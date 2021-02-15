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塞車打發時間的7個方法　走春趕路不再氣呼呼

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▲車子,交通,塞車 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲塞車好好打發時間很重要。（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

編輯／借借

牛年走春應該是近年最大挑戰，因為疫情導致國外旅遊停滯，全台民眾大多數都在國內度過，人潮絕對很可觀，加上家人團聚行程趕路人潮，交通成為一大考驗，有相當高的機率會在「車內待一陣子」，待在狹小的車內確實容易讓人感到煩躁，本文綜合網友歸納出幾個打發時間的方法，讓大家更加平靜的渡過塞車時光。

▲▼ 高速公路,塞車,國道,交流道。（圖／記pakutaso）

收聽Podcast
其實這跟聽廣播意思很像，但Podcast有更多元的主題內容，可以選擇自己有興趣的節目收聽，不用傻等廣播單一的提供娛樂，覺得無趣也能馬上換下一個，相較而言是個很不錯的選擇，可以順便學學英文增進自己、聽聽垃圾話紓壓，或是瞭解時事擴充自己眼界都可以。

回味超過5年沒聽的專輯
在塞車時正是回味時光的好時刻，5年的時間是一個不錯的長度，前後很可能會有不同的心境，音樂聽起來也會感受不同，不如在出發前準備歌單，或許聽一聽會有新領悟，或者對新的一年有新的計劃或靈感。

▲聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

練歌
反正一定要聽音樂，不如趁機來安排個練歌單吧，像是最近才出的新歌，不要在ＫＴＶ裡總是唱著同樣的歌曲，給自己設個小目標，像是一定要學會3首新歌之類的，光是選歌就能打發不少時間，或是一直想挑戰但總是唱不好的，就趁這時候來征服它吧。

放空發呆
緊湊的生活，其實也沒有什麼時間，可以像塞車的時候有機會放空，不如發呆一下吧，放下手機慢慢調整呼吸，不要總是「螢幕焦慮」，說不定會有更新的想法出現喔。

▲▼手機,追劇,視力,維他命,維生素,眼睛,隱形眼鏡。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

整理手機
對於真的放不下手機的人，不妨趁勢整理一下手機吧，只要「整理相片」這件事就能讓你忙很久了，手機裡一定有一些亂拍的照片，好好清空記憶體讓它運作更順暢，也算是利用時間吧。

網購
現在手機購物發達，不如趁空想想還有什麼還沒買，或者是自己想吃的零食續不需要補，購物總是讓人開心的，就把開車時光變開心吧，但記得別買得太高興，把壓歲錢全部花光光啦。

補眠
塞車走走停停的節奏，最適合補眠了，且對於正要出門旅遊的人來說，利用塞車的時間休息，到目的地精神自然也就更好，若已經預期即將會來的塞車潮，不妨帶著頸枕等助眠配件，讓自己能把握時間休息的更好。

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關鍵字：

走春, 塞車, 春節

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