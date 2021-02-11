「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

▲過年禁忌不要踩，每天都幸運最好。（圖／取自pixabay，以下同）

編輯／借借

新的一年終於要來了，需要多點好運氣，既然是傳統節日，自然也要注意自古流傳下來的禁忌，無論如何能夠過得開心心安最重要，過年當然是跟家人閒嗑牙，好好團聚吃頓愉快團圓餐，默默許下新年願望最剛好！

碎碎平安有解法

大年初一若打破東西，會有「破財破運」的說法，化解的方式是用紅紙將碎片包起，放置在神桌默念歲歲平安等吉祥話，過5日後再丟棄。

▲過年打破東西有處置方式。

初一早不洗澡

大年初一早上不要洗澡洗頭，也不要洗衣服，以免將自己新的一年的財運與財富洗掉，反正忍一個早上應該還OK，選選自己的新衣服就慢慢度過了。

▲忍一個上午不困難吧～

不要吃稀飯、試試早齋

新年的第一餐，也就是大年初一早上，切勿吃稀飯，其緣故除了因古時窮人吃不起米才吃稀飯，且另一說是這年出門都會被雨淋，此外也不要殺生，建議吃早齋，選擇口味單純的麵包搭配咖啡，簡簡單單就能達到目的。

如非必要不吃藥

大年初一這一天，若非病重盡量不要吃藥，以免給人第一天就不健康的感覺，此外健康的人，也應避免在這天吃補藥。

▲若非必要請不要吃藥。

被人叫起床

大年初一忌被別人叫著名字且被催著起床，會讓新的一年總是被人催促做事，所以，也不要過於熱心去別人房間，唸著對方名字叫他起床。

別洗衣服

大年初一、初二是水神生日，所以不要清洗衣服，以免得罪水神，不差這一兩天，休息一下吧。

吃年夜菜剩飯

大年初一這天不要煮新飯，要吃年夜飯留下的白米，意為去年的東西吃不完，今年還有剩餘，有年年有餘的意思。

禁睡午覺

大年初一這天不要睡午覺，盡量出外去走走，不然會有懶散的感覺，影響整年的事業運。

▲大年初一時請勿模仿。

別掃地跟倒垃圾

年初一不要掃地，會把財富掃光，若倒垃圾也等同將財富倒光，但到了年初五，垃圾就變成「窮氣」，要一口氣清掉，代表「送窮出門」，不然會帶來窮困。

回門禮請用雙數

大年初二回娘家，女兒通常會帶禮物，記得數量不要是單數，如15片的餅盒等，以免有形單影隻的意味。