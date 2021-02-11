4大「錢包招財術」旺一整年！　公母要分清、紅色最容易散財





▲4大「錢包招財術」讓你聚財一整年。（圖／翻攝自unsplash）

編輯 ／Ann

新的一年，最重要的事情莫過於招財平安，至於要用什麼樣的錢包最容易聚財呢？原來錢包的款式、顏色全都藏技巧，想要財運滾滾，請遵守以下4大「錢包招財術」，看完快檢查荷包，讓新年旺一整年！

1. 公錢包散財、母錢包聚財

很多人看到這裡，應該還不知道自己錢包也有分性別吧，其實錢包有公、母之分，主要區別方式就是看「總隔層數量」，若是雙數就是母錢包，反之單數則是公錢包，母錢包其實就有招財含義，讓你財運亨通，而公錢包很可能是散財間接兇手。

▲錢包有公、母之分，主要區別方式就是看「總隔層數量」，若是雙數就是母錢包，單數是公錢包。（圖／翻攝自unsplash）

2. 只放需要的卡

很多人習慣把所有會員卡、信用卡全部塞進錢包中，其實沒有整理清楚，是散財的開始，因為付錢的時候根本想不起來自己有什麼卡、用哪張最划算，帶了跟沒帶一樣，所以卡和零錢都亂成一團的人，錢財自然不想跟著你，要存錢根本不可能。

▲錢包只放需要的卡，多放並不會招財。（圖／翻攝自unsplash）

3. 舊的錢包千萬別丟

很多人買了新的錢包，就會將舊的錢包丟棄，這其實的招財的禁忌之一，因為錢包就等於我們的財庫，這樣的運氣若是被丟棄之後，就再也找不回來，所以舊錢包不妨留著，可以拿來放一些零錢或是外幣，當成置物袋，讓整體財運持續流轉。

▲舊錢包千萬別丟，錢包就等於我們的財庫，這樣的運氣若是被丟棄之後，就再也找不回來。（圖／翻攝自unsplash）

4. 紅色錢包散財、長夾最富有

日本研究曾經指出多達95%有錢人都習慣用長方形錢包，讓錢幣得到伸展，比起圓形或是不規則形狀更能夠聚財；此外，連顏色也有含義，一般來說紅色是五行屬火，容易讓人增加開銷，守不住錢財，而黑色藍色則有招財效果，讓你的錢財源源不斷增加。

▲日本研究曾經指出多達95%有錢人都習慣用長方形錢包。（圖／翻攝自unsplash）

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