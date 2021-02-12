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初次見男友父母「送禮4大撇步」！價格貴竟踩雷、絕不扣分品項揭曉

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▲▼過年送禮 。（圖／翻攝自unsplash）

▲過年初次見到另一半家長，謹記以下4個送禮小撇步，保證送到心坎裡長輩笑嘻嘻。（圖／翻攝自unsplash）

編輯 ／Ann

過年的時間，不少情侶都會帶對方見家長，也是為人生下一階段提前打算，而初次見到對方家中的長輩，要帶什麼禮物最能彰顯用心？一般而言，茶葉、伴手禮盒、補品這類食品絕不會出錯，另外，只要遵守以下4個小撇步，絕對讓你送禮不失誤，還能送到心坎裡！

# 實用最重要

送禮切記不要把價格放在實用性前面，只有實用的禮物才能打動長輩，曾經聽說過有女生花錢送了百貨專櫃等級的東西，卻被認為花錢大手大腳，因此留下亂花錢的印象，這樣反而得不償失，所以「實用性」一定是送長輩禮物的首要條件，不一定非要精品名牌加身才是體面，記得用得到才能送。

▲▼過年送禮 。（圖／翻攝自unsplash）

▲送禮切記不要把價格放在實用性前面。（圖／翻攝自unsplash）

# 量身打造很容易踩雷

在初次見面，彼此之間都還不太熟悉的情況下，千萬不要送「量身打造」的東西，像是衣物或是香氛，都比較見仁見智，要麼很喜歡、要麼很討厭，再來若是尺寸不合適簡直尷尬度破表，一秒就戳穿大家其實不熟這件事，很容易增加踩雷機會，並且對方用不了，別人也很難用得到，還是少送為妙。

# 觀察個人喜好，茶葉、伴手禮盒、補品絕不會出錯

送長輩禮物，很重要的一點就是觀察他平常的生活喜好，而且長輩絕對能夠從禮物當中讀懂你的用心。一般而言，長輩對茶葉、伴手禮盒、補品這類食品都不會有抗拒心態，既可以在冬天好好暖胃又能夠照顧健康，若是還有精緻的包裝更是體面，瞬間就加分不少，收到絕對偷笑。

▲▼過年送禮 。（圖／翻攝自unsplash）

▲送禮其實是觀察對方喜好的過程，通常長輩對茶葉、伴手禮盒、補品這類都不會有抗拒心態。（圖／翻攝自unsplash）

# 父母一起送

很多人在送長輩禮物的時候，都會不小心忽略其中一方，像是送了媽媽，卻讓爸爸尷尬在一旁，容易無意間造成偏袒心態，這都是不太合理的事情。所以送禮物的時候，先想想是不是一家人都能吃到、用到，照顧大家的需求才是最加分的，保證不會出錯。

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關鍵字：

過年, 新年, 春節, 戀愛, 情侶, 送禮, 禮物, 長輩, 父母

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