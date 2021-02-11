開運招財就是要性感紅唇　必買這5支擦起來超顯白唇膏

▲過年就是要擦上性感的紅唇，招桃花也開運。（圖／pexels）



記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

過年紅色、金色都象徵著喜氣，《ET FASHION》也盤點幾支超級經典的紅唇系列，不但塗抹起來有超模的氣場，更是可以招來好運氣，不管是財運還是戀愛運都可以亨通，記得外出一定要擦上它們，這樣距離好運只有一線之隔。

1.GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃 #400

GIORGIO ARMANI經典的奢華絲絨訂製唇萃 #400，絕對是品牌非常明星的熱門色，正紅色澤可以呈現出細緻、俐落的唇妝效果，而且塗抹上肌膚相當顯白，一抹就可以呈現出完美、透明感的肌膚膚況，非常適合肌膚暗沉蠟黃的女孩使用。

2.Dior 迪奧藍星唇膏 #999

提到Dior，藍星唇膏絕對是品牌很經典又長賣的系列，這次在過年前進行全面的更新，質地更加滋潤，一抹就擁有飽和的唇妝效果，可以打造出完美零唇紋的美唇，其中#999色號更是品牌非常厲害的紅色調，直接上唇就可以驅黑淨白，打造時尚超模的質感。

3.M.A.C 時尚專業唇膏 #chili

M.A.C 時尚專業唇膏因為外型的設計又被稱之為「子彈唇膏」，其中#Chili的色號更是被網友推爆，因為但有一點點磚紅的色調質感，一抹就可以讓肌膚看起來白皙透亮，塗抹起來非常帥氣，很適合潮流感的風格。

4.MAKE UP FOR EVER ROCK真我唇膏筆 #402

性感火辣的正紅色，展線出女性的俐落以及帥氣質感，在包裝設計改以尖端唇筆造型，拿出來補妝也很時髦描繪唇形也很方便快速，可以輕易打造出絕美時尚的唇妝效果，任何女孩都應該要有的氣場色就是它。

5.嬌蘭 KISSKISS法式之吻絲霧霜感唇膏 #999

提到紅唇，嬌蘭全新推出的KISSKISS法式之吻絲霧霜感唇膏絕對不能忽略，覆盆子千層派質感的#999可以展現出專屬於女性的嬌媚性感，霧面的材質一抹卻完全不會乾燥，反而可以呈現出霜狀的質地，乾唇人也可以輕鬆駕馭。