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「母女穿搭」IG狂吸26萬追蹤！繽紛洋裝超夢幻　網：好想生女兒

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▲masha_theone母女穿搭 。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

▲英國時尚部落客Masha的超狂「母女穿搭術」，狂吸超過26萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

編輯／Ann

把女兒養成漂亮公主，是許多媽媽的理想，來自英國的時尚部落客Masha，在IG擁有超過26萬粉絲追蹤，她擅長打造超狂母女穿搭，不需要穿得一模一樣，而是在配件單品之中注入巧思，輕鬆就擁有高級質感，讓網友看了直呼：「好想生女兒！」

# 全黑造型

▲masha_theone母女穿搭 。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

▲誰說女孩都要穿粉紅色，Masha和女兒嘗試起全黑穿搭意外吸睛。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

打破小女生總是愛穿粉色的刻板印象，Masha和女兒嘗試起全黑穿搭意外吸睛，像是簡單的一件式連衣裙搭配高筒靴，營造隨意且率性的氣息，這時候別忘了在髮飾上用心，處處都能是亮點。

#同色系連衣裙

▲masha_theone母女穿搭 。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

▲masha_theone母女穿搭 。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

▲連衣裙彰顯少女氛圍，簡直是不分年齡的經典單品。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

連衣裙彰顯少女氛圍，簡直是不分年齡的經典單品之一，Masha選擇微微帶點蜜桃色的裙裝，加上蓬蓬袖與圓領元素點綴，腳踩輕便涼鞋，增添洋娃娃般的夢幻氣息，而女兒甜蜜依偎在一旁，與後方的大自然背景融為一體，瞬間加分不少。

#大地色好溫暖

▲masha_theone母女穿搭 。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

▲masha_theone母女穿搭 。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

▲Masha與女兒擁有極佳默契，很多造型都是女兒自己去衣櫃翻出同色系單品做搭配 。（圖／翻攝自IG@masha_theone）

Masha更與女兒擁有極佳默契，用棕色、酒紅、淺米色系建立搭配，她也在IG上透露，很多造型並非自己幫女兒搭配，而是自己打扮完之後，女兒才去衣櫃找類似的單品做搭配，簡直是天生的穿搭能手。她也表示，自己很珍惜女兒的每個成長階段，認為女兒聰明、果斷，擁有一顆善良的心和最好的幽默感，是最重要的四件事。

截止目前，Masha的IG累積了超過26萬名粉絲追蹤，許多網友們看完Masha的母女穿搭，也紛紛留言：「又騙人生女兒」、「太有儀式感的生活了」、「每件都好夢幻。」

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關鍵字：

英國, 時尚, 部落客, Masha, IG, 母女, 穿搭

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