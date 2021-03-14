fb ig video ETtoday search mobile

BTS粉絲必搶！每瓶才13元的純淨水　多喝健康又養顏

>

文／C編

水是人體必需，補充水分相當重要，每天要達到2000毫升左右才足夠，但很多人平時忙碌於工作，放假在家想要追劇、癱在沙發上，能不動就不動，連帶飲水量很容易不夠，購物網站「Her和她」關心大家的健康，推出「東森 BT21 純淨水350ml」，一箱共24瓶，原價590元、特價319元，非常適合住在外面、沒有飲水機的小資族，當然BTS粉絲也一定要買來收藏。

 ▲東森,純淨水,BT21,水,飲水。（圖／Her、Pexels）

▲東森BT21純淨水350ml（24入），原價590元、特價319元，點我購買。

東森與BT21聯名推出純淨水，黃色標籤上印有超級可愛的BT21公仔，共有4種不同的圖案，包括VAN跟TATA、COOKY跟SHOOKY、CHIMMY跟MANG、RJ跟KOYA，每一款包裝都有不同的設計，非常可愛活潑。

▲東森,純淨水,BT21,水,飲水。（圖／Her、Pexels） 

▲喝水可以幫助身體代謝。（圖／Pexels）

東森BT21聯名純淨水不但包裝很吸睛，每瓶純水都是經過105度C高溫煮沸，以及RO逆滲透處理，經過層層把關才誕生，在純淨度上完全不用質疑，絕對乾淨、天然。瓶身採用「不脫落瓶蓋」設計，安全又便利，不用怕瓶蓋掉在地上，開蓋、飲用單手就可以完成，輕鬆又方便。

 ▲東森,純淨水,BT21,水,飲水。（圖／Her、Pexels）

▲喝水很重要，千萬不能忽略。（圖／Pexels）

租屋在外沒有飲水機、不能煮水，或是外出旅行、露營，都很需要瓶裝水，東森BT21純淨水每瓶350ml、總共24瓶，原價590元、特價319元，每瓶平均13元左右，比起外面動輒15、20元，而且還要自己搬運回家，便宜又方便，線上下單才是最聰明的選擇。

 ▲東森,純淨水,BT21,水,飲水。（圖／Her、Pexels）

▲東森 BT21純淨水350ml（24入），原價590元、特價319元，點我購買

關鍵字：

東森, 純淨水, BT21, , 飲水, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

每天算卡路里，還瘦不下來？「38減肥法」躺著都能變紙片人

每天算卡路里，還瘦不下來？「38減肥法」躺著都能變紙片人

小眾「玫瑰煙粉」頰彩仙爆！蠟黃肌一秒去暗沉、搶攻C位女神

小眾「玫瑰煙粉」頰彩仙爆！蠟黃肌一秒去暗沉、搶攻C位女神

口罩戴久了耳朵好痛？1個小工具讓你戴一整天都舒適

口罩戴久了耳朵好痛？1個小工具讓你戴一整天都舒適

直男聞到就融化的香水！添加爆米花味道更香甜 170cm秀英穿紀梵希難得秀長腿　狂吸23萬讚、網友都驚艷 太鬧了！日本「雪人包包」可裝進一整個雪人、內裡是保溫袋材質 42歲金思朗秀珠寶露性感乳溝　大贏23歲「人間芭比」LISA YSL唇膏用完先別丟！底下其實還藏了一整支 CACO乾燥玫瑰色、燕麥牛奶色口罩　讓人好想包色處理！ 不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面