fb ig video ETtoday search mobile

初學者入門5種精油功效推薦！薰衣草是助眠小幫手、茉莉掃除負能量

>

近年來家居香氛正夯，除了香氛蠟燭之外，精油也是有很多的擁護者！（儂編就是精油愛用者之一）儂編最喜歡的使用方式就是將精油加入水氧機內，讓整個空間都充滿自己喜歡的味道，但市售的精油百百種，琳瑯滿目的香味怎麼挑？其實不同的味道都有不同的功效，大家可以針對自己的狀況還有喜好來挑選味道！

1.薰衣草：舒壓、助眠

▲▼初學者入門5種精油功效推薦！不要只知道薰衣草能助眠，「這個」抗憂鬱都不成問題。（圖／Bella儂儂提供）

▲薰衣草。（圖／hgtv）

一直是室內芳香常客的薰衣草，是你的助眠小幫手！薰衣草的味道令人放鬆，因此有舒緩壓力、安撫情緒的功能。如果你的生活時常處於緊繃狀態，或者因為壓力而有睡眠上的困擾，使用薰衣草精油，不管是加入水氧機、擴香石，或甚至滴幾滴在枕頭上，你會發現情緒較容易獲得舒緩。

2.迷迭香：專注

▲▼初學者入門5種精油功效推薦！不要只知道薰衣草能助眠，「這個」抗憂鬱都不成問題。（圖／Bella儂儂提供）

▲迷迭香。（圖／doTERRA、常春藤）

如果說薰衣草能幫助你放鬆，那麼迷迭香正好相反！帶有濃郁的香氣，迷迭香能夠發揮激勵提神的效果。在香味上迷迭香是一個很好的背景香，單用它會給人清新宜人的感覺。而且有研究顯示，迷迭香有助於提振精神和加強心臟的跳動，能刺激大腦和中樞神經系統，如果你是常常偏頭痛、精神疲勞或神經衰弱的人，儂編非常推薦你使用迷迭香味道的精油。

3.佛手柑：振奮、抗憂鬱

▲▼初學者入門5種精油功效推薦！不要只知道薰衣草能助眠，「這個」抗憂鬱都不成問題。（圖／Bella儂儂提供）

▲佛手柑。（圖／sapadilla）

佛手柑香氣的產品一直都是儂編的首選，給人清新的感受，當空間充滿佛手柑香氣，彷彿空氣都被清淨了一番，不但除臭還很清爽！佛手柑的清新帶給人好心情，可以提振萎靡的心境、增加信心，非常適合放在客廳或是辦公室裡，不但可以將煩惱一掃而空，還能帶給你滿滿正能量。

4.茉莉：熱情、充滿幹勁

▲▼初學者入門5種精油功效推薦！不要只知道薰衣草能助眠，「這個」抗憂鬱都不成問題。（圖／Bella儂儂提供）

▲茉莉。（圖／new forest aromatics）

茉莉精油可是有「精油之王」之稱！因為萃取過程非常繁瑣，且需要大量的茉莉花瓣才能萃取出一點點的油脂，還需要橄欖油幫助再萃取，才能生成純度非常高的茉莉精油。帶有異國情調的甜美香調，是茉莉香氣給人的印象，它能讓低潮的情緒一掃而空，對於憂鬱或者缺乏自信的人是很有效果的。

5.玫瑰：促進循環、減少心悸

▲▼初學者入門5種精油功效推薦！不要只知道薰衣草能助眠，「這個」抗憂鬱都不成問題。（圖／Bella儂儂提供）

▲玫瑰。（圖／ventos）

深受許多女孩子喜歡的玫瑰香氣，除了帶給人浪漫的感受之外，居然也能促進循環？！和茉莉一樣，需要經過許多繁瑣的工序才能萃取出純度高的玫瑰精油，因此有著「精油之后」的美名！玫瑰香味一樣是甜美的，帶點微微的辛辣感，能夠讓我們的循環變好，也能減少緊張情緒，經前症候群嚴重的女孩們也可以試試玫瑰精油，它舒緩的功效是很厲害的！

TEXT／Bella.tw儂儂　編輯整理：楊佳穎

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

NASA出香水？美國太空總署跨足香氛市場即將開賣，聽說"外太空"聞起來像X肉！

香氛蠟燭、水氧機、擴香精油用錯時間竟會影響睡眠？亂用香氛可能造成反效果！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

Bella儂儂, 精油, 精油推薦, 薰衣草精油, 助眠, 抗憂鬱

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

2021姓名犯太歲！藏有四字根　「浩、農、美、祥」都上榜 好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家 皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？ 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 孫芸芸靠「我愛小鮮肉」爭光！中文項鍊被權威外媒選為最佳情人禮 拜年必備「躲親戚」神器！穿上價目表T恤　堵住三姑六婆的嘴 蜜紅色「大同電鍋」實在太美！10人份3690元→2999元　不煮飯也想買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面