/31限時販售。

▲香緹卡 牛年限定面膜組，總價值NT$20,460，優惠價NT$16,380。



1028



從上市以來就狂賣到數次斷貨的1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，在美妝版、IG上都擁有超多好評口碑，是各大藥妝通路銷售排行榜的常客。2021年1月不僅推出限量新色「茶玫瑰」，更特別搭配睫毛膏卸除液，推出超划算的新年限量回饋組合，讓許多鐵粉都等不及要囤貨囤起來。

▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，#茶玫瑰，NT$390。



繼溫柔感十足的「巧克棕」和加強深邃立體感的「濃縮咖」大受歡迎後，1028再為超人氣飛激長睫毛膏打造全新限量色「茶玫瑰」，以濃郁的奶茶基底色揉合乾燥玫瑰色系，浪漫的玫瑰棕色刷上眼睫，搭配棕色系眼線，仙氣感爆棚。「茶玫瑰」限量新色於1月起在屈臣氏及1028官網限量販售。

▲1028 飛長好卸限量組，NT$499。



此外，1028更將飛激長瞬翹防水睫毛膏（黑色）搭配新推出的小清睫睫毛膏卸除液8g，推出新年限量組合「飛長好卸限量組」，以不到500元的超值優惠價就能把仙女美睫神器和卸除液帶回家，即日起於各大藥妝通路販售（數量有限，售完為止）。



DARPHIN



頂級芳療保養品牌DARPHIN在2021年開春宣布，深受敏感肌、網民喜愛的「療癒小粉紅」全效舒緩精華液，除了維持常態販售版30ml，大容量50ml也將列為常態販售品，大容量買下來更划算，天天用也不心疼。

▲DARPHIN 全效舒緩精華液，30ml，NT$2,500；50ml，NT$3,500。

同時，今年更首次推出新春限定版瓶身，以象徵鴻運當頭的大紅瓶身，搭配盛開金燦牡丹不僅寓意繁花似錦的未來，更帶來鎮靜亮采效果，同樣是50ml加大容量版，以強大花植粉紅療癒力，撫去壓力敏弱痕跡。

▲DARPHIN 全效舒緩精華液 金燦牡丹新春限定版，50ml，NT$3,500。

DARPHIN更同步推出限時「新春開運紅包搖搖樂」活動，凡臨櫃購買任一瓶全效舒緩精華液50ML，即享搖搖樂抽獎一次，人人有獎，最大獎還可將「全效舒緩精華液30ml正貨」帶回家。

too cool for school



韓系彩妝too cool for school在2021一開春推出「TAG2 LAZY RED DAWN緋紅迷情系列」，以凌晨五點鐘黎明曙光暈染了天空，呈現出的紅橙色調為概念，打造紅色調彩妝和緋紅色調包裝，高顏值設計讓人想全部包回家。

▲too cool for school TAG緋紅迷情 蜜金頰彩，NT$420。



以自然色澤的粉紅色及金色組成，帶有若隱若現光澤的亮彩腮紅，特殊QQ果凍凝膠質地能完美附著於肌膚上，不飛粉、不浮粉，打造出自然好氣色的透亮肌膚。

▲too cool for school TAG緋紅迷情 六色眼影盤，NT$920。



介於紅色及粉色間的微紅情調色彩，搭配絲絨微光和極致閃光兩種質地，可完成時尚性感妝容，也可打造日常眼妝，超貼合的Glow Melting天鵝絨質地，可打造長時間服貼的細緻光感。

▲too cool for school TAG緋紅迷情 絲絨唇釉，NT$420。



擁有高飽和霧面紋理搭配輕柔質地，可展現高密度的絲滑柔霧服貼力，輕輕一抹就能填補唇紋，打造持久不掉色的鬆軟柔焦唇，共推出5種不同明暗調的紅色系色選。

▲too cool for school TAG緋紅迷情 細捲翹睫毛膏，NT$420。



採用柔韌度極佳的凝膠配方及長度不同的天然纖維混合，搭配符合眼型曲線設計的超細弧形刷頭，可輕鬆塑造根根分明的細緻長睫，重複刷拭也不用擔心結塊問題。



RéVive



為迎接2021金牛年，RéVive首度為兩大人氣明星商品推出新春限定版包裝，更推出多重加碼好禮，從價值萬元的頂級尊榮療程到限定禮盒包裝服務，超值優惠讓鐵粉都等不及開搶。

