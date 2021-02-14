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Jennie超撩男「果汁系穿搭」公開！　甜辣風運動帽T、V領毛衣必收

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▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie超撩男的「果汁系甜辣穿搭」必須學 。（圖／翻攝自Jennie IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie，精緻臉蛋深受各大精品青睞，而她的私服穿搭更是所有女孩的範本，若是出門之前還沒找到靈感，翻開Jennie IG就能學到超撩男的「果汁系甜辣穿搭」，既能兼具保暖性，還能用色系讓人眼前一亮，以下就精選幾套經典搭配，所有女生必須筆記下來！

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie日前就以全套紫色運動套裝，營造隨意的街頭風格 。（圖／翻攝自Jennie IG）

# 運動帽T

帽T是秋冬必備單品，簡單不費力，自動有極佳的搭配效果，Jennie日前就以全套紫色運動套裝，營造隨意的街頭風格，單品出自南韓設計師品牌「Frei（프라이）」，寬鬆剪裁遇上甜美色系，是吸睛焦點；Jennie再以Nieeh毛帽做搭配，成為值得仿效的穿搭方式。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie身穿南韓女裝品牌CHUU的淺綠色針織毛衣。（圖／翻攝自Jennie IG）

# V領毛衣

V領毛衣是展現學院風的單品之一，Jennie身穿南韓女裝品牌CHUU的淺綠色針織毛衣，馬卡龍色系更顯白皙皮膚吹彈可破，而V領細節則悄悄注入一絲女人味，豐富高級感。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie穿著快時尚品牌ZARA「菱格紋針織開襟衫」擺拍 。（圖／翻攝自Jennie IG）

# 針織外套

粉絲們應該都有發現，「人間香奈兒」Jennie除了精品加持之外，其實也有不少平易近人的單品，先前以一件「菱格紋針織開襟衫」擺拍，格紋效果展現氣質，Jennie選擇內搭白色翻領襯衫打造俐落層次感，背上BY FAR腋下包呼應造型，更不忘戴上Maison Michel Paris報童帽成為點睛之筆，整體色系相當簡潔不失優雅。而菱格紋針織開襟衫其實就是快時尚品牌ZARA單品，下次去逛街別忘了挖掘Jennie同款，1,190元元上下就能入手。 
 

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關鍵字：

南韓, 女團, BLACKPINK, Jennie, 穿搭, 撩男, 秋冬

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