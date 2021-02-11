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新春拜年千萬別犯「7大禁忌」！初三不宜出門、空手出現超失禮

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▲▼ 新春拜年禁忌換圖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲新春拜年暗藏許多眉角，避開禁忌讓拜年更順利、雙方關係更好。（圖／翻攝IG＠nozomisasaki_official）

編輯／Amanda　

農曆新年除了是闔家團聚的時刻，也有不少人會立刻用這難得的假期到親朋好友或主管、客戶家拜年，但拜年可不是到別人家說聲「新年快樂」這麼簡單，其中可是暗藏著許多禁忌。拜年拜得好，別人會收到你的祝福心意，關係更密切；但若是一不小心做了失禮的舉動，反而會打壞關係！快來看看拜年有哪些「眉眉角角」？

1.拜訪前先聯絡告知

不論是拜訪自己的親朋好友或工作上的客戶、同事，在事前最好先跟對方聯絡告知一下，可先跟對方確認比較方便的時間，這樣比較不會打擾到對方生活或預先安排好的行程，不僅展現自己對對方的尊重，也能避免自己成為「不速之客」，到現場才發現對方根本不在家或對方不方便迎接客人的窘境。

▲▼ 新春拜年別犯7大禁忌。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不喜歡全身紅，也可以利用配件、小物加點亮眼顏色。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

2.盡量不要穿全身黑

雖然現代人比較沒有那麼迷信了，不至於看到黑色就認為不吉利，但對於某些長輩來說，還是會有點在意，覺得不夠喜氣，畢竟是到人家家裡拜年，就算不想在穿搭裡加入紅色，至少也別穿得全身黑，或可利用包包、絲巾或飾品等小物，點綴一點紅色或亮眼顏色，看起來多少比較喜氣些，也能讓對方感受到新年祝福。

3.初三不宜外出拜年

大年初三是俗稱的「赤狗日」，當天不宜外出及宴客，傳說赤狗是「熛怒之神」，會帶來不吉，初三外出拜年容易與人發生口舌之爭；另外，因為「赤」的台語讀音和「窮」同音，若在這一天犯下禁忌，可能會導致一輩子都會很窮。由於初三禁忌較多，最好留在家中利用這天好好休息。

▲▼ 新春拜年別犯7大禁忌。（圖／翻攝ＩＧ）

▲伴手禮不用很貴重，方便準備的零食小點都可以。（圖／翻攝IG＠nozomisasaki_official）

4.絕對不要空手去

去拜年同時也是別人家拜訪，請記得順手帶個伴手禮，不用太貴重，但千萬別兩手空空就去，像是水果禮盒、蛋糕、餅乾零食等都是很方便準備又不容易出錯的選擇，還可以讓大家一起分享；或是酒精飲品、乾貨等便於保存的品項也是不錯的選項。另外要注意的是，除非對方是很熟悉且輩份相近的人，否則別送太過新奇的東西，容易造成對方尷尬和彼此的芥蒂。

5.別「當作自己家」太隨意

到別人家裡拜訪時，通常主人都會客氣地說：「隨意坐」、「當自己家就好」，別當真就真的隨便亂坐、亂逛，甚至亂動東西。要稍微留意一下不要坐到主人的位置，可在坐下前先詢問一下主人「坐哪邊比較方便？」如果有想參觀的房間或區域，可先詢問過主人，由主人帶領著前去，比較有禮貌。

▲▼ 新春拜年別犯7大禁忌。（圖／翻攝ＩＧ）
▲別因為不好意思就什麼都不敢吃，反而會讓主人誤會你不領情。（圖／翻攝IG＠nozomisasaki_official）

6.主人招待的茶點多少吃一些

通常主人都會客氣地準備一些點心、飲品招待前來拜訪的客人，別覺得不好意思而一直拒絕不吃，或是因為肚子不餓就動也不動，這樣容易讓對方誤會你不領情或嫌棄，畢竟這是主人的心意，至少意思意思吃一點、喝個幾口，並稍微稱讚幾句或表達感激，能讓主人留下更好的印象。

7.不提不吉利的字詞

拜年應該是充滿喜慶的氣息，在這樣的日子最好不要提到不吉利的話語，像是「死」、「慘」、「衰」、「輸」等負面字詞。

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關鍵字：

新年, 過年, 春節, 拜年, 禁忌, 眉角, 注意事項

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