▲RéVive 光采再生活膚霜-光采奢華限定版，75ml，NT$8,000；賦活晚安眼膜-光采奢華限定版，30ml，NT$7,200。



RéVive今年特別將有「微整霜」之稱、連美國美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）都愛用的光采再生活膚霜和撫紋超有感的「眼紋小熨斗」賦活晚安眼膜換上新春限定版「光采奢華紅」 限量包裝，以質感絲絨紅色包裝點綴耀眼金黃色燈籠、元氣金牛圖騰，喜慶又福氣，且活膚霜更是推出豪華加大版75ml，絕對是鐵粉囤貨必收目標。

▲活動期間內購買任一新春限定，即可獲得價值破萬元的「牛轉奇肌5件禮」。



RéVive更推出加碼優惠好禮，凡於1/18～2/28活動期間至全台櫃位購買任一新春光采限定商品：光采奢華限定版活膚霜或晚安眼膜，即可獲贈「牛轉奇肌5件禮」，內含極緻護手修護療程券乙張、賦活亮眼護理療程券乙張、量身訂製修眉服務券乙張、600元商品抵用券乙張、新春閃耀光采體驗組乙份，總價值高達NT$10,110，買到根本賺到！

此外，於1/18～2/28活動期間內，消費滿NT$28,000，即可免費獲得「光采奢華紅絲絨禮盒」包裝服務。

NARS



NARS於2021年一開春推出新春限量「嫣紅綻放系列」，以雕紋藝術，融合東方新春象徵，將牡丹點綴於嫣紅盒身，為3款超人氣熱賣商品穿上春裝，更推出限量新色，包含每次推出都秒殺的4色眼影盤，之前沒搶到的人這次一定要把握機會，

▲NARS 限量嫣紅綻放 4色眼彩盤，#Deep Sunrise，NT$1,750。



超熱賣的4色眼彩盤換上新春限定新包裝搭配限量新色回歸，這次以新春曙光為概念，以金色、橘色、棕色搭配閃耀、珠光、霧面等3種質地呈現如晨光灑落的色調，百搭色選不論日常或派對盛會都很適用。

▲NARS 限量嫣紅綻放 絕對經典唇膏，NT$950。



絕對經典唇膏也精選2款人氣經典色「#INTRIGUE茶花嫣紅」和「#BANNED RED桃木紅棕」換上限定新包裝，更推出2款新春限量色「#WEN WO吻我玫瑰粉」和帶暖色調的「#CHINA ROSE東方薔薇」。

▲NARS 限量嫣紅綻放 裸光蜜粉餅，10g，NT$1,350。



以細緻粉體和柔焦微霧光大受歡迎的的定妝神器「小白餅」裸光蜜粉餅也換上限量嫣紅包裝。



ORIGINS品木宣言



在美妝版超紅的品木宣言「靈芝水」DR. WEIL青春無敵健康光潤機能水，2021也換上限定包裝推出「新春好運版」。原本的濃郁深綠色變身為正紅色透明瓶身，更是100%環保回收的玻璃材質，不僅喜氣、有質感同時還環保愛地球。

▲品木宣言 DR. WEIL青春無敵健康光潤機能水（新春好運版），200ml，NT$1,450。

Shiseido資生堂



2021開春，資生堂就以「BEAUTY STARTS AFRESH」為主題， 流金與緋紅花卉相互交映，帶來繁花盛開的新年限量祝賀禮，集結小紅瓶、光感氣墊等4大熱銷明星商品，更推出2大優惠組和超值福袋。

