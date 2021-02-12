不是濾鏡！Jennie的獵奇「八隻手」鏡子爆話題　Rose家也有一面

▲Jennie貼文中的「怪手」引發話題。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



記者王則絲／台北報導

國際級韓女團BLACKPINK成員Jennie先前曾於IG上Po出一組居家風私服照，對鏡自拍的照片裡出現了突兀的「八隻手」，乍看之下還以為是千奇百怪的手機濾鏡之一，但是鏡頭拉遠，原來這八隻拿著口紅的手是鏡子上的插畫，同團成員Rose在更之前也曾曝光過自家擺放的同款鏡子，有些獵奇、寫實的風格，為家中添了分藝術感，想入手和女神Jennie、Rose的同款居家鏡子，廣大的粉絲們早已搜出了品牌！

▲Jennie和Rose都擁有同一面「八隻手」鏡子。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、＠roses_are_rosie）



有著「人間香奈兒」封號的Jennie，不論是穿的服裝、用的化妝品都會成為討論話題，這回就連房間中擺放的鏡子也引起粉絲們的興趣，而Rose則是早一步在數個月前，就曾先行曝光過一模一樣的全身鏡，同樣擺在家中的房間裡，兩位女神居然都這麼熱愛，就讓人更要想入手了。

▲Jennie、Rose同款鏡子，定價499,000韓元、970,000韓元。（圖／翻攝自SELETTI官網）



其實這面特殊的鏡子是來自義大利品牌SELETTI，專門販售各式生活家居雜貨，常會與不同的藝術家、設計師合作推出商品，獨特前衛的風格讓每個家居用品都猶如藝術品，像是這次Jennie、Rose私下收藏的手拿口紅圖案的鏡子，還有推出其他嘴唇、手槍、蛇⋯⋯等的圖案，奔放的色彩搭配，頗有復古美式風格，同系列的圖案除了鏡款，也運用於椅子、桌子、地毯、餐瓷和文具上。

▲SELETTI 獵奇圖案系列家居用品。（圖／翻攝自IG@seletti.lifestyle.kr）



女明星們並不是只會使用昂貴的精品，像是Jennie今年冬天以來便已多次穿上平價快時尚品牌ZARA的服裝，亦成為粉絲爭相購入的單品，包括舒適休閒的格紋外套、拼布針織衫，都僅台幣一千五百元有找。

▲Jennie的私服。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

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