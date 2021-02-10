初學者入門5種精油功效推薦！薰衣草是助眠小幫手、茉莉掃除負能量

近年來家居香氛正夯，除了香氛蠟燭之外，精油也是有很多的擁護者！（儂編就是精油愛用者之一）儂編最喜歡的使用方式就是將精油加入水氧機內，讓整個空間都充滿自己喜歡的味道，但市售的精油百百種，琳瑯滿目的香味怎麼挑？其實不同的味道都有不同的功效，大家可以針對自己的狀況還有喜好來挑選味道！

1.薰衣草：舒壓、助眠

▲薰衣草。（圖／hgtv）



一直是室內芳香常客的薰衣草，是你的助眠小幫手！薰衣草的味道令人放鬆，因此有舒緩壓力、安撫情緒的功能。如果你的生活時常處於緊繃狀態，或者因為壓力而有睡眠上的困擾，使用薰衣草精油，不管是加入水氧機、擴香石，或甚至滴幾滴在枕頭上，你會發現情緒較容易獲得舒緩。

2.迷迭香：專注



▲迷迭香。（圖／doTERRA、常春藤）



如果說薰衣草能幫助你放鬆，那麼迷迭香正好相反！帶有濃郁的香氣，迷迭香能夠發揮激勵提神的效果。在香味上迷迭香是一個很好的背景香，單用它會給人清新宜人的感覺。而且有研究顯示，迷迭香有助於提振精神和加強心臟的跳動，能刺激大腦和中樞神經系統，如果你是常常偏頭痛、精神疲勞或神經衰弱的人，儂編非常推薦你使用迷迭香味道的精油。

3.佛手柑：振奮、抗憂鬱

▲佛手柑。（圖／sapadilla）



佛手柑香氣的產品一直都是儂編的首選，給人清新的感受，當空間充滿佛手柑香氣，彷彿空氣都被清淨了一番，不但除臭還很清爽！佛手柑的清新帶給人好心情，可以提振萎靡的心境、增加信心，非常適合放在客廳或是辦公室裡，不但可以將煩惱一掃而空，還能帶給你滿滿正能量。

4.茉莉：熱情、充滿幹勁



▲茉莉。（圖／new forest aromatics）

茉莉精油可是有「精油之王」之稱！因為萃取過程非常繁瑣，且需要大量的茉莉花瓣才能萃取出一點點的油脂，還需要橄欖油幫助再萃取，才能生成純度非常高的茉莉精油。帶有異國情調的甜美香調，是茉莉香氣給人的印象，它能讓低潮的情緒一掃而空，對於憂鬱或者缺乏自信的人是很有效果的。

5.玫瑰：促進循環、減少心悸



▲玫瑰。（圖／ventos）

深受許多女孩子喜歡的玫瑰香氣，除了帶給人浪漫的感受之外，居然也能促進循環？！和茉莉一樣，需要經過許多繁瑣的工序才能萃取出純度高的玫瑰精油，因此有著「精油之后」的美名！玫瑰香味一樣是甜美的，帶點微微的辛辣感，能夠讓我們的循環變好，也能減少緊張情緒，經前症候群嚴重的女孩們也可以試試玫瑰精油，它舒緩的功效是很厲害的！

TEXT／Bella.tw儂儂 編輯整理：楊佳穎

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