▲Shiseido 紅妍肌活露N 花YOUNG綻放限定版，75ml，NT$4,500。



新年限定系列當然不能少了資生堂長年熱賣的抗老修護精華「小紅瓶」紅妍肌活露N，添加靈芝萃取精華和鳶尾花根萃取精華，能穩定肌膚、提升肌膚防禦力。

▲Shiseido 激抗痕亮采緊緻霜 花YOUNG綻放限定版，50ml，NT$3,700。



而專為亞洲女性肌膚推出的激抗痕亮采緊緻霜，可改善肌膚輪廓線、彈力喪失及膚色暗沉等困擾，更被稱為「拉提神霜」。

▲Shiseido 超進化光感氣墊 花YOUNG綻放限定版，13g，NT$1,750。



連韓妞都大愛的超進化光感氣墊也推出新年限定版，且限定版買蕊＋盒就直接贈送粉撲，添加水分感應聚合物及玻尿酸，秋冬使用夠保濕，一拍立即有透亮無瑕肌。

▲Shiseido 激蜜輕吻唇膏 花YOUNG綻放限定版，#222銀座紅，NT$1,000。



而新年限定版唇膏則是挑選全球最熱銷的「#222銀座紅」，適合各種膚色的經典紅唇，一抹超顯白。

▲購買新年限定版「小紅瓶」或亮采緊緻霜即可獲得限量版紅妍開運御守和加贈小禮。



資生堂更同步推出只送不賣的限量版紅妍開運御守，幫你增添好運。凡購買新年限定版「小紅瓶」或新年限定版激抗痕亮采緊緻霜即可獲得紅妍開運御守，更加贈紅妍肌活露N 10ml＋激抗痕亮采緊緻霜15ml＋激彈密澎澎霜15ml＋花YOUNG新春紅包袋1組。

此外，資生堂國際櫃品牌線上官網也一同賀新年，推出總價值破萬的限量超值福袋，共有4款不同系列的福袋，均一價NT$3,800，將於1/7正式開賣，不用出門排隊直接線上搶購！（數量有限數量有限，售完為止）



Maison Francis Kurkdjian



法國精品香氛品牌Maison Francis Kurkdjian為迎接2021金牛年，特別將代表著新年期待與希望的絢爛金色煙火搭配喜氣的嫣紅色，打造新年限量包裝，從提袋、禮盒全都換上紅金配色。

▲Maison Francis Kurkdjian（MFK）以金色煙火和嫣紅色打造新年限定包裝。



▲MFK Baccarat 540身體油＋髮香噴霧組，NT$5,090。



MFK還於1月份推出3款限定組合，包含「Baccarat 540」身體油與髮香噴霧組合，以低於9折的優惠價就能買到；備受許多女性喜愛的「A la Rose愛戀玫瑰」則是推出香氛保養組，包含A la Rose 35ml＋香氛沐浴露250ml＋身體乳250ml；還有買「A la Rose愛戀玫瑰」70ml＋「l’Homme A la rose 紳士玫瑰」70ml組合再加送2支精巧瓶(5ml)。

除此之外，MFK更將於過年期間推出「金牛迎新春」刮刮樂，於全台櫃位消費滿NT$6,666，即可獲得刮刮樂機會乙次，內含所有獎項都是MFK精美小禮。

▲MFK A la Rose愛戀玫瑰限定組，NT$7,900。



▲買愛戀玫瑰＋紳士玫瑰再加送2支精巧瓶（皇后玫瑰+紳士玫瑰5ml*2）。

DR.WU



人氣醫美保養品牌DR.WU今年首度推出新年限量組合，將熱賣百萬瓶的人氣明星商品打包，推出2大超值優惠組合，組合背面更含獨家趣味設計的喜怒無常表情包，讓你即使戴口罩也能透過Q萌的表情包，輕鬆表達心情。

▲DR.WU 煥新肌必備保養組，NT$1,480。



有毛孔粗大、痘痘粉刺困擾的人首推「煥新肌必備保養組」，內含黃金濃度的杏仁酸亮白煥膚精華18% (15ml)、熱銷百萬的玻尿酸保濕精華化妝水(150ml)、100%清爽無油的玻尿酸保濕水凝露(30ml)，以59折優惠價就能把總價值NT$2,500的3大人氣商品帶回家。

▲DR.WU 新肌必備膠囊面膜10入組，NT$599。



另外更有面膜控必搶的綜合面膜組，內含保濕修復膠囊面膜–A*4、保濕舒緩膠囊面膜–B*4、瞬效亮白膠囊面膜–C *2，以6折價格就能獲得共10片超人氣「膠囊面膜維他命系列」面膜。

▲兩組組合都附有獨家「喜怒無常表情包」。

Shiseido百優



平均每3秒就賣出一罐、在日本被譽為「國民乳霜」的資生堂百優精純乳霜，在2021年可愛變身，特別與人氣插畫家掰掰啾啾合作，以「2020年byebye優」為靈感 推出限量月曆禮盒，更加贈超療癒的獨家掰掰啾啾奧樂雞聯名月曆與2021全年免費百優兌換券，即日起限量開賣。

