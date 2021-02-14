「奶茶色精品包」好耐看！12款推薦　LV、Dior、BURBERRY值得下手

在基本黑色調之外最常被列為首選的包款色號，應該就屬奶茶色接受度最高！經典耐看不膩眼、也不用擔心搭配性的問題，成為女子入手新包的迷人色號選項，2021「奶茶色精品包」推薦，LV、Dior、BURBERRY價格總整理，很值得下手一咖收藏。

BAG #1：DIOR 30 Montaigne手袋



Dior 30 Montaigne已經是Dior新經典象徵！獨具氣勢的俐落CD兩字，將嬌柔之氣幻化成大無畏精神的重磅氣勢，此款包一初登在世人面前、就已注定成為雋永代名詞！柔潤手感的奶茶色調皮革與背後細膩的識別壓印，讓包款每絲細節都令人陶醉。

BAG #2：BURBERRY TB BAG

BURBERRY的TB包一推出就以簡約俐落的包型輪廓獲得眾人注目，讓包款在品牌眾多迷人設計中脫穎而出，包身中央以Thomas Burberry縮寫裝飾，既充滿亮點又能融入日常生活的所有穿搭之中，皮質溫潤手感與簡約細節令人愛不釋手，超乎想像能裝的容量也超完美。

BAG #3：LOUIS VUITTON Volta BAG

Volta手袋總共配有多種色調可以挑選，其中櫃上最熱門的就是厚奶霜淺米色、與經典黑系，全包身使用柔軟小牛皮以精湛工法製作，所以包款輪廓雖大卻依然感到輕巧細緻，可以手拎使用、也配有專屬肩揹帶可以揹上身，徹底彰顯一包多用典範。

BAG #4：LOEWE Mini GATE BAG

LOEWE十分經典又具識別度的Gate包以堅韌而細膩的工法製作，展現LOEWE無與倫比的皮革工藝，馬鞍式打結為包款打造醒目標誌，獨特的側面鎖扣金屬別針也是一大亮點，精巧包身搭配可拆卸背帶，讓包款實用度滿分。

BAG #5：GATE BAG

BAG #6「BURBERRY Olympia BAG

BURBERRY秀款肩背包，以令人耳目一新的包型輪廓設計，具有十足的線條感，包款更使用光滑的義大利鞣製皮革打造，手感細膩討喜，設計靈感來自於品牌時裝秀場館的倫敦奧林匹亞展覽中心，所以包款也以此命名為Olympia。

BAG #7：LOUIS VUITTON LOCKME CHAIN

LOUIS VUITTON的Lockme系列一推出，就以簡約率性的標誌與洗鍊感受帶來豐富新意，這款櫃上近期熱騰騰到貨的新包，延續了經典的LV轉鎖、包型輪廓更是看似方正、實則圓潤細膩，讓都會感包款也洋溢著優雅氣氛，除此之外這款包的容量更是超完美，貼心鏈帶設計不論肩背或斜背都好看。

BAG #8：FENDI迷你PEEKABOO ICONIC

FENDI經典小型的Peekaboo手袋，以柔軟的奶茶灰色皮革製成，內襯太妃糖色更具巧思，也是FENDI欽點率最高的雋永包款，手袋搭配手把和可拆卸可調式肩帶，既能肩揹也能手拎、斜揹，讓包款足以出席各種場合都沒問題。

BAG #9：PEEKABOO ICONIC ESSENTIALLY米色皮革手袋



一樣為FENDI經典包型PEEKABOO系列成員，兩側搭配經典牛角鎖、同時配置了粉紅色皮革內襯，存在度滿分又極具細節。

BAG #10：DIOR BOBBY BAG

以DIOR先生愛犬命名的全新包款，圓潤包型取代DIOR以往的優雅氛圍，呈現更為型格的俐落印象，同時一樣擁有經典的CD兩字扣環，讓包款一眼就可識別出自名門，可拆卸和可調節肩帶搭配軍事風格扣環，都讓包款充滿個性又依然呈現典雅氣氛。

BAG #11：LOUIS VUITTON LOCK ME EVER BB

這款容量與外在兼具的Lockme Ever手袋，擁有近乎完美的端莊造型，卻同時率性俐落又充滿都會質感，全包身以典雅的柔軟小牛皮縫製，不僅包身輪廓筆挺，細部轉鎖也成為一大亮點，手提風格優雅又能展現滿分時髦度。

經典包新色！2021「奶茶色精品包」推薦，LV、Dior、BURBERRY價格總整理，在黑色之外，柔潤細膩的溫柔奶茶色，也不失為第一次下手精品包不出錯的選項喔！

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