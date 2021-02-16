香水、香氛油哪種香味最持久？用一招找出最適合的用香選擇

過去可能你對市場上琳瑯滿目的香氛產品感到困惑，像是香水、香氛油、潤膚油有什麼不同？哪一種香味最持久？酒精過敏的人又要怎麼挑香水？現在我們請來家解答，告訴你香水到底該怎麼挑！

Q：香水和香氛油，我適合哪一種？

A：香水因為添加有大量酒精，所以層次感比較明顯，使用時會隨時間的揮發而有前、中、後調的味道變化，香水屬於液態，使用上多半以按壓噴灑為主；一般消費者對於香氛油可能比較不熟悉，不過對酒精過敏的人是較好的用香選擇。

▲用香選擇。（圖／unsplash）

Q：香氛油持香度比較持久嗎？

一般做為香水使用的香氛油（而不是保養功效較高的潤膚油），其添加的香精會是所有產品中濃度最高（比香水高）。香氛油的持香度也會更久，香水和香氛油都屬於香精濃度高的產品，所以只需要擇一使用即可。

不過香氛油和同款香水相比，它所呈現的氣味較單一，通常是香水後段的香味。

▲香氛油用途多，與無味身體乳調合就變成了香氛身體乳。（圖／unsplash）



Q：香氛油要怎麼使用？

香氛油使用方式和香水差不多，可塗抹在脈搏處，使用的用途也更廣，可取適量的香氛油和無味身體乳調合，就變成了香氛身體乳；或沾取一點香氛油抹在髮尾處，不僅滋養乾燥髮質，走動時還能帶來淡淡的香氣。

諮詢專家／Le Labo品牌行銷李靚彤

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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