▲百優X奧樂雞 超肌幸運禮盒（桌曆版），NT$2,600。



百優X奧樂雞限量設計款禮盒共有兩款，百貨櫃點限定的「桌曆版」內含百優精純乳霜50ml＋百優精純乳霜18ml＋百優X奧樂雞 超肌幸運桌曆＋百優X奧樂雞 超肌幸運便條紙＋百優X奧樂雞 禮盒包裝＋季別免費兌換券，總價值NT$6,500，只要一罐乳霜原價就能買回家。

▲百優X奧樂雞 超肌幸運禮盒（迷你月曆版），NT$2,600。



藥妝通路限定的「迷你月曆版」內含百優精純乳霜50ml＋百優精純乳霜18ml＋百優X奧樂雞 超肌幸運迷你月曆＋百優X奧樂雞 超肌幸運便條紙＋百優X奧樂雞 貼紙＋百優X奧樂雞 禮盒包裝＋季別免費兌換券。

ETUDE



人氣韓系美妝品牌ETUDE將於2021年1月推出「HAPPY牛YEAR!系列」，以牛奶為概念，利用綿密的牛奶色、細緻鬆軟的粉質，打造充滿新鮮感的妝容系列，共推出8個品項，包含3款玩轉色彩九色眼彩盤與相呼應的牛奶腮紅餅，妝前強化保濕的水潤保濕乳霜與牛奶肌潤色飾底乳，幫助肌膚打造水潤牛奶肌。就連包裝也以牛奶盒來設計，超可愛高顏值造型光看就想買回家，還可以用來當作小物收納盒。

▲ETUDE HAPPY牛YEAR!玩轉色彩九色眼彩盤，NT$790。



「HAPPY牛YEAR!系列」推出3款九色眼彩盤，包含溫柔米粉色、咖啡色與粉色亮片為主、猶如草莓牛奶配色的「#莓好的日子」；咖啡色系與黃色、金黃色亮片為主，像是香蕉牛奶的「#跟你蕉心」；以優雅粉紅、淡紫色與冷色調白色珠光為主，猶如藍莓牛奶的「#網莓指定」。

▲ETUDE HAPPY牛YEAR!腮紅餅，NT$290。



「HAPPY牛YEAR!系列」腮紅餅也推出與九色眼彩盤相呼應的3款腮紅餅，共有輕柔粉色調「草莓牛奶腮紅餅」、自然橘杏色的「香蕉牛奶腮紅餅」和柔軟粉紫色的「藍莓牛奶腮紅餅」。

▲ETUDE HAPPY牛YEAR!牛奶肌潤色飾底乳，50ml，NT$450。



牛奶肌潤色飾底乳則是濕潤的乳白色質地，輕盈好推開，可立即為肌膚補充水份，呈現絲滑膚觸增加妝容服帖度，並提亮、校正暗沉、紅點、蠟黃等肌膚瑕疵，打造母胎美肌的好膚況，同時具有SPF30/PA+++防曬功能，也可使用於手肘、膝蓋等部位改善暗沈膚色。

▲ETUDE HAPPY牛YEAR!純晶極水潤保濕乳霜（加大瓶），100ml，NT$780。

添加守護肌膚複合物TM及積雪草萃取物、保濕成分，可呵護問題肌膚的純晶極水潤保濕乳霜不僅推出加大瓶，更換上超可愛的牛奶布丁罐限定包裝。低刺激、具有與肌膚酸鹼度相近的弱酸性Ph5.5，幫肌膚保濕、舒緩，同時維持肌膚健康。



L’Occitane歐舒丹



為迎接2021金牛年，歐舒丹特別將人氣明星產品換上金紅配色的金牛限定包裝，喜氣又華麗，更推出3款不同金牛插畫的乳油木護手霜組成限定禮盒，不管自己收藏或當作禮物送人都有滿滿的招好運氣息。

▲歐舒丹 光萃肌活露 新年限量版，50ml，NT$3,400。



一推出就擁有好口碑狂賣的光萃肌活露，一瓶含有超過5,000顆包覆珍貴蠟菊精華油的光微導晶球，高顏值更被稱為「星光瓶」。2021年將推出新年限量版，換上喜氣洋洋的紅色瓶身，搭配璀璨金黃的光微導晶球，為新的一年打造開光好肌膚。

