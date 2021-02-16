快Tag妳的酒友！超特別「啤酒美甲」還沒喝就讓人微醺

記者李薇／綜合報導

每天來點小啤酒，對酒鬼們來說可以是舒壓的好方式，最近日本就有厲害的美甲師把啤酒包裝製作成指甲彩繪，超級逼真的作畫風格，看起來就像是真實版的指甲貼，立刻吸引很多人紛紛想嘗試做一手看看，相當特別又逗趣，讓人看一眼，還沒喝就微醺。

▲啤酒風格指甲彩繪。（圖／翻攝自marilyn_0204 IG）

指甲彩繪也可以很有趣，日本有一位指甲彩繪師，她就把日常在便利商店買得到的啤酒，製作成超級特別的指甲彩繪，像是三得利、Asahi、金麥等等的啤酒，通通都被製作成指甲彩繪，不但超級特別，也很吸睛，重點是畫起來很別緻又惟妙惟肖，即使裝點在指甲上也一點都不會突兀，相當可愛。

▲超可愛的指甲彩繪。（圖／翻攝自marilyn_0204 IG）

這款指甲彩繪一推出，立刻獲得許多網友大讚，「實在太逼真」、「我也想去做」，還有很多人都乾脆Tag自己的酒鬼好友，兩人打算一起去做特別的指甲彩繪，做為紀念，因為實在是超級有趣又很有哽，重點是拍照也很有風格，完全不用擔心跟別人撞款，相當可愛繽紛。

▲仿真程度超級高。（圖／翻攝自marilyn_0204 IG）

不只是酒鬼的系列，這位彩繪師非常厲害，最近流行的花磚風格指甲彩繪、貓眼石設計或是乾燥花朵系列，也通通難不倒她，輕輕鬆鬆就可以製作出獨特的指甲彩繪風格，而且樣子超級美，簡直就是教科書等級，不管是想搞怪或是想要美美的，找她準沒錯。

▲另外花磚系列或是貓眼石也很厲害。（圖／翻攝自marilyn_0204 IG）

指甲彩繪做完雖然非常好看，但在後續的保養也非常重要，建議可以多擦指緣油或是沒事多擦一點護手霜，保養呵護指甲，這樣甲面才不會越做越薄，可以維持手指滋潤健康，避免乾燥脫皮的狀況出現。

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