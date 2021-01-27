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人間香奈兒Jennie對格紋是真愛！1200元就能get同款　穿搭攻略大公開

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記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@jennierubyjane

人氣席捲全球的Blackpink成員們，不只深受品牌們的喜愛，私底下的穿搭也惹人關注，早已是少女們時尚ICON的她們，相較舞台上華麗浮誇的裝扮，有「人間香奈兒」之稱的Jennie經常在IG上曬出簡約率性造型，時髦逆齡的「格紋」更是她近期穿搭首選，甚至出現超好入手的親民同款！

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲為避免格紋寬褲隨興過了頭，Jennie運用配件增添造型吸睛指數。

寒冷的冬天肯定要來一件居家又舒適的格紋寬褲，一直在熱潮上的的舒適「居家服」穿搭，現在正是派上用場的時候，Jennie穿上寬鬆的V領針織毛衣，搭配on tone的小格紋印花寬褲，為避免隨興過了頭穿成「睡衣」，Jennie運用耳環、長項鍊等小配件，增添吸睛指數，瞬間讓穿搭充滿亮點 ; 也可以直接將上衣紮進褲子，再搭配近年大勢的針織小外套與腋下包增加造型層次。

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿著的拼布針織衫出自快時尚品牌ZARA，NT$1,490。

身上精品不斷的帶貨女王Jennie，近期連番驚喜穿上價格親民的快時尚品牌ZARA，只見她以oversize的大格紋拼布針織衫，綴上同色系的學院風格紋圍巾，逆齡又保暖，搭配黑色風衣與小白鞋，很適合大學生日常穿搭。

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie私服以ZARA菱格紋針織開襟衫，NT$1,190。

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie身上的老奶奶的短板針織小背心罩上同款外套，簡單穿上淺色牛仔褲，隨興又性感。

出鏡率只增不減的針織衫，只見Jennie穿上短板的ZARA咖啡色菱格紋針織衫內，除了基本的上衣外，又再多增加一件白襯衫，製造出多層次穿搭，肩上的BY FAR腋下包呼應整體色系，俐落又不失優雅 ; 不用思考的on tone穿法也是Jennie的最愛，彷彿老奶奶的短版針織小背心罩上同款外套，簡單穿上淺色牛仔褲，整體隨興又性感，再用項鍊與腋下包點綴，簡約有型。

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie運用格紋西裝外套混搭，率性造型中仍舊優雅。

擅長運用格紋西裝外套混搭造型的Jennie，前陣子以Comme des Garcons的格紋西裝外套搭配牛仔長褲穿搭亮相IG，腳踩英倫風的馬汀靴，街頭感十足，再用珍珠髮夾襯托氣質，率性造型中仍舊優雅。

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 格紋 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie寶寶藍格紋外套搭熊oversize衛衣搞下半身失蹤。

除此之外，Jennie也穿上BLANC & ECLARE的寶寶藍格紋外套，內裡則搭可愛的熊熊oversize衛衣搞下半身失蹤，大方曬出逆天美腿，並聰明選穿過膝白襪拉長比例，再以有點復古的厚髮窟將頭髮往後梳，展現甜美與潮流的混搭。

►泫雅、Jennie熱愛的「睡褲穿搭」懶妞必學！露腰太惹火　襪子是關鍵

►Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風

關鍵字：

Blackpink, Jennie, 格紋, 冬季穿搭, 人間香奈兒

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