▲歐舒丹 杏仁沐浴油 牛年限量版，250ml，NT$980。



人氣杏仁沐浴油也換上新年限量包裝，以天然杏仁油為基底，雨水調和後產生細緻泡沫，溫和潔淨肌膚，維持油水平衡高效保濕柔嫩肌膚，能有效感善冬日肌膚乾燥、乾癢問題。

▲歐舒丹 乳油木護手霜三入禮盒 牛年限量版，NT$999。



而歐舒丹最經典人氣商品「乳油木護手霜」也特別推出牛年限量版禮盒，內含2支經典乳油木護手霜30ml及1支乳油木玫瑰護手霜30ml，包裝上分別印有拿著福字春聯、簇擁著玫瑰花束和擁抱著乳油木果的金牛，可愛的限量包裝拿來送禮超適合。

此外，歐舒丹更特別推出只送不賣的「牛年新春福袋」，即日起至1/24止，凡於全台歐舒丹櫃點臨櫃體驗新品並填寫資料，即可免費獲得「牛年新春福袋」乙組。



倩碧CLINIQUE

還記得2020年初倩碧讓小花腮紅變成打亮、推出的限量「小金鼠吱吱」嗎？今年沒搶到沒關係，為了迎接2021金牛年，倩碧再度將小花結合牛年概念，推出「小牛阿MO打亮」。經典花辮壓紋變成小金牛浮雕躲在花叢中探出頭來的可愛造型，搭配最受歡迎的打亮色香檳金，完美呈現「金牛」！

除了吸睛的可按造型，粉質也很細緻透亮，刷在臉上完全不顯毛孔，輕輕一抹就能打造細緻光澤感，提亮臉部輪廓，即日起，倩碧官網搶先首賣，全台櫃點將於2021年1月5日正式開賣。

▲倩碧 小牛阿MO小花打亮盤（限定版），4g，NT$920。



LAURA MERCIER蘿拉蜜思



被譽為「底妝專家」的LAURA MERICER今年推出首款氣墊粉餅「煥顏氣墊粉餅」，超美鑽石柔霧光妝感一上市就大獲好評狂賣，橫掃各大美妝排行榜，更拿下UrCosme今年度氣墊排行第一，連日妞韓妞都超愛，堪稱一推出就封神的氣墊代表。

LAURA MERICER也將於2021年一開春推出限定版包裝，將煥顏氣墊粉餅從時尚黑金換成濃濃奢華感的紅金配色，更新增2款專為亞洲人膚色設計的色號#0W1、#1N0，色號更齊全，讓人人都能輕鬆找到最貼近自己的命定色。

▲LAURA MERICER 煥顏氣墊粉餅冠軍限定版，15g，NT$1,900。



BOBBI BROWN



BOBBI BROWN以傳統水墨畫為靈感，利用紅色雲朵象徵幸運和喜氣，及代表財運亨通的金色刷線，打造2021新年限量「雲彩流金系列」，除了將明星商品冬蟲夏草粉底和經典淨妝油換上全新限定包裝，更推出包含「五花肉高光」的3款限定彩妝。

▲BOBBI BROWN 金緻奢華唇膏-雲彩流金版，NT$1,250。



經典金緻奢華唇膏以猶如乳霜般滋潤滑順的微霧潤澤質地和飽滿顯色深受喜愛，還能完美修飾唇部暗沉及唇紋，在網上更有「滋潤到不用護唇膏」的好評，是BOBBI BROWN人氣熱賣唇彩代表。新年系列將金緻奢華唇膏更換上雲彩水墨限定包裝，更推出3款有著細緻珠光光澤的限量色，包含棕紅金#Firecracker、釉紅金# Red Fortune及玫瑰金# Lantern Light。

▲BOBBI BROWN 雲彩流金眼影盤，NT$1,650。



這次的限量5色眼彩盤更特別以緞霧面蜜桃粉、超閃香檳金和深邃鐵鏽紅等色，搭配霧面、金屬、絲緞光澤等3種質地，打造適合最亞洲膚色的暖紅色系眼彩盤每一色都超實用，堪稱整盤零廢色。

▲BOBBI BROWN 金緻美肌粉，NT$1,850。



而新年限量系列又數「五花肉高光」金緻美肌粉最讓人期待！新年限量版以粉嫩牡丹色澤推出限定色「#Opal Glow粉牡丹」，更壓上牡丹花紋，奢華精緻的高顏值，美到讓人捨不得用。

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