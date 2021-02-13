fb ig video ETtoday search mobile

《哈利波特》角色12星座對照表公開！水瓶座不意外、原來多比是巨蟹

>

編輯／JJ　圖／翻攝自《哈利波特》

即使《哈利波特》系列主線電影已經完結近10年，只要電視上有播，總會讓人忍不住繼續看下去，劇中的角色們想必大家都很熟悉，雖然在劇中沒有特別說明，不過其實作者JK羅琳對角色們的生日設定非常完善，各個迥異的個性剛好能對照12星座，以下一起來看你的星座代表人物是誰？

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

摩羯座：賽佛勒斯石內卜（1960年1月9日）

石內卜是整部電影裡最重要的角色之一，而且背負了悲傷的宿命，所以摩羯座們應該驕傲的為石內卜站出來！摩羯座常給人一種嚴肅、沉重的感覺，富有責任心與智慧，就像石內卜一樣，雖然無法表現出來，但其實因為對莉莉（哈利媽媽）的愛，他也是愛哈利的，越想保護哈利就越嚴格。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

水瓶座：露娜羅古德（1980年2月13日）、莉莉波特（1960年1月30日）

怪怪的露娜是水瓶座一點也不意外，除了露娜之外，哈利的媽媽莉莉波特也是水瓶座呢！露娜與莉莉都是很獨立的女性，具有與眾不同的想法，對很多事情充滿熱情，內心善良，有時又有些莽撞。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

雙魚座：榮恩衛斯理（1980年3月1日）、雷木思路平（1960年3月10日）

多愁善感的雙魚座有時容易陷入自己的情感漩渦，因為太相信他人，所以常受人影響、欺騙，有時活在自己的浪漫情懷裡，不過像是榮恩和路平教授，都是非常重情義的人，願意為了在乎的人挺身而出。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照） 

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

牡羊座：弗雷＆喬治衛斯理（1978年4月1日）、詹姆波特（1960年3月27日）

衛斯理家的雙胞胎弗雷和喬治，在愚人節時出生實在太貼切，他們和詹姆波特（哈利爸爸）的共通點，大概就是一樣愛搗蛋，個性大膽、愛好自由，不按牌理出牌的風格常把人搞得團團轉，擁有一顆單純天真的心。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

金牛座：張秋（1980年8月9日）

雖然在電影中戲分不是太重，不過張秋在小說中非常受歡迎，她的個性基本上就是典型的金牛座，聰明過人、善良、沉穩，但是在面對哈利與西追之間的問題時，她也表現出了金牛座的頑固，有些死腦筋。 

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）
 
雙子座：跩哥馬份（1980年6月5日）

雙子座的朋友們不要生氣，其實馬份也是雙子座的一員，因為立場不同的關係，只能投靠壞的一方，但是往往因為明知是在做錯的事、也不忍心朋友們受傷，常常在矛盾的拉扯中不斷輪迴，不過內心其實是一個善良、明事理的人，機靈且敏銳，到哪都能擁有好人緣。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

巨蟹座：多比（6月28日）（年份不詳）

現在才知道，原來可愛的家庭精靈多比也是有生日設定的，多比即使是在得到自由後仍然幫助著他最喜歡的朋友們，為主人朋友赴湯蹈火甚至犧牲性命。巨蟹座喜好非常分明、豐富的情感會直接表現出來，待人處事都相當真摯。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）
 
獅子座：哈利波特（1980年7月31日）、金妮衛斯理（1981年8月11日）

沒想到哈利與金妮這對佳偶居然都是獅子座！獅子座為人正直，擁有強烈的保護慾，對於理想努力去實踐，天生有股領導風範，讓身邊的人甘願跟隨，就像哈利一樣，堅守自己的使命，帶領眾人對抗佛地魔的掌控，不過畢竟是火象星座，個性有時會有些衝動。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

處女座：妙麗格蘭傑（1979年9月19日）

說妙麗是處女座也絲毫不意外，滿腔的求知慾造就知識涵養，自律得驚人，做任何事情都喜歡事先擬定計畫，並按照計畫走，心思細膩，像是妙麗就總能做好萬全準備，適時在哈利與榮恩背後推一把給予幫助。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照）

天秤座：麥教授（1935年10月4日）

和藹的麥教授既公正又舉止優雅，在大戰之中勇敢向前保護學生，博愛不偏心，就如同天秤的形象，公平處事，能輕易獲得所有人的喜愛。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照） 

天蠍座：天狼星布萊克（1959年11月3日）

天狼星在電影中也是一位悲傷結局的角色，他的人生黑暗但燦爛，身為天蠍座的天狼星，有股神秘的吸引力，非常重感情，並且具有滿滿的實力，願意為所愛之人付出所有。

▲哈利波特12星座。（圖／翻攝自電影劇照） 

射手座：魯霸海格（1928年12月6日）

射手座的外顯性格正式熱愛無拘無束的生活，從海格獨自居住在小屋中、養些特殊的魔法寵物就可以看出端倪，對喜歡的事情充滿熱沉，會深深地陷進去，對世界秉持一顆友好的心，能和任何人當朋友。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

哈利波特, 星座, 角色星座, 妙麗, 榮恩, 石內卜, 多比

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

「11頭身超模」露螞蟻腰帶貨CELINE腋下包　開心果綠、復古粉太誘人

「11頭身超模」露螞蟻腰帶貨CELINE腋下包　開心果綠、復古粉太誘人

新春拜拜「3水果」是禁忌　選對供品平安、招財好運跟著來 台北CP值超高早午餐！大份量鬆餅拼盤、豬排三明治　7家文青族必吃 太委屈！跟這3大星座談戀愛「心好累」　Top 1忽冷忽熱易失蹤 年初三就是要睡飽！　5件事初二下午開始做　連喝手搖飲也有訣竅 交友軟體配對成功，卻被「已讀不回」　5點告訴你死因在哪裡 誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂 好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面