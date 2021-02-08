新年版超吸睛！卡詩小金油推出璀璨紅瓶、蘭蔻小黑瓶穿上紅色新衣

▲喜氣洋洋的新春瓶身，為你帶來好運氣。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為了迎接農曆新年，各大美妝保養品牌紛紛將經典保養換上紅色新衣，以紅色象徵鴻運當頭，為一年帶來好兆頭，鐵粉們快趁這時囤貨收藏，超限定瓶身錯過可就買不到！

▲巴黎卡詩 金緻柔馭露（璀璨紅限量版）。

▲參與品牌粉絲團活動，還有機會獲得金緻璀璨紅新春麻將組。

巴黎卡詩與法國著名絲帶創作藝術家 Noémie Chaillet-Piquand 再次攜手，為品牌暢銷小金油換上限定版新裝，將熱情好運的紅色和奢華自信的金色融入瓶身，打造金緻柔馭露璀璨紅限量版。

▲蘭蔻 超未來肌因賦活露（2021新年限定版）。

蘭蔻超未來肌因賦活露（小黑瓶）穿上印有玫瑰的紅瓶新衣，更推出100ml大容量限定，以充滿正能量的紅色包裝搭上瓶中滿滿的修護能量，讓你在新的一年變成更好的自己。蘊含多達3,000萬益菌萃取，幫助啟動肌膚的美肌力。網友反饋「不用敷面膜隔天臉超亮」等口碑好評，難怪穩坐修護精華液冠軍。

▲IPSA 淨化歸0前導精萃新春限定版。

IPSA的淨化歸0前導精萃也推出新春限定版，簡潔俐落的紅色設計超應景，讓你幫肌膚提前大掃除，一鍵重新開肌。為了回饋消費者祭出福袋免費帶著走活動，只要購買單瓶正貨，即可獲得一張新春好禮刮刮卡，讓你免費再拿一瓶正貨。

▲DARPHIN 全效舒緩精華液（金燦牡丹新春限定版）。

DARPHIN全效舒緩精華液，首次推出新春限定版，將象徵鴻運當頭的大紅作為瓶身，盛開的金燦牡丹不僅寓意繁花似錦的未來，更帶來鎮靜亮采效能，新的一年就以花植粉紅療癒力，撫去壓力敏弱痕跡。更宣布將大容量50ml列為常態販售品，平均售價降低，即便天天用也不心疼。

▲SK-II 青春露 2021新年限量版。

SK-II也推出青春露XOXO 新年限量版，以親友相聚時的擁抱親吻、久違重逢的幸福為啟發靈感，帶著最真摯的祝福，期待在2021年開始之際，除了能與心愛的人相聚、許下新年心願，更能用青春露帶來晶瑩好氣色，亮麗自信迎接嶄新的一年。

▲黛珂 保濕美容液 (2021 限定版)。

黛珂最被粉絲追捧的小紫瓶，也在新年推出2021限定瓶身，以慶祝新年花火為意象，嬌俏的櫻桃紅瓶身設計，綴點上璀璨的金色線條，襯托出熱鬧歡愉的年節氣息。

▲L'OCCITANE 光萃肌活露 （新年限量版）、乳油木護手霜三入禮盒（牛年限量版）、杏仁沐浴油（牛年限量版）。

L’OCCITANE也為明星產品們都換上金牛限定包裝，金紅配色的喜氣包裝，氣派又華麗，寓意著新的一年越來越好，光萃肌活露為新的一年開肌開光招人緣、杏仁沐浴油洗後縈繞細緻香氣招來好桃花，三款不同金牛插畫的乳油木護手霜更在新年招來好手氣。

