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法國女人衣櫃必備4件時尚單品！碎花裙、貝雷帽隨便配都撩男

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▲▼法國時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲4個法國女人必備的時尚單品 。（圖／翻攝自IG@jeannedamas）

編輯 ／Ann

法國女人總是給人自信優雅的韻味，不用刻意跟隨潮流，也能穿出自己的特色，若是打開她們的衣櫥，又有什麼時尚單品的必不可少的呢？原來只要擁有以下4個不退流行的經典單品，就能輕鬆掌握法國高級美！

#一件碎花裙

▲▼法國時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲▼法國時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲法國知名KOL Jeanne Damas用碎花裙豐富女人味穿搭 。（圖／翻攝自IG@jeannedamas）

碎花裙早就是不敗的優雅象徵，從法國知名KOL Jeanne Damas的IG中就能發現，不刻意的穿著搭配往往最具個人風格。像是她用深V碎花洋裝營造溫柔美感，而深V剪裁則是偷偷散發女人味的絕佳秘密武器，最後再以綁帶設計豐富視覺效果，整體簡單卻不失時尚感，是法國女性最愛的穿搭之一。

# 硬挺西裝外套

▲▼法國時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲一件硬挺西裝外套能讓你在人群中脫穎而出 。（圖／翻攝自IG@jeannedamas）

西裝外套絕對是百搭神器，遊走於正式與休閒場合的單品，而好的剪裁和版型更能讓人在人群之間脫穎而出，「女人永遠少一件西裝外套」莫過於此，無論是格紋、素面、合身或是oversize都能創造意想不到的搭配效果，衣櫃裡一定要有一件。

# 金色飾品

▲▼法國時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲KOL Taylor Lashae擁有法國和哥倫比亞血統，擅長個性穿搭，金色飾品也成為重點。（圖／翻攝自IG@taylorlashae）

金色飾品的復古設計再次重回大家視線，同樣來自法國的KOL Taylor Lashae，擁有法國和哥倫比亞血統，頗具個性的穿著也是大家的範本之一。而金色耳飾或是項錬，能成為點睛之筆，哪怕是隨意的穿著也會第一時間脫穎而出，也是不過時的象徵。

# 貝雷帽

▲▼法國時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲法國女人必備貝雷帽。（圖／翻攝自IG）

法國時尚怎麼能夠少了貝雷帽呢？這簡直是法國女人最重要的單品，貝雷帽的畫龍點睛，不挑髮型和身材，直接能創造出優雅風格，像是基本款的黑色或是冬季的大地色都是非常安全的選擇。

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關鍵字：

法國, 時尚, 時裝, 精品

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