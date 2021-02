開運招財就是要性感紅唇　必買這5支擦起來超顯白唇膏

▲過年就是要擦上性感的紅唇,招桃花也開運。(圖/pexels)



記者李薇/綜合報導 圖/品牌提供

過年紅色、金色都象徵著喜氣,《ET FASHION》也盤點幾支超級經典的紅唇系列,不但塗抹起來有超模的氣場,更是可以招來好運氣,不管是財運還是戀愛運都可以亨通,記得外出一定要擦上它們,這樣距離好運只有一線之隔。

1.GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃 #400

GIORGIO ARMANI經典的奢華絲絨訂製唇萃 #400,絕對是品牌非常明星的熱門色,正紅色澤可以呈現出細緻、俐落的唇妝效果,而且塗抹上肌膚相當顯白,一抹就可以呈現出完美、透明感的肌膚膚況,非常適合肌膚暗沉蠟黃的女孩使用。

2.Dior 迪奧藍星唇膏 #999

提到Dior,藍星唇膏絕對是品牌很經典又長賣的系列,這次在過年前進行全面的更新,質地更加滋潤,一抹就擁有飽和的唇妝效果,可以打造出完美零唇紋的美唇,其中#999色號更是品牌非常厲害的紅色調,直接上唇就可以驅黑淨白,打造時尚超模的質感。

3.M.A.C 時尚專業唇膏 #chili

M.A.C 時尚專業唇膏因為外型的設計又被稱之為「子彈唇膏」,其中#Chili的色號更是被網友推爆,因為但有一點點磚紅的色調質感,一抹就可以讓肌膚看起來白皙透亮,塗抹起來非常帥氣,很適合潮流感的風格。

4.MAKE UP FOR EVER ROCK真我唇膏筆 #402

性感火辣的正紅色,展線出女性的俐落以及帥氣質感,在包裝設計改以尖端唇筆造型,拿出來補妝也很時髦描繪唇形也很方便快速,可以輕易打造出絕美時尚的唇妝效果,任何女孩都應該要有的氣場色就是它。

5.嬌蘭 KISSKISS法式之吻絲霧霜感唇膏 #999

提到紅唇,嬌蘭全新推出的KISSKISS法式之吻絲霧霜感唇膏絕對不能忽略,覆盆子千層派質感的#999可以展現出專屬於女性的嬌媚性感,霧面的材質一抹卻完全不會乾燥,反而可以呈現出霜狀的質地,乾唇人也可以輕鬆駕馭。