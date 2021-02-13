《哈利波特》角色12星座對照表公開！水瓶座不意外、原來多比是巨蟹

編輯／JJ 圖／翻攝自《哈利波特》

即使《哈利波特》系列主線電影已經完結近10年，只要電視上有播，總會讓人忍不住繼續看下去，劇中的角色們想必大家都很熟悉，雖然在劇中沒有特別說明，不過其實作者JK羅琳對角色們的生日設定非常完善，各個迥異的個性剛好能對照12星座，以下一起來看你的星座代表人物是誰？

摩羯座：賽佛勒斯石內卜（1960年1月9日）



石內卜是整部電影裡最重要的角色之一，而且背負了悲傷的宿命，所以摩羯座們應該驕傲的為石內卜站出來！摩羯座常給人一種嚴肅、沉重的感覺，富有責任心與智慧，就像石內卜一樣，雖然無法表現出來，但其實因為對莉莉（哈利媽媽）的愛，他也是愛哈利的，越想保護哈利就越嚴格。

水瓶座：露娜羅古德（1980年2月13日）、莉莉波特（1960年1月30日）

怪怪的露娜是水瓶座一點也不意外，除了露娜之外，哈利的媽媽莉莉波特也是水瓶座呢！露娜與莉莉都是很獨立的女性，具有與眾不同的想法，對很多事情充滿熱情，內心善良，有時又有些莽撞。

雙魚座：榮恩衛斯理（1980年3月1日）、雷木思路平（1960年3月10日）

多愁善感的雙魚座有時容易陷入自己的情感漩渦，因為太相信他人，所以常受人影響、欺騙，有時活在自己的浪漫情懷裡，不過像是榮恩和路平教授，都是非常重情義的人，願意為了在乎的人挺身而出。

牡羊座：弗雷＆喬治衛斯理（1978年4月1日）、詹姆波特（1960年3月27日）

衛斯理家的雙胞胎弗雷和喬治，在愚人節時出生實在太貼切，他們和詹姆波特（哈利爸爸）的共通點，大概就是一樣愛搗蛋，個性大膽、愛好自由，不按牌理出牌的風格常把人搞得團團轉，擁有一顆單純天真的心。

金牛座：張秋（1980年8月9日）



雖然在電影中戲分不是太重，不過張秋在小說中非常受歡迎，她的個性基本上就是典型的金牛座，聰明過人、善良、沉穩，但是在面對哈利與西追之間的問題時，她也表現出了金牛座的頑固，有些死腦筋。





雙子座：跩哥馬份（1980年6月5日）



雙子座的朋友們不要生氣，其實馬份也是雙子座的一員，因為立場不同的關係，只能投靠壞的一方，但是往往因為明知是在做錯的事、也不忍心朋友們受傷，常常在矛盾的拉扯中不斷輪迴，不過內心其實是一個善良、明事理的人，機靈且敏銳，到哪都能擁有好人緣。

巨蟹座：多比（6月28日）（年份不詳）



現在才知道，原來可愛的家庭精靈多比也是有生日設定的，多比即使是在得到自由後仍然幫助著他最喜歡的朋友們，為主人朋友赴湯蹈火甚至犧牲性命。巨蟹座喜好非常分明、豐富的情感會直接表現出來，待人處事都相當真摯。





獅子座：哈利波特（1980年7月31日）、金妮衛斯理（1981年8月11日）

沒想到哈利與金妮這對佳偶居然都是獅子座！獅子座為人正直，擁有強烈的保護慾，對於理想努力去實踐，天生有股領導風範，讓身邊的人甘願跟隨，就像哈利一樣，堅守自己的使命，帶領眾人對抗佛地魔的掌控，不過畢竟是火象星座，個性有時會有些衝動。

處女座：妙麗格蘭傑（1979年9月19日）



說妙麗是處女座也絲毫不意外，滿腔的求知慾造就知識涵養，自律得驚人，做任何事情都喜歡事先擬定計畫，並按照計畫走，心思細膩，像是妙麗就總能做好萬全準備，適時在哈利與榮恩背後推一把給予幫助。

天秤座：麥教授（1935年10月4日）



和藹的麥教授既公正又舉止優雅，在大戰之中勇敢向前保護學生，博愛不偏心，就如同天秤的形象，公平處事，能輕易獲得所有人的喜愛。

天蠍座：天狼星布萊克（1959年11月3日）



天狼星在電影中也是一位悲傷結局的角色，他的人生黑暗但燦爛，身為天蠍座的天狼星，有股神秘的吸引力，非常重感情，並且具有滿滿的實力，願意為所愛之人付出所有。

射手座：魯霸海格（1928年12月6日）

射手座的外顯性格正式熱愛無拘無束的生活，從海格獨自居住在小屋中、養些特殊的魔法寵物就可以看出端倪，對喜歡的事情充滿熱沉，會深深地陷進去，對世界秉持一顆友好的心，能和任何人當朋友。