BTS粉絲必搶！每瓶才13元的純淨水　多喝健康又養顏

文／C編

水是人體必需，補充水分相當重要，每天要達到2000毫升左右才足夠，但很多人平時忙碌於工作，放假在家想要追劇、癱在沙發上，能不動就不動，連帶飲水量很容易不夠，購物網站「Her和她」關心大家的健康，推出「東森 BT21 純淨水350ml」，一箱共24瓶，原價590元、特價319元，非常適合住在外面、沒有飲水機的小資族，當然BTS粉絲也一定要買來收藏。

▲東森BT21純淨水350ml（24入），原價590元、特價319元，點我購買。



東森與BT21聯名推出純淨水，黃色標籤上印有超級可愛的BT21公仔，共有4種不同的圖案，包括VAN跟TATA、COOKY跟SHOOKY、CHIMMY跟MANG、RJ跟KOYA，每一款包裝都有不同的設計，非常可愛活潑。

▲喝水可以幫助身體代謝。（圖／Pexels）



東森BT21聯名純淨水不但包裝很吸睛，每瓶純水都是經過105度C高溫煮沸，以及RO逆滲透處理，經過層層把關才誕生，在純淨度上完全不用質疑，絕對乾淨、天然。瓶身採用「不脫落瓶蓋」設計，安全又便利，不用怕瓶蓋掉在地上，開蓋、飲用單手就可以完成，輕鬆又方便。

▲喝水很重要，千萬不能忽略。（圖／Pexels）

租屋在外沒有飲水機、不能煮水，或是外出旅行、露營，都很需要瓶裝水，東森BT21純淨水每瓶350ml、總共24瓶，原價590元、特價319元，每瓶平均13元左右，比起外面動輒15、20元，而且還要自己搬運回家，便宜又方便，線上下單才是最聰明的選擇。

▲東森 BT21純淨水350ml（24入），原價590元、特價319元，點我購買。

