比臉還要大的HERSHEY’S巧克力　整顆吃完太幸福！

文／Squid

南韓常常會在特殊的節日推出特別的單品，當然消費者也很買單，通常都會紛紛入手，並且在網路上曬出相關的產品，最近南韓就推出HERSHEY’S巨大版的巧克力，比臉還要大的單品，幾乎跟一隻小型犬差不多大，讓人忍不住想要買來吃吃看！

繼之前聯名推出過HERSHEY’S的小夜燈之後，這次品牌又來一波新的操作，推出比臉還要大的巧克力，而且在便利商店就可以買得到，一打開之後裡面是一顆超級大的水滴形巧克力，但當然不是實心的，是空心的設計，照樣可以滿足螞蟻控的味蕾。

這款HERSHEY’S巨大巧克力當然就是用品牌經典的巧克力製作，帶有牛奶的香氣搭配巧克力的甜味，讓人吃起來感受到滿滿的幸福感，絕對很適合冬季買來自己吃或是送朋友，讓對方也感受到甜滋滋的關心以及趣味。

HERSHEY’S巨大版巧克力推出之後，立刻吸引很多人搶購，大家都覺得實在很有趣，而且敲碎的瞬間也很療癒，因此紛紛買來打卡、拍照，想要擁有的女孩也可以找找看代購，有機會可以買到這顆超大的巧克力。

HERSHEY’S在之前也與南韓Dunkin' Donuts甜甜圈販賣店推出滿額加價購的活動，只要消費滿10000韓元（約台幣333元），就可以以6900韓元的價格（約台幣230元），換到超級可愛的HERSHEY'S KISSES水滴巧克力造型的加濕器。

最近南韓掀起一股囤加濕器的熱潮，只要購買10000韓元的商品，就可以用加購價換到HERSHEY'S KISSES水滴巧克力造型的加濕器，分為綠色跟紅色兩種，隨機出貨，超級可愛的圓形機體讓人忍不住紛紛加購起來。

這款加濕器外型是作為巧克力的形狀，裡面打開就直接是加濕器的儲水裝置，不但可以單用，還可以加入精油，透過水霧散發出來，同時也會有著迷人的香氣，可以增加居家氛圍，打造舒適溫暖的小窩。

因為這加濕器實在太可愛了，很多網友吃個甜甜圈就會順手換起來，紛紛在個人IG上面曬照分享，「我訂購它是因為它是很漂亮」、「衝動購物了」、「哇！實在太可愛了，我好想要」、「綠色跟紅色一樣繽紛，都想要」