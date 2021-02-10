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換個新皮夾開運！特搜10款短夾、長夾　通通三千內就能入手

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新年前，東方人習慣除舊佈新，把老舊、不好的東西丟棄，添購新傢俱、新衣服，同時有轉換運氣的含意，其中像是手袋、錢包、名片夾…越是貼身、常使用的物品，越能聚集一個人的運氣。因此，有許多人會在過年前換新皮夾，編輯特搜10款短夾、長夾推薦，最高不用3000元最低只要百元就能購入。

短夾類

Kinaz雙拉鍊中夾

出自台灣人氣手袋品牌的Kinaz雙拉鍊中夾，重量輕巧更以防刮材質打造，皮夾內層多達13張卡片夾，特別的是，錢包採用可調式兩段開合設計，讓取錢變得輕鬆不費力。

Charlotte折疊短夾

集合各國品牌的購物平台Pinkoi，其中這款採用天然紋理牛皮製成的Charlotte短夾，適合文青系女孩使用，不僅有放置信用卡、紙鈔夾層，還有1格兩層式拉鍊袋，方便收納零散硬幣。

Fennec 拉鍊錢包

去韓國必敗的皮件品牌Fennec，穩坐熱賣寶座的經典拉鍊錢包，以柔軟細緻牛皮打造，擁有方正外型及經典「Fennec」Logo，包內配置4格卡片層與1格零錢袋，身為小包控的你務必入手。

Ellie Mini短夾

偏愛酒紅色的女孩，Ellie Mini短夾絕對深得妳心，前翻蓋式開闔設計，背面則附上拉鍊式零錢袋，包內還有六個夾層，方便配置信用卡、集點卡、悠遊卡等。

Charles & Keith都會風短夾

小資女最愛的小CK也推出全新都會風皮夾，採用經典不敗的黑色系，搭載金色扭結包釦，配置多格卡夾及零錢袋設計。

JW Pei Stella錢包

洛杉磯人氣手袋品牌JW Pei的Stella錢包，適合低預算的女孩，分別有經典黑、酒紅色、墨綠鱷魚紋等款式，擁有多格卡片夾層，更貼心設置零錢袋方便收納。

長夾類

Fennec Halfmoon長夾

除了經典短夾相當熱賣外，Fennec Halfmoon長夾同樣擁有一票擁護者，細緻柔軟的牛皮面料，綴以標誌性「Fennec」Logo，包內除了擁有多個夾層外，更推出時髦黑、深咖啡、焦糖…多種色選。

Charles & Keith方格衍縫長夾

偏愛長夾的你，可不能錯過Charles & Keith新推出的方格長夾，除了能完整收納紙鈔外，還附有斜背帶設計，讓女孩們只要一包就能踏出門。

S'Aime信封掀蓋方塊長夾

從網路起家的人氣女包品牌S'Aime，廣受女孩們喜愛，以致於實體店鋪一間接著一間開，S'Aime熱賣長夾配置了相片、卡片、零錢袋等夾層，更有豐富色系供選擇。

Robinmay赫本轉扣皮夾斜背包

主打以真皮材料製成的Robinmay長夾，以轉釦的開合設計，搭配標誌性的金屬Logo，呈現低調、氣質風格，隨皮夾附有長肩帶，提供女孩們多元攜帶方式。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 皮夾, 短夾, 長夾, 平價

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