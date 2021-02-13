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女星紅裙PK賽！　楊冪透視薄紗露美腿、江疏影低胸深V火力全開

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記者鮑璿安 ／綜合報導

迎接農曆新年，紅色不僅是好運的象徵，其實也是女星們展現氣場的色系選擇之一，但要想把紅色穿得好看、不俗氣，也絕非易事。以下就盤點過去一年中，5位令人印象深刻的女星紅色禮服造型，看看你最喜歡誰的風格？

少女時代秀英RASARIO紅色深V禮服

秀英在去年（2020年）MAMA頒獎典禮中，演繹一套來自俄羅斯品牌RASARIO的紅色深V禮服，硬挺輪廓瞬間撐起女星氣場，而剛柔並濟的傲人細肩帶剪裁，伴隨秀英的纖瘦鎖骨展開，加上深V與高開衩裙襬設計，上下齊發，果然不負第一女團神腿名號，成為經典造型之一。

秀智DIOR紅色平口裙

南韓女神秀智在雜誌拍攝中，就以DIOR紅色平口裙出鏡，展現曼妙姿態，有「人間DIOR」封號的她，駕馭品牌簡潔裙裝絲毫不費力，白皙皮膚與衣著呈現最佳對比，再以蝴蝶結般的腰間綁帶，為整體增添可愛氣息。

迪麗熱巴泰國品牌POEM禮服

▲女星紅裙 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴曾換上泰國品牌POEM禮服大秀前凸後翹身材 。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴曾換上泰國品牌POEM禮服，雖然是暗黑酒紅絲絨材質，卻能完全不顯老，更具優雅氣息，並且在迪麗熱巴演繹之下，深V與粗肩帶剪裁更顯性感，而包臀設計也完美遊走於她前凸後翹的身材，至今都是亮眼造型。

江疏影La Metamorphose高級訂製禮服

▲女星紅裙 。（圖／翻攝自微博）

▲江疏影白皙膚色與La Metamorphose高級訂製禮服相佐十分美艷。（圖／翻攝自微博）

憑藉戲劇《三十而已》爆紅的大陸女星江疏影，雪白肌膚演繹起紅色禮服更是一絕，日前就曾換上La Metamorphose高級訂製禮服，以柔順剪裁勾勒出她的纖瘦身材，再以平口以及高開衩設計，完美呈現出身材優點，同時腳踩紅色高跟鞋呼應，整體溫柔不失精緻。

楊冪Milla披風裙

▲女星紅裙 。（圖／翻攝自微博）

▲女星紅裙 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪身穿Milla細肩帶平口裙露出直角肩。（圖／翻攝自微博）

大陸女星楊冪也是相當適合紅色禮服的女星之一，她以波浪長捲髮與紅唇豐富氣場，身穿Milla披風裙露出肩頸線條，而裙裝的收腰設計仿佛為了楊冪的螞蟻腰量身打造，緊接著透視玫瑰裙襬使得大長腿在行走之餘若隱若現。

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關鍵字：

新年, 過年, 紅色, 楊冪, 迪麗熱巴, 江疏影, 秀智, 秀英, DIOR

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