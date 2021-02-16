同框IU也沒輸！「泰國神顏」超狂火辣S曲線　稱霸亞洲一定要認識

▲「泰國第一神顏」女星黛薇卡霍恩（Davika Hoorne）。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

許多人對於女星黛薇卡霍恩（Davika Hoorne）這個名字還比較陌生，在IG擁有超過1230萬粉絲的她，被譽為「泰國第一神顏」，除了完全挑不出缺點的外貌，連身材也堪稱一絕，哪怕穿著各種泳裝、露肚裝也完全沒有任何贅肉，緊實馬甲線讓人為之驚艷。

▲黛薇卡霍恩去年（2020年）2月曾經受邀前往GUCCI 2020秋冬秀場，同框南韓人氣女星IU。（圖／翻攝自IG）

女星黛薇卡霍恩在泰國擁有高人氣，去年（2020年）2月曾經受邀前往GUCCI 2020秋冬秀場，和南韓女星IU並列座上賓，高顏值備受國際矚目，更有網友直言，她的出現搶走了全場女星焦點。

▲黛薇卡霍恩超狂身材比例讓人羨慕 。（圖／翻攝自IG）

28歲的黛薇卡霍恩，身高173cm身材比例堪稱一絕，時常在IG 分享穿搭的她，像是穿著純白翻領襯衫搭配針織背心，巧妙露出修長腿部線條，輕輕肩背GUCCI 1995系列肩背包，自帶女星氣場。或是穿著甜美的POMELO碎花裙，以復古方領設計搭配蓬蓬袖剪裁，豐富整體比例，再以清新碎花遍佈其中，黛薇卡霍恩穿上更顯膚質白皙吹彈可破，各種造型都難不倒。

▲Davika Hoorne 堅持有氧搭配重訓，並非減肥而是鍛煉身材曲線 。（圖／翻攝自IG）



黛薇卡霍恩也曾經透露過自己維持身材的秘訣，她堅持有氧搭配重訓，而她的理念並非瘦身，而是為了鍛煉出更美的身材曲線，所以每日至少堅持運動30分鐘，果然擁有完美比例。

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