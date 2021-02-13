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年初三就是要睡飽！　5件事初二下午開始做　連喝手搖飲也有訣竅

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▲▼長高,跳躍,睡眠,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲為了初三睡飽飽，從下午就能開始準備好，無論從身體或是心情都能開始好好準備。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

俗話說「初一早、初二早、初三睡個飽」，在春節過年跟親友相聚聊天，還要包紅包、注意禁忌、早起見長輩、跟親友小孩玩，整天行程滿滿，雖然開心但應該也累壞了，好不容易撐到初三可以睡飽，想要補眠讓自己能元氣滿滿外出走春，可以在初二下午為晚上好眠「做預備」，3個小撇步能讓你晚上睡得更好。

午睡不要超過1小時
有些人在下午1時左右可能會午睡，但其實在平常日也一樣，午睡時間最好不要超過1小時，不然可能會影響後續的睡眠狀況，過年有很多事要忙，還有許多親友聚會，多去聊聊天或陪家人走走，午睡時間很容易就打發了，既然行程那那麼精彩，也不需要一定堅持要午睡吧。

睡覺,睡眠。（圖／Pixabay）

▲午睡最好不要超過一小時，以免影響之後的睡眠狀況。

適度運動
在下午適度運動，能增進晚上的睡眠品質，對睡眠也有一定的幫助，建議可做些輕度的活動，避免心情太過亢奮，像是快走、慢跑或是瑜伽，不然散步也很適合，在睡前輕度運動也可以做，以自己的呼吸不會太喘為原則，避免太累反而對睡眠會有反效果。

減少攝取含咖啡因的飲料
從下午2時起，請建議盡量避免攝取咖啡因，雖然聽起來很容易，其實很多食物跟飲料都有咖啡因的成分，別以為喝茶就很安全，有時候茶的咖啡因比咖啡還要高，必須注意，想喝手搖等飲品，最好看一下成分，黑豆茶、果汁或是博士茶等都是較好的選擇。

▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲下午2時後建議減少攝取咖啡因，在喝飲料前最好看一下成分。

清潔身體
在睡前的2小時左右，可以進行沐浴、泡澡等清潔身體的活動，冬天讓身體暖和，不但能進一步放鬆身心，還能培養睡前的心情準備，以此當作即將進入睡眠的入口，而在身體慢慢降溫的過程中，便會出現睡意，此時要好好把握時機入睡，就能一整夜都能睡的穩定。

▲泡澡的好處。（圖／取自pixabay、pexels）

▲睡前2小時可泡澡放鬆身心，可幫助入睡。

善用香氛
跟沐浴有異曲同工之妙，利用可以放鬆心情的香氛為自己助眠，也能讓心情更加愉悅，不如拿出自己的壓箱寶，讓自己在過年的心情更好吧，也為一年的開端增加更多幸福感。

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關鍵字：

初三睡個飽, 初三, 睡飽, 助眠, 走春, 保養

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