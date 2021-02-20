5個步驟養成易瘦體質　睡好睡滿、吃早餐都有助減肥

文／Squid 圖／PEXELS

新陳代謝快的人，比較容易瘦下來，相反的，若是代謝比較慢的人，通常也會比較容易胖起來，因為吃進去的飲食不消化，很容易會堆積在身體裡面，導致體重持續上升。想要讓新陳代謝變快，可以透過一些方式來進行，養成易瘦體質。





1.早餐絕對不能忽略

因為人在睡覺的時候新陳代謝會變慢，如果起床一直不吃東西，新陳代謝升高的不多，建議可以透過早餐打開一整天的身體機能，幫助身體新陳代謝恢復上升，有助於消化，也可以提振精神，幫助後續一整天活力的開端。

2.多吃蛋白質

很多人怕胖就什麼都不吃，但其實攝取足量的蛋白質、增加肌肉，才可以幫助身體基礎代謝率維持正常，甚至有提高的機會，這樣才可以養成容易變瘦的身體機能，當然像是雞胸肉就是最好的蛋白質選擇，因為價格不貴，含油量不多，最是瘦身族的好夥伴。

3.保持優質的睡眠

每天盡量不要熬夜、超過11點入睡，因為沒有充足的睡眠，身體的能量不能被完整的消耗，而且容易吃得多，所以正常且優良的睡眠品質非常重要，不要想著要消耗熱量不睡覺，睡好睡滿，並且擁有高品質的睡覺，才是重要關鍵。

4.多做重量訓練

重量訓練可以讓身體肌肉增加，肌肉增加整體活動的機能、基礎代謝率就會提升，有助於脂肪的消耗，所以不要怕多做會變壯，其實是對身體有好處的。

5.補充適量的鐵質

鐵質如果攝取量不足，就沒有辦法運送充足的氧氣給細胞，容易降低新陳代謝的水平，因此每天應該補充適量的鐵質，幫助身體機能維持在正常範圍。

正確的瘦身方法其實很簡單，少吃、吃對東西、多動，就能夠減下不少不少體重，提高基礎代謝率，只要坐著就能因為代謝高，比別人還快要瘦下來，就算偶爾多吃一點，也不會因此體重飆升，另外，像是泡澡、按摩也是很好的方法，都可以嘗試做做看。

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