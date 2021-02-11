fb ig video ETtoday search mobile

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

>

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

▲過年禁忌不要踩，每天都幸運最好。（圖／取自pixabay，以下同）

編輯／借借

新的一年終於要來了，需要多點好運氣，既然是傳統節日，自然也要注意自古流傳下來的禁忌，無論如何能夠過得開心心安最重要，過年當然是跟家人閒嗑牙，好好團聚吃頓愉快團圓餐，默默許下新年願望最剛好！

碎碎平安有解法
大年初一若打破東西，會有「破財破運」的說法，化解的方式是用紅紙將碎片包起，放置在神桌默念歲歲平安等吉祥話，過5日後再丟棄。

▲▼碗盤,電腦,架子,房間,極簡主義。（圖／翻攝自pixabay）

▲過年打破東西有處置方式。

初一早不洗澡
大年初一早上不要洗澡洗頭，也不要洗衣服，以免將自己新的一年的財運與財富洗掉，反正忍一個早上應該還OK，選選自己的新衣服就慢慢度過了。

▲洗澡,洗頭,沖頭,淋浴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲忍一個上午不困難吧～

不要吃稀飯、試試早齋
新年的第一餐，也就是大年初一早上，切勿吃稀飯，其緣故除了因古時窮人吃不起米才吃稀飯，且另一說是這年出門都會被雨淋，此外也不要殺生，建議吃早齋，選擇口味單純的麵包搭配咖啡，簡簡單單就能達到目的。

如非必要不吃藥
大年初一這一天，若非病重盡量不要吃藥，以免給人第一天就不健康的感覺，此外健康的人，也應避免在這天吃補藥。

▲維他命D,營養品,補充品,藥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲若非必要請不要吃藥。

被人叫起床
大年初一忌被別人叫著名字且被催著起床，會讓新的一年總是被人催促做事，所以，也不要過於熱心去別人房間，唸著對方名字叫他起床。

別洗衣服
大年初一、初二是水神生日，所以不要清洗衣服，以免得罪水神，不差這一兩天，休息一下吧。

吃年夜菜剩飯
大年初一這天不要煮新飯，要吃年夜飯留下的白米，意為去年的東西吃不完，今年還有剩餘，有年年有餘的意思。

禁睡午覺
大年初一這天不要睡午覺，盡量出外去走走，不然會有懶散的感覺，影響整年的事業運。

▲大年初一時請勿模仿。

別掃地跟倒垃圾
年初一不要掃地，會把財富掃光，若倒垃圾也等同將財富倒光，但到了年初五，垃圾就變成「窮氣」，要一口氣清掉，代表「送窮出門」，不然會帶來窮困。

回門禮請用雙數
大年初二回娘家，女兒通常會帶禮物，記得數量不要是單數，如15片的餅盒等，以免有形單影隻的意味。 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

春節, 農曆年, 農曆新年, 2021, 禁忌, 牛年

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

韓網瘋傳從「用手機姿勢」看隱藏性格、愛情觀　四大類型都有準！

韓網瘋傳從「用手機姿勢」看隱藏性格、愛情觀　四大類型都有準！

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒 新春拜年千萬別犯「7大禁忌」！初三不宜出門、空手出現超失禮 「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道 2021春節最新紅包行情表　「包3千超失禮」地雷要注意 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 瘦竹竿出局了！華莎、Jessi 「韓系歐美風」當道　大展性感魅力